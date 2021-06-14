Группа крови: сам сдаю и другим советую

Алексей Ломия, Sputnik

В далекие предвоенные годы, когда я с головой окунулся в водоворот студенческой жизни, в эту незабываемую череду событий, так или иначе периодически получалось, что у меня появлялись пропуски занятий. И чтобы они не превратились в большую проблему, и в журнале у старосты не было угрожающей пометки "по неуважительным причинам", приходилось изощряться. Один из способов обойти эту проблему - это стать донором. Как ни удивительно это звучит, но об этом я узнал от однокурсника, который был докой в таких вопросах.

Идешь в донорский пункт, сдаешь 200-250 миллилитров крови и получаешь целый пакет привилегий! Это талон на комплексный обед, шоколадку "Аленка" и самое главное - справку с открытой датой. Предъявляешь ее старосте и закрываешь самый проблемный по пропускам день. Вот так в те советские времена стимулировали это почетное дело.

Сказать, что я часто этим занимался, не могу, но иногда приходилось.

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Универсальный донор

Много раз пытался сдавать кровь для раненых во время войны. Но врачи, окинув меня усталым взглядом, указывали на дверь. Мол, такому как ты, самому надо получать дозу дополнительной крови, а не делиться с кем-то. Не мудрено, я и без того не был особо упитанным в те времена, а уж в голодные военные годы совсем исхудал и выглядел неподходяще для донорства.

Самое примечательное и удивительное, что все те годы я был обладателем самой распространенной группы крови - первой положительной. Это даже было записано в моем военном билете. Прошло много лет, и уже в наше время в нашу большую семью пришло горе. Внук моего двоюродного брата попал под поезд. Вся родня собралась у Республиканской больницы. Мы ждали обнадеживающих новостей от врачей, которые бились за его жизнь. Тут открылась дверь и медсестра попросила сдавать на всякий случай кровь. И именно такую, как у меня. Естественно, я одним из первых пошел сдавать кровь. Уже в донорском пункте медсестра, которая взяла образец крови на анализ, обратилась ко мне: "Мы же просили первую положительную, а у вас первая, но отрицательная!" Я, конечно, усомнился в ее словах, но там и тогда было не до того, чтобы выяснять такие нюансы.

Уже потом неоднократно и в разных лабораториях я перепроверил, и как ни парадоксально, но резус крови у меня действительно сменился с положительного на отрицательный. Это дало повод записаться в особый журнал в донорском пункте как обладателю достаточно редкой, но универсальной крови. Три-четыре раза в год, а иногда и чаще меня вызывают в пункт переливания крови.

Бывает, что происходят экстраординарные случаи, и мне звонят с просьбой срочно прибыть в больницу для сдачи крови. Признаюсь честно, еду с удовольствием. Это, как бы пафосно ни звучало, - благородно и почетно. Ты делаешь свой маленький посильный вклад, помогаешь кому-то, может, даже спасаешь жизнь.

Делиться кровью приятно

За это время я познакомился с медперсоналом в пункте. Замечательные люди, очень внимательные, чуткие, знающие свое дело. Сам процесс сдачи крови занимает не более получаса, комфортная обстановка, все вокруг чисто, стерильно. Никакого дискомфорта после забора крови никогда не испытывал. К чему так подробно пишу? Из общения с медработниками выяснил, что не так охотно люди сдают кровь. Конечно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти, добровольцев всегда хватает. Но я считаю, что надо провести какую-то информационную кампанию, снять фобии, связанные с этим процессом. Это же очень важно, чтобы у нас был полноценный банк крови, чтобы люди шли сами на это. Это еще и очень полезно для тех, у кого нет противопоказаний.

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