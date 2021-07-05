"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев

Как всякие нормальные люди, американцы стали рыскать в поисках альтернативной точки зрения на происходящее, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Однако информационное поле буквально горело у них под ногами. Соцсети и поисковики зачищали "неправильные" и "конспирологические" мнения. В мгновение ока исчезали целые группы единомышленников, нещадно стирались комменты.

Одно время трамписты пытались общаться на правом сайте Breitbart. В январе этого года, в разгар скандалов с инаугурацией Байдена любая проходная заметка могла набрать там 30-40 тысяч комментариев. Люди заходили на сайт просто пообщаться — обсудить передачу власти, понять, что реально происходит в стране, поспорить насчет планов Трампа. Неизвестно, кто прислал руководству сайта "указивку", возможно, они сообразили сами, однако Breitbart стал беспощадно все комментарии тереть.

В изданиях либеральных и демократических раздел "Комментарии" вообще давно позакрывали. Демократия это вам не лобио кушать.

Что ж, убегая от беспощадной толерантности, американская публика добралась до заповедного уголка, где царили свобода слова и здравый смысл. Там даже не было никаких трансгендеров.

Это оказался уголок информационного поля, в котором публикуются новости из России. Особенным успехом стали пользоваться цитаты из выступлений, указы и решения президента России. Их обсуждают пристрастно и заинтересованно, и не мудрено: Владимир Путин на сегодня единственный мировой лидер, от которого американцы могут услышать правду о положении дел в США и вообще на планете. Остальные лидеры то ли заняты своими делами, то ли просто побаиваются.

Нет, это вовсе не значит, что американцы исполняют всеобщий "одобрямс". Они то ругают, то хвалят российского президента. Однако они постоянно, с болезненной настойчивостью сравнивают его со своими лидерами, а положение дел в России — с ситуацией в Америке.

Путин напоминает о трагической гибели Эшли Бэббит, застреленной в Капитолии сторонницы Трампа. Американцы живо откликаются на печальную иронию ситуации: "Это до чего ж мы дошли, если за американского ветерана (Бэббит служила в ВВС) заступается президент России, а не президент США..."

Спор идет по нарастающей: "Путин не имеет права рассуждать о наших внутренних делах! <...> Вы не патриоты, а предатели!" — "Вот она, страсть к правящему режиму. Лижешь сапоги на высоком уровне!"

Путин обвиняет Штаты в организации путча на Украине. Американцы спорят: "Отписываюсь. Это все конспирология <...>". — "Нет, это ваши предрассудки, основанные на пропаганде <...> ". — "Ну, если мы действительно осуществили переворот, чтобы не дать Путину "сделать Россию снова великой", то надо было сразу включать Украину в НАТО <...> ". — "А зачем? Они только выкачивали бы наши ресурсы, а боеспособность у них никакая, да и не стоит из-за них связываться с Россией <...> ".

Но больше всего американцам зашла новость о том, что Путин подписал закон, предписывающий интернет-гигантам создавать свои офисы в России. Они воспринимают это как борьбу с той оголтелой цензурой, которую установили на своих платформах ведущие соцсети.

Формально Facebook, Google, Twitter являются американскими конторами. Но граждане США их отнюдь так не воспринимают. Для них это мутные лавочки, непонятным образом захватившие контроль над миллиардами людей. Их тоталитарный идейный контроль раздражает так, что тут уж не до патриотизма.

Особенно жестко соцсети и платформы прессуют американских консерваторов. Разумеется, те в восторге от российских ограничительных мер: "Россия сделала то, что мы давно грозились <...> У нас Бигтех неподсуден, потому что давно скупил на корню всех сенаторов и конгрессменов в стране <...> ". — "Каждой стране нужен такой же закон". — "Это очень разумно, чего ж мы-то так не сделаем?"

Как Владимир Путин стал суперзвездой инфополя? С одной стороны, сказалось тотальное разочарование американцев в правящем режиме. Слишком уж велик контраст деятельности Путина с вялым правлением Байдена и его "политбюро".

С другой — налицо тоска по спасителю, который придет и вытащит американцев из той… эм-м-м… пропасти, где они сегодня оказались. Трамп пока взял паузу в роли спасителя, и пауза затягивается. Общественность естественным образом переключилась на Путина.

Играет свою роль и масштаб. Сколько в нашем мире по-настоящему суверенных стран? США да Китай, Россия да, может быть, Индия. Однако и Китай, и Индия ментально очень далеки от американцев. Русские гораздо понятнее, и именно это делает их мнение по всем вопросам таким интересным.

Главное же в том, что российский президент для американцев — это единственный канал связи с реальностью. С американской пропагандой сыграло злую шутку ее всесилие. От нее настолько некуда деваться, она настолько однообразно навязывает свою политкорректную повестку, что стала восприниматься просто как информационный шум. Всю эту либеральную бодягу слушают вполуха, примерно как в Советском Союзе слушали ритуальные трансляции со съездов партии.

Самое интересное идет из-за рубежа. Роль "вражеских голосов" для американцев сегодня играют российские СМИ, а роль неформального вождя местных диссидентов с блеском исполняет Владимир Путин.

Миллионы жителей США на полном серьезе рассуждают о том, как поборники консервативных ценностей должны поддерживать друг друга во всем мире. Вот характерная точка зрения: "Трампу стоит поэнергичнее бороться с либералами, нам надо, может быть, объединиться с Россией по каким-то вопросам <...> организовать влиятельные группы для борьбы с "демократами".

Казалось бы, Россия прошла уже через все этапы в западном инфополе. Советский Союз бранили и побаивались. Распадающуюся слабеющую Россию 90-х безудержно взахлеб хвалили. Стоило нам слегка приподняться, "партнеры" занервничали. Начались информационные атаки, сначала осторожные. Чем сильнее становилась Россия, тем более оголтело велась против нее информационная война.

Россияне давно уже привыкли к тому, что если западные СМИ нас честят на все корки, значит, мы все делаем правильно. А вот если вдруг начинают хвалить, значит, что-то пошло не так.

Но сегодня сложилась поистине парадоксальная ситуация. Сотни миллионов людей во всем мире активно поддерживают Путина и ту Россию, которую он строит. Такой искренней бескорыстной поддержки не умел добиться даже Советский Союз, несмотря на свои несопоставимые ресурсы.

Причем это не официальная поддержка близких по духу коммунистов, товарищей по партии, как в былые времена. Нет, это просто стихийное осознание широкими народными массами, что в наши турбулентные времена России реально повезло с руководителем. И эта страна становится образцом, которому хочется подражать, — она берет из мировой практики все, что ей подходит, отвергает то, что не соответствует национальному менталитету и уверенно гнет свою линию, игнорируя любые попытки глобального начальства вмешиваться в ее дела.

Суверенитет, независимость и самостоятельность — вот мягкая сила России. Она производит неизгладимое впечатление на миллионы людей во всем мире. Для своих стран они хотят чего-то такого же. Не унылого мирового порядка с его казарменной дисциплиной и трансгендерами, а подлинной самостоятельности, возможности политического творчества, диалога.

Как бы ни громили российского лидера официальные западные СМИ, простые люди продолжают его поддерживать. "Путин в новостях — диктатор, Путин в интернете — бог мемасов", — формулирует этот парадокс комментатор. — "А в реальности он самый лучший президент", — дополняет другой.

Особенно поражает, что эти комплименты пишутся на английском языке под очередным клеветническим американским фильмом: в нем президента России стандартно обвиняют в том, что он хочет порушить мировой порядок и чего-то там нехорошее сделать с демократией. Полное ощущение, что эту туфту никто не смотрит, а люди просто заходят высказать поддержку Путину.

Его интервью NBC продолжают обсуждать до сих пор. Главная тема — свобода слова, которую российский президент отстаивал в споре с американским журналистом. "Вы затыкаете мне рот. Это что, свобода слова?" Как же хорошо сказано!" — восхищается комментатор. — "Где, где он это сказал, укажите таймлайн". — "Путин умнее и надежнее, чем все американские политики вместе взятые", — пишет третий.

Затем в обсуждение набегает комментатор с русской фамилией и на плохом английском начинает доказывать американцам, что "не все так однозначно", "на самом деле" Путина не любят, а в России "сажают в тюрьму за один коммент в соцсетях". Над комментатором посмеиваются.

Еще пять лет назад проницательный автор издания The Atlantic описал любопытный феномен: "протестные правые партии на Западе, верящие в суверенитет, независимость, историческую уникальность своих государств, постепенно самоорганизовались в альт-правый "коминтерн", а он оказался гораздо эффективнее левого коминтерна советских времен.

Центром притяжения этого правого коминтерна сегодня становится Россия — сверхдержава, способная перекраивать карту мира, но нацеленная на мирное развитие. Страна, уважающая и свои, и чужие традиции. Государство, где не сносят памятники, а возводят их. Олицетворением этого уникального подхода и стал для миллионов людей Владимир Путин.

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