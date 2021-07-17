Америка уничтожила незаменимых людей

Примеры такового поступают непрерывно, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости. Из новостей этой недели: Европейский суд по правам человека призвал Москву признать однополые браки. Зачем они это сделали? Не понимали, какой будет результат? Или высказывание министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который опасается усиления влияния России и Китая, потому что они поставляют вакцины в другие страны: в противовес нужны другие вакцины. Или — менее известная у нас история — сын президента США, Хантер Байден, вдруг стал модным художником, его полотна сомнительных свойств продаются уже под полмиллиона долларов. И это притом что и сегодня он находится под расследованием ФБР по поводу отмывания денег, и в принципе вся страна помнит все насчет украинских коррупционных забав отца и сына Байденов. Так зачем заставлять ее теперь смеяться над Хантером-живописцем? Повторим, это только взятые наугад свежие примеры того, как лучше было бы промолчать и сдержаться.

Раньше все объясняли деградацией системы образования в США, Великобритании и так далее. То есть неоткуда брать умных и образованных администраторов, в том числе высших. И множество людей продолжают это говорить, требуя возрождения образования, но ныне возникли новые идеи. Или новые оттенки той же идеи.

Посмотрим на публикацию в журнале The American Conservative, в которой появляется хорошая мысль: проблема в том, что сценарий кончился. Актеры на сцене не знают, что говорить.

Среди кукловодов глобализма есть персонаж по имени Дэвид Кох, его миллиарды питали множество фондов и институтов, а также политических кампаний. Этот Кох как-то раз и сказал, что политики — это "актеры, читающие по сценарию, который пишем мы", то есть хозяева жизни.

Раньше политики, как попугаи, произносили правильные слова, взятые у классиков. Каких угодно — от Платона до Кейнса. Но сегодня такое время, когда приходится думать самим. В результате публика или хотя бы ее значительная часть слушает этих актеров и изумляется идиотизму происходящего. Умные американцы (а их не так уж мало) забавляются, составляя списки "роботизированных цитат" видных деятелей, которые писались их помощниками. А нормальных политиков, способных работать без сценария, не видно.

Но если классики — мыслители прошлого — не могут предложить ничего, что поможет решать проблемы сегодняшнего дня, то тогда и правда: а зачем образование, ученость, знание всей мировой культуры, накопленной за века? Ответ автора примерно такой: все наоборот, сегодня ученость нужнее всего, так как придется заново и всерьез постараться понять, что на самом деле означают умные идеи классиков и откуда они взялись. А взялись они из невыносимо трудных ситуаций, в том числе глобальных, когда люди были вынуждены находить совершенно новые идеи. Потому они и стали классиками.

И вот пример из той же публикации. Эрнест Хемингуэй, который поехал в 1937 году на гражданскую войну в Испании и даже имел там контакты с умными людьми из НКВД (после чего на всю жизнь попал под колпак ФБР). С одной стороны баррикад — левые республиканцы всех мастей, включая троцкистов, навязывают стране какой-то новый и непонятный строй, в том числе путем массовых убийств, ломают народ через колено, вызывая ярость половины соотечественников. А тут еще режиму этому помогает коммунистический СССР. С другой стороны — путчисты, защищающие страну от этих зверств своими зверствами, но в альянсе с фашистами Италии и Германии. И кто, кроме СССР, может и хочет бороться с фашизмом? Вот такой был выбор если не для политика, то для писателя и гражданина. Трудно было — так же, как трудно сейчас. Потому его и читаем, в том числе сегодня. Просто читать его нужно свежим взглядом.

Но возникла в эти дни и еще одна американская публикация — она о том, что не только у политиков и элит кончились сценарии. То же относится к широкой публике, попавшей, так же как и элиты, в трудную ситуацию глобальной смены эпох. Ситуацию, когда нужно думать самостоятельно.

Автор, Дуг Кейси, — из племени экономических гуру, людей, объясняющих, куда вложить деньги не столько сегодня, сколько завтра. Предсказатель кризисов и катастроф, сниматель финансовой порчи и так далее. Он высказывает одну очевидную мысль: люди, и далеко не только в финансовой сфере, получили сегодня доступ к гигантскому объему фактов и мнений каких угодно экспертов. Но количество информации и ее качество — разные вещи. Система образования (опять они об этом!) не дает людям навыков критического мышления, то есть способности разобраться в громадных объемах информации. Она, наоборот, тащит публику ко всем тем же старым сценариям, по которым жить совсем недавно было очень просто.

Что в результате: Кейси считает, что провалились попытки демократов-глобалистов подсунуть публике готовые решения через механику всяческих википедий, гуглов и прочего. Публике нужен честный посредник — человек, который поможет разобраться в хаосе экспертных мнений. Вместо того она получает знаменитостей — это "люди, которые известны тем, что они известны". Знаменитости высказываются по всем вопросам, с печальным для обществ и государств результатом.

И тут финансовый гуру не то чтобы прямо высказывает одну хорошую мысль, но подбирается к ней вплотную. Он говорит, что эпоха требует людей интегрированных знаний. Дело в том, что настоящий эксперт знает очень много — но о чем-то узком. А интегрированные знания — это…

Это знаменитые "люди Ренессанса" или последовавшей за Ренессансом эпохи Просвещения. Те, кто одновременно занимался всеми науками, искусствами и заодно политикой с философией. Что-то типа Леонардо да Винчи, хотя в те эпохи чуть не все грамотные люди увлекались одновременно всем. И стали классиками, по сценариям которых затем жили веками.

Напомним, что упомянутые эпохи означали тотальную смену всего — от стиля жизни в бытовых мелочах до политики. Так заканчивались несколько столетий прежней, довольно стабильной системы. Возможно, мы сейчас находимся внутри очень похожего отрезка мировой истории.

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