Жажда смерти: как остановить волну суицидов в Абхазии

У каждого из нас в самых потаенных уголках памяти наверняка есть моменты, о которых не хочется вспоминать. И уж точно не хочется их афишировать. Вспоминаешь такие случаи или события в зависимости от разных предпосылок, пишет автор Sputnik.

Моя память устроена как-то по-особенному: мне надо либо увидеть предмет, либо должно что-то произойти, ну или, как в этом случае, что-то прочитать.

Алексей Ломия, Sputnik

Извещение о смерти

Присущая нашему времени доступность информации иногда очень радует, ведь несомненно, что она упрощает коммуникации среди людей. Но есть и другая сторона медали. Это простота и доступность легко доводит до нас новости, о которых лучше не слышать и не знать, я бы сказал. Но это наши жизненные реалии. Это опасная тенденция, на которую стоит обратить пристальное внимание.

Невозможно не заметить, как много стало в нашем обществе суицидов. И особенно среди молодежи. Если кто-то возьмется и проведет статистическое исследование, страшно сказать, но мы, скорее всего, окажемся в лидерах. Ну, или в первой десятке в мире, если исходить из пропорций. Вести об этих случаях разлетаются молниеносно благодаря соцсетям. CC0 Приговор равнодушием: что надо знать о суициде

Вот смотришь в очередной раз на фотографию молодого, красивого человека на экране гаджета, радуешься тому, что у нас такое красивое поколение ребят растет, надеешься, что прочитаешь о каком-нибудь его достижении в учебе, в спорте, в бизнесе. Но, к великому сожалению, фотография сопровождается страшной фразой: "Семья извещает о безвременной кончине...".

Если набраться терпения и прочитать огромное количество комментариев, которые всегда сопровождают такие посты, можно выудить информацию о том, что он повесился, застрелился или еще как-то ушел из жизни по своей воле.

И вот тут, а таких случаев немало, начинаешь анализировать. Что же подтолкнуло этого красавца так поступить? Неужели были веские причины? Неужели некому было его остановить? Вопросов больше, чем ответов. Когда в очередной раз я попытался докопаться до истины, вспомнил свою жизненную историю. Очень хочется остановить эту угрожающую статистику, поэтому решился рассказать о своем опыте. Вдруг кто-то прочитает, сравнит, переосмыслит или остановит накатывающуюся волну отчаяния.

На краю

Это был тот период, когда я, уже дипломированный специалист, с неплохой академической базой, после долгих и безуспешных попыток устроиться на ту работу, которую хотел, поступая на юридический факультет, пошел консультантом в Министерство юстиции.

Замечательный руководитель - Шамиль Лакоба. Добрый коллектив. Но душа требовала чего-то другого, а не гоняться за неплательщиками алиментов. Ничтожная заработная плата. Какая-то неопределенность, недосказанность, неуверенность в будущем угнетала. Вдобавок к этому, я совершаю страшную аварию.

Страшную не в плане человеческих жертв, тут обошлось просто синяками, а в плане материальном. Когда к нам домой вечером пришел хозяин автомашины, с которой я столкнулся по моей вине на одном из перекрестков города, и безапелляционно вручил отцу ключи от разбитой новехонькой "Волги" с настойчивой просьбой приобрести для него такую же, мир для меня рухнул.

В те времена купить такую машину можно было только с рук и за баснословные, неподъемные для моих родителей деньги. Всю ночь я ворочался с боку на бок, терзал себя разными мыслями. Их было столько, и они были такие масштабные, что к утру я пришел к выводу, что я - неудачник, что я - источник всех бед для родителей, и, что самое страшное, мне нет места в этом мире! Я не заслужил этого! Можете представить, какие фантазии накрыли меня с головой!

С утра я не пошел на работу, слонялся по квартире. Ближе к вечеру забаррикадировал дверь в свою комнату, очень громко включил магнитофон и стал слушать "Стену" Пинк Флойда. Музыка была оглушающей и очень соответствующей моему настроению. Теперь мои мысли были только о том, какой способ выбрать. Вот страшно вспоминать, но тогда я был в шаге от этого. Никого в комнату не впускал.

Родители заволновались и стали звать родственников. Первым откликнулся мой двоюродный брат Арзик Тарба. Он стучался, я не реагировал. Вдруг пауза между песнями, Арзик немного сдвинул мою баррикаду, ровно настолько, чтобы появился маленький зазор, к которому он прильнул лицом и просто спросил: "Леха! Что с тобой?! Открой дверь! Чего родителей пугаешь?!" И внезапно мне эта картина показалась очень комичной: лицо брата в проеме, голос полный недоумения и тепла. Я в один миг как бы протрезвел, очнулся. Я его впустил. Он крепко меня обнял, похлопал по плечу: "Братишка, что с тобой? Это разве проблема? Решим ее, если что, папа поможет!" И все. Мир стал вдруг прежним, таким же уютным, своим, дружелюбным, заиграл красками.

Не пропустить момент

К чему я это вспомнил? Вот сейчас сам перечитываю и поражаюсь, насколько пустяковая проблема была, а как меня угнетала. И я реально был у роковой черты.

Может, к тем ребятам не успел прийти кто-то? Может, пристальнее и внимательнее надо относиться к подрастающему поколению? Не пускать их судьбы на самотек? Ведь попасть в отчаянную ситуацию, особенно в наш век технологий намного проще. Включил компьютер, телефон, планшет, пара манипуляций - и ты уже в глобальном казино или на сайте тотализатора, к примеру. И сколько тут возможностей залезть по уши в долги, даже рассказывать не буду.

Неразделенная любовь, неблагополучная семья, повальная безработица, отсутствие правильно организованного досуга - причин, которые могут толкнуть на роковой шаг молодого человека с неокрепшим самосознанием, масса.

Важно не пропустить этот момент, отвлечь от угнетающих мыслей, перенаправить в созидательное русло. Для этого надо быть рядом, надо быть чутким и внимательным к любым изменениям в настроении, преодолевать замкнутость. К сожалению, наш менталитет в какой-то мере препятствует развитию службы психологической поддержки. Парнишка, который оказался один на один с глобальной, по его мнению, проблемой, вряд ли сам обратится за своевременной помощью к специалисту. В нашем случае нужен родной человек, как когда-то со мной рядом оказался братишка Арзик.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.