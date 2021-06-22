Sputnik Аԥсны / Abkhaz
Мобильная версия
Все сайты
09:38
22 Июня 2021
Главное
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
Репатриация
Интервью
Колумнисты
Аналитика
Такие обстоятельства
Гражданин и начальник
Дополнительное время
Лонгриды
Опросы
Тесты
Фото
Видео
Видеоклуб
Инфографика
3д-панорамы
Анонсы
О пресс-центре
Видео из пресс-центра
Фото из пресс-центра
Пресс-релизы
Абхазия
рус
аԥс
Прямой эфир
USD
73.20
EUR
86.89
Поиск
Загрузка...
Орбита Sputnik
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
SPUTNIK Казахстан
Вызвать в суд Токаева в качестве свидетеля потребовал адвокат Биртанова
SPUTNIK Кыргызстан
Оплата за проезд в Бишкеке должна быть полностью безналичной — Марипов
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Латвия
Еврокомиссия разрешила прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer
SPUTNIK Литва
В Литве выявили более 1,2 тысячи новых случаев COVID-19
SPUTNIK Молдова
ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей
SPUTNIK Таджикистан
Жириновский объяснил недовольство песней Манижи на Евровидение - 2021
SPUTNIK Узбекистан
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
Новости
Самое читаемое
Свежее
09:15
Глава Сухума распорядился упорядочить торговлю продовольствием на набережной
08:45
Память воинов Великой Отечественной почтили в Абхазии
23:37
Еще два человека с COVID-19 умерли в Абхазии, выявлено более 100 новых случаев
23:10
Пост ДПС "Псоу" закрыли из-за недобросовестной службы сотрудников ГАИ
20:35
МИД Абхазии отреагировал на создание комиссии "по деоккупации" в Грузии
Все новости
Звезда не в шоке: что мишленовский шеф-повар делает в Абхазии
10138
МЧС Абхазии продолжило поиски утонувшего в Гагре туриста
9193
Стопроцентная загрузка: в Минтуризма Абхазии рассказали о начале турсезона
2220
Два автобуса с детьми столкнулись на трассе Джубга - Сочи
2006
Россиянина, находившегося в розыске, задержали на границе с Абхазией
1491
Все новости
Колумнисты
Петр Акопов
Как Россия опять "потеряла Армению" и "уступила Турции"
Сергей Савчук
Европа позвала неправильную помощь
Алексей Ломия
Война войной, а ребятам надо жить
Ростислав Ищенко
На словах давить, на деле сотрудничать: "новая" стратегия ЕС в отношении России
Репатриация
"Вогнать" мост в краску: как на Замостянке в Гудауте появилась уличная живопись
Жизнь на две родины: история репатрианта из Карачаево-Черкесии
Кровь предков: история репатрианта Атакана Бганба
Мультимедиа
Фото
Видео
Инфографика
Держать руку на пульсе: абхазские медики и дело их жизни
Эвакуация из огня: учения МЧС Абхазии в Гудауте
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Facebook
Twitter
Vkontakte
Sputnikabkhazia
@sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik
Подписаться
Отказаться