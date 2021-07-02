"Ткнуть палкой русского медведя": каких провокаций ждать в Черном море

Чем масштабнее разворачиваются беспрецедентные военные учения Sea Breeze 2021, тем становится все более очевидной истинная цель этих маневров. Их непосредственные свидетели откровенно формулируют ее так: "Ткнуть палкой русского медведя". Правда, они же и не скрывают удивления — медведь, оказывается, отвечает тем же, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.

Многие могут поспорить с утверждением о беспрецедентности нынешних учений Sea Breeze. Ведь они давно уже стали рутиной, с 1997 года проводятся чуть ли не ежегодно (в некоторые годы украинские политики и жители Крыма срывали их). А в 1998-м в них даже участвовала Россия — были и такие времена. Но (для сравнения) в первых учениях принимали участие восемь стран, а в нынешних — 32, включая совсем экзотические, ранее не замеченные в данном регионе: Бразилия, Япония, Южная Корея, Египет, Тунис и другие.

Причем и сами официальные лица, представляющие эти учения, не скрывают их антироссийской направленности. Так, американские морские офицеры, комментируя недавний инцидент с британским эсминцем Defender, подчеркнули, что "Черное море не принадлежит России". Опасный способ они выбрали для доказательства своих аргументов.

Бравые заявления натовских офицеров резко контрастируют с тем шумом, который Запад не так давно поднимал по поводу российских учений — на российской же территории. Это было особо отмечено Владимиром Путиным на его прямой линии: "Я дал указание Министерству обороны — потихонечку заканчивать и войска отвести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, — вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам".

НАТО в Черном море: военные учения Sea Breeze-2020

Российский президент четко обозначил цели и задачи, которые преследовала авантюра британцев, организованная в тесной координации с американцами: "Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших Вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что где у нас включается, как работает, где чего находится". Наверняка те же цели стояли перед голландским фрегатом Evertsen, также проверявшим реакцию российских флота и авиации на движение в сторону Керченского пролива.

На что, конечно, стоит обратить особое внимание, так это на наличие на военных кораблях, участвующих в провокациях в Азовском и Черном морях, довольно значительных бригад информационного сопровождения. На Defender в момент его захода в российские территориальные воды как бы "случайно" оказались журналисты Би-би-си и Daily Mail. Несколько сюжетов с бортов украинских катеров снимали группы CNN. То есть Запад не просто проверяет возможности нашей обороны в Черноморском бассейне, но и расширяет информационную войну против России.

Правда, такая открытость приводит к откровенным нестыковкам. К примеру, сюжет Би-би-си вскрыл ложь Министерства обороны Британии, опровергавшего поначалу тот факт, что российские военные открыли предупредительный огонь по пути следования эсминца. Британские СМИ, конечно, не рискнули открыто обвинять своих военных во лжи, однако вопросы стали задавать неудобные.

А тут еще и вскрылись факты откровенных манипуляций с сигналами Автоматической идентификационной системы (АИС), призванной предупреждать о курсе кораблей. Выяснилось, что накануне провокаций Defender и Evertsen с сигналами именно этих судов происходило что-то необъяснимое. В ночь на 19 июня, судя по данным АИС, они вдруг снялись с причала в Одессе и направились непосредственно на Севастополь. При этом военные корабли на самом деле оставались на месте.

Нет никаких сомнений в том, что это тоже было тестированием системы обороны российского Крыма. В конце концов, это происходило накануне провокаций данных кораблей против России. Соответственно, натовцы решили таким небезопасным способом заранее отработать российскую реакцию на потенциальное вторжение в наши воды. Но само собой, Министерство обороны Британии поспешило обвинить в этих манипуляциях Россию. Правда, не пояснив, как Москва предугадала заранее действия британского и голландского кораблей.

И вот тут следует выделить главную проблему для правительств тех стран, которые решили "ткнуть палкой русского медведя". Судя по реакции некоторых СМИ и аналитиков, эти провокации встречены с большим опасением. Особенно показательна реакция британской прессы, которая в последние годы никогда публично не подвергала сомнениям даже откровенно лживые и противоречивые заявления своего правительства, спецслужб и тем более военных относительно России и Китая. И вдруг следует целая череда заявлений, в которых действия флота Ее Величества в Черном море не только комментируются с осторожностью, но и откровенно критикуются.

Очень показательной, к примеру, является статья ветерана британской журналистики Питера Хитченса, который назвал выходку своего флота в Черном море "глупостью" и "едва ли не сумасшествием". Он попросил читателей представить аналогичную ситуацию: российский военный корабль с журналистами на борту вторгается в воды Фолклендских островов, получив предварительно разрешение у Аргентины, считающей эти острова своими. Можно себе представить реакцию Лондона.

Не менее знаковым является письмо бывшего посла Британии в России Тони Брентона (уж его к "друзьям Москвы" точно не отнесешь), опубликованное на страницах лояльной к правительству The Times. "Я не согласен с тем, что это русские спровоцировали конфронтацию", — написал дипломат, назвав действия своего флота "контрпродуктивными". Надо заметить, очень необычное для последних лет явление наблюдаем.

Но самый верный признак внутренней фронды против черноморской авантюры Лондона — это те утечки, которые происходят вокруг нее. В прессу было слито "особое мнение" главы МИД Доминика Рааба, который предупреждал военных о рисках авантюры у берегов Крыма. Некие "источники в Минобороны" анонимно сообщили в прессу, что конечное утверждение плана провокации с Defender совершал лично Борис Джонсон — явная попытка переложить ответственность с военных на политиков. Причем аргументация при принятии опаснейшего решения поражает: "Вы должны продолжать делать это, иначе Крым станет Россией". Эдак кому-то в Уайтхолле взбредет в голову высадить наземный десант под Балаклавой и повторить "атаку легкой кавалерии" — все ведь по согласованию с Украиной, которая, с точки зрения Лондона, все еще "владеет Крымом".

И апофеозом этой фронды стали "забытые на автобусной остановке" секретные документы Министерства обороны о планировании операции у Севастополя. В случайность этой находки не верит никто. Показательным является даже не обнаружение файлов, а то, что их сразу же обнародовала государственная компания Би-би-си, которая всегда крайне осторожна с публикацией чувствительных для госбезопасности документов. То есть кто-то в высших кругах очень хотел, чтобы эти бумаги, свидетельствующие о сознательной провокации британских военных в Черном море, стали достоянием гласности. И это не может не радовать — все-таки есть шанс, что "ястребы" в Лондоне, встретив сопротивление со стороны своих же коллег, несколько присмиреют.

Кстати, и в голландской прессе приключения своего фрегата у Керченского пролива тоже комментируют предельно осторожно. А газета NRC, всегда жестко критикующая Москву и Пекин, вышла с разгромной статьей, осуждающей аналогичные провокации, которые натовские корабли (с участием все тех же США, Британии и Нидерландов) готовят сейчас против Китая.

Эти сигналы настраивают на определенный оптимизм. Риск возникновения третьей мировой войны, о которой после севастопольского инцидента с Defender заговорили западные СМИ, все-таки отрезвляет некоторые горячие головы. Многие там все-таки понимают, что штабные или дипломатические игры предпочтительнее прямого вооруженного столкновения. Остается только надеяться на то, что это понимание возьмет верх над авантюрными планами проверить предел терпения "русского медведя" во время проведения учений Sea Breeze. Ведь медвежий ответ будет решительным и жестким.

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