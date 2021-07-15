Выбираю жизнь: почему я вакцинировался от ковида

Вот и закончилась моя эпопея с вакцинированием. Если кому интересно, чувствую себя прекрасно. Если после первой, вводной дозы к вечеру немного знобило и очень хотелось спать, то после заключительной никаких изменений в состоянии нет. Даже любопытно, почему так, если читать и слушать впечатления других людей.

Игра без правил

Когда ковид накрыл своими щупальцами весь мир, честно признаюсь, я относился к этому немного самонадеянно и даже халатно.

Отличный иммунитет с детства расслаблял, переживания были только по поводу близких и родных, у которых есть определенный набор противопоказаний и хронических болячек. Вот им точно нельзя болеть, а я, если даже заболею, легко перенесу, думалось мне. Но потом информационный бум начал приносить очень настораживающие сводки. Оказывается, сильный иммунитет, как раз наоборот, может стать катализатором очень серьезных осложнений при заражении ковидом, вплоть до летальных. Впервые для себя ознакомился и понял, что такое цитокиновый шторм. В подтверждение моим опасениям были тревожные рассказы друзей о том, как тяжело перенесли этот вирус молодые, крепкие ребята, которые и спортсмены, и ведут правильный образ жизни.

Страшилки

Все это очень насторожило, и с того момента я начал задумываться о вакцинировании. В наш век информационных технологий прочитать и увидеть различные точки зрения на этот счет не составляет особого труда. Просто надо набраться терпения и читать, слушать, смотреть и анализировать.

Как выяснилось, наличие такого широкого объема информации только усложнило восприятие действительности. В народе неспроста говорят, что два врача - два диагноза, а уж когда речь идет о новейшем вирусе, тут медики просто в ступор вводили противоречивостью мнений. А уж сколько в сети страшилок по поводу "заговора мировой элиты", "чипирования", "золотого миллиарда", тут голова может кругом пойти у особо впечатлительных.

Заразительный пример

Для принятия окончательного решения - вакцинироваться или нет - было предостаточно времени, учитывая, что физической возможности такой пока еще у нас в республике не было. Запутавшись в экспертных оценках, решил просто последовать примеру близких мне людей, которые по физическим показателям, возрасту, образу жизни очень схожи со мной. Благо они намного раньше меня имели возможность все сопоставить, все взвесить и вакцинироваться. Я внимательно отслеживал их состояние, их реакцию на вакцину. Мои друзья словоохотливые: доходчиво и подробно все рассказывали. И самое главное результат - у всех никаких побочек и впечатляющие цифры по возникновению антител.

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Человек и кошка

Вот так я добровольно и сознательно пришел в поликлинику и прошел курс вакцинирования. Хочу расставить акценты. Я не агитирую, я не специалист. Я просто доверяю советскому опыту борьбы с различными опасными вирусами. Россия - правопреемница Советского Союза. И если в чем-то другом, и даже глобальном, были неверные замены векторов развития, то в этой области традиции сохранены. Может, я наивен, но я верю в это.

Единственное, в чем я убежден, так это в том, что решение о вакцинации человек должен принимать самостоятельно. Навязывать и приказывать тут не стоит. Свою кошку я не спрашиваю и везу в ветклинику для прививок от различной заразы, а вот люди способны и обязаны этот выбор сделать сами. Тем более, что, к великому сожалению, ввиду цейтнота, ни одна из вакцин в мире не прошла полный комплекс исследований. Самые честные и самые порядочные, неангажированные ученые признают, что какими будут последствия лет через пять, никто точно не знает. Но реалии нашей жизни таковы, что эти пять лет можно и не прожить.

Чудес не бывает

В завершение хочется обратиться к здравому смыслу населения Абхазии. Не будьте так наивны и самонадеянны. Вирус очень коварен и беспощаден. Эта беда может прийти в каждую семью, в каждый дом. Будьте осторожны и благоразумны. Прислушивайтесь к рекомендациям специалистов. Повсеместно используйте средства защиты. Постарайтесь минимизировать риск заражения себя и своих близких. Наши медики - герои, но не волшебники.

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