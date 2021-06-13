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Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена

© AFP 2019 / POOL
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Подготовка к женевскому свиданию двух президентов идет полным ходом. Виллу "Гумно", т. е. Grange, где будет рандеву, уже обнесли колючей проволокой, вдоль Женевского озера теперь не проедешь, а ближе к делу запретят летать и самолетам.

Вероятно, бдительность обоснованна, пишет Максим Соколов для РИА Новости. Такого свидания не было очень давно, и организаторы хотят обезопасить высоких гостей от любых случайностей.

Но предмет встречи так и остается неясным. Прежде успешным мероприятиям такого уровня предшествовала тщательная дипломатическая подготовка, порой многолетняя. Не то чтобы вождям оставалось только подписать — совсем нет, но львиная доля работы была проделана загодя. Может быть, и сейчас имела место такая проработка, но нам о ней ничего не известно. То ли дипломатия была столь секретной, что ничего не просочилось наружу, то ли проработки не было.

© AFP 2019 / POOL
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Но так как надо же что-то говорить, вспомнили про выражение "Дух Женевы". Тем более что свидание как раз на берегу Женевского озера. Значит, и дух оттуда будет.
В советские времена дух толковался как "Морально-политическая обстановка, характеризуемая стремлением к разрядке международной напряженности, к дружбе и сотрудничеству между народами". А в качестве дыхания духа приводилось совещание министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции, прошедшее в 1955 году в Женеве, и встреча там же в 1985 году генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и президента США Р. Рейгана.

Непосредственных практических плодов ни 1955-й, ни 1985 год не принесли. Смысл их был в другом. Во-первых, по итогам обеих Женев выяснилось, что высокие встречающиеся стороны способны воздержаться от того, чтобы грызть друга зубами прямо в переговорной комнате, и могут вежливо беседовать промежду собой. Что, конечно же, хорошо — перо дипломата как инструмент гораздо культурнее кулаков и зуботычин.

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Во-вторых, "дух Женевы" объяснялся тем, что со стороны СССР выступали новые люди. В 1955-м — "коллективное руководство" (схватка диадохов еще не была завершена, полновластие Хрущева утвердилось лишь в 1957 году). В 1985-м — сменивший старцев из Политбюро юноша Горбачев. И в том и в другом случае партнеры не то чтобы были готовы немедленно забыть прежние распри и начать все с чистого листа:

"Король Батур с царем Иваном прались —

На души ж их пускай тот ляжет спор!

Ты ж новую вчинаешь династию,

И твоему величеству не нужно

Литигиум тот старый пильновать".

Однако отчего же не прощупать почву, как оно будет с новым партнером. Тем более что московские партнеры и сами были не прочь. И взаимный зондаж был не слишком успешным, но хотя бы не привел к усугублению вражды.
Но этот очень важный фактор — с новой персоной к новым отношениям — тут начисто отсутствует. В. В. Путин кто угодно, но никак не новая персона. Тут скорее уместно вспомнить диалог между самолетным механиком и прибывшим на фронт лейтенантом-желторотиком: "Что вы на меня так смотрите?" — "Ты у меня пятый". Тем более что Байден — действительно пятый.

Так что новые тут не лица, а обстоятельства, побудившие вождей к свиданию. И более правильно было бы говорить не о духе Женевы, а о духе Тильзита (ныне Советска), когда 25 июня 1807 года на пограничной реке Неман был построен плот с павильоном, где встретились два доселе враждовавших императора — Александр I и Наполеон.

Это была изрядная новость. Незадолго до рандеву на плоту Священный синод издал пастырское послание, где сообщалось, что Наполеон есть предтеча антихриста, исконный враг веры Христовой, создатель еврейского синедриона и войну с Россией он затеял и ведет с прямой и главной целью разрушить православную церковь. Впрочем, бивуачные аналитики из нижних чинов нашли и этому разумное объяснение: "Как же это наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем? Ведь это страшный грех!" — "Да как же ты, братец, не разумеешь и не смекаешь дела? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапарта в реке, а потом уже допустить пред свои светлые царские очи". Экспресс-анализ блестящий. Сегодня тот же анекдот, но только инвертированный. В. В. Путин был проклят американским синодом, а теперь нас ждут объятия и лобзания.

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Но, оставив дней минувших (а также нынешних) анекдоты, отметим, что Тильзит был не столь уж частым случаем свидания двух враждебных императоров, результатом которого стало пятилетнее перемирие. Учитывая нравы той эпохи — довольно длительное.

Что отчасти было связано с рабоче-крестьянской прямотой, с которой готовилось свидание. Двадцать второго июня 1807 года, за два дня до объятий на Немане, в тильзитскую квартиру Наполеона прибыл русский представитель князь Лобанов-Ростовский, и миротворчество пошло с места в карьер. "Наполеон начал разговор с того, что подошел к столу, где была разложена географическая карта, и, показав на Вислу, сказал: "Вот граница обеих империй; по одну сторону должен царствовать ваш государь, а по другую сторону — я". Никаких тебе прав человека, судьбы Навального и т. п. — чисто конкретно сферы влияния.

Т. е. то, что сегодня вызывает сильный (и скорее всего, необоснованный) страх либералов. Что переговоры будут собственно переговорами: возьмут карту и будут прикидывать, куда мы не лезем и куда вы не лезете, — и никакого водотолченья в ступе. Кстати, тильзитский раздел сфер влияния реально работал. Франция перестала подстрекать султана против России — это уже была не ее сфера — и не вмешивалась в русско-шведскую кампанию, результатом которой было присоединение Финляндии к России. Такая идиллия длилась несколько лет.

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Правда, сравнивая Тильзит и Женеву, не вполне понятно, кто тут Наполеон, а кто Александр. На первый взгляд, казалось бы, ясно — но только на первый взгляд.

В 1807 году у Бонапарта были полностью развязаны руки, что хотел, то и делал, тогда как Александр был гораздо более зависимым правителем. Он помнил, чем кончил его отец Павел Петрович, поведший дружбу с Бонапартом. А ненависть к англичанам, о которой царь говорил своему собеседнику (если он говорил это искренне), не мешала ему помнить, что львиная доля российской торговли завязана на Англию.

Сейчас с точностью до наоборот. Президент России достаточно самостоятелен в своих решениях, чего нельзя сказать о президенте США. Может быть, он и желает в сердце своем по-хорошему разделить сферы влияния, но его предшественник Трамп тоже желал, за что был причтен конгрессом США к злодеям, а также к русским агентам.
Так что, скорее всего, и Тильзита не получится. Несколько снизят интенсивность взаимных клятв — тем дело и кончится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 

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