Наводнение топит будущего канцлера

Еще недавно казалось, что на фоне пандемии все другие природные сюрпризы меркнут — и уж точно их влияние на политику несопоставимо с тем, что оказал коронавирус и меры по борьбе с ним. Но события последних дней показали, что это не так.

Начавшиеся неделю назад в Германии мощнейшие ливни уже закончились — как и вызванное ими страшное наводнение на западе страны. Немцы не помнят подобного стихийного бедствия — уже известно о более чем 160 погибших и около 1300 человек все еще числятся пропавшими без вести. Огромные разрушения, ущерб исчисляется миллиардами евро, но главные последствия еще впереди. И не только в том смысле, что предстоит выяснить, в чем же причина катастрофы (пока что больше всего говорят о плохой системе оповещений приближающихся чрезвычайных ситуаций), речь также о политических последствиях. Да, политических, потому что через два месяца в Германии выборы, пишет Петр Акопов для РИА Новости.

Исход которых до сих пор не ясен: правительства в Германии традиционно коалиционные, а сейчас на фоне неизбежной смены канцлера после ухода Меркель не только нет понимания состава будущей коалиции (обсуждаются как минимум три варианта), но и рейтинги ведущих партий крайне переменчивы. Только в этом году главная партия страны ХДС/ХСС то теряла до трети своих избирателей, уступая первенство зеленым, то вновь возвращала часть утраченного. В ситуации такого непостоянства избирателей решающим может оказаться любое резонансное событие. И, похоже, им становится наводнение.

Понятно, что все немецкие политики пытались как-то проявить себя в эти дни: показать людям, что они с ними, что они знают, что делать. Не повезло Анналене Бербок: лидер зеленых, и так в последние недели резко растерявшая набранную перед тем популярность, в момент начала наводнения оказалась в отпуске за границей. Но быстро вернулась на родину и уже в прошлую пятницу посетила пострадавшие города в Рейнланд-Пфальце. Понятно, что зеленые связывают мощные ливни с глобальным потеплением, но непонятно, сколько избирателей считают так же.

В любом случае не похоже, что катаклизм поможет Бербок нарастить популярность. Сейчас главный вопрос не в том, кто приобретет, а в том, кто не потеряет. И тут в центре внимания оказался Амин Лашет — главный претендент на пост канцлера. Лидер ХДС имеет наилучшие шансы занять место Меркель: рейтинги его партии постепенно восстановились, да и сам он стал понемногу набирать популярность. И тут наводнение — вдобавок главный удар пришелся по Северному Рейну-Вестфалии, чьим премьер-министром он как раз и является.

Лашет сразу оказался на передовой — правда, сначала ему пеняли на то, что он появился в туфлях, но уже в следующий раз премьер надел резиновые сапоги. Пресса стала вспоминать, что природные катастрофы, причем как раз наводнения, уже не раз положительно сказывались на карьерах политиков и даже на результатах выборов.

Вспомнили решительное поведение Гельмута Шмидта, гамбургского сенатора, во время наводнения 1962 года, когда он не остановился перед нарушением закона и привлек армию к ликвидации последствий. После этого Шмидт стал известен на федеральном уровне, через несколько лет возглавил Министерство обороны, а в 1974-м получил пост канцлера Германии.

Вспомнили и Герхарда Шредера, который накануне выборов 2002 года по опросам уступал своему сопернику, но случившееся за несколько недель до выборов наводнение вернуло ему симпатии избирателей: им понравилось, что канцлер в резиновых сапогах руководил спасательными работами. И его партия победила на выборах.

Ну и что, что и Шмидт, и Шредер были социал-демократами? Партийная принадлежность тут ни при чем, важно личное поведение — и тут ситуация работает на Лашета. Так казалось до субботнего вечера.

В этот день в Эрфтштадт, один из самых пострадавших городов Северного Рейна-Вестфалии приехал президент Франк-Вальтер Штайнмайер. После посещения города он ответил на вопросы журналистов и выразил соболезнование местным жителям:

"Многие люди потеряли все, что они строили в течение всей жизни, — имущество, свой дом, крышу над головой... У многих людей здесь не осталось ничего, кроме надежды, и мы не должны их разочаровывать".

Не должны — но получилось ровно наоборот. Вечером через соцсети стало распространяться видео, на котором видно, что, пока Штайнмайер выступает, на заднем плане группа людей над чем-то весело смеется. И главный весельчак в этой группе — Амин Лашет.

Поднялась буря негодования: "Вы можете себе представить, чтобы так себя вела Меркель?"; "Да никогда я не буду голосовать за этого весельчака". Естественно, волну возмущения разгоняли политические противники ХДС — в первую очередь социал-демократы. Генсек партии Ларс Клингбайль назвал поведение Лашета "лишенным приличия и возмутительным", отметив, что тот, кто "ухмыляется" в подобных тяжелых ситуациях, "дисквалифицирует себя". А либералов из СвДП возмутило еще и то, что Лашет (да и все остальные в его группе) были без масок.

Лашет вскоре извинился, но ему стали пенять на недостаточность оправданий: что это за "сожалею о том впечатлении, которое произвела беседа"? Надо каяться серьезней.

Никакие оправдания при этом не принимались — ни то, что в группе, где стоял Лашет, не было слышно, о чем говорит Штайнмайер, ни то, что, когда пришла уже очередь Лашета выступать, на заднем фоне смеялся уже федеральный президент. #Laschetlacht (Лашет смеется) — такой хештег стал набирать популярность в соцсетях.

То есть получается, что вместо ожидаемой прибавки в рейтинге наводнение может утопить Лашета?

Пока что не понятно — опросы в ближайшие дни и недели покажут, как немцы восприняли "смеющегося кандидата". Конечно, вначале он что-то потеряет в рейтингах — но насколько серьезным и, главное, устойчивым будет разочарование? Скорее всего, ему удастся отделаться малой кровью, хотя желающих утопить Лашета очень много (причем не только в Германии), выбирать немцам особенно не из кого.

Ведь кто основные кандидаты в канцлеры? Анналена Бербок слишком некомпетентна. Олаф Шольц, министр финансов и кандидат от социал-демократов, слишком привязан к достаточно низкому рейтингу своей партии. Вот и получается, что Лашет какой-никакой, а наследник все еще популярной Меркель, хотя у нее лично изначально были другие фавориты, точнее фаворитки. Но и они провалились, а действительно популярных на правом фланге Фридриха Мерца и Маркуса Зедера решили не выдвигать. Остановились на нейтральном Амине Лашете — и сейчас уже поздно отменять и этот выбор.

Так что вся надежда теперь на рядового немецкого избирателя — на то, что самая многочисленная его часть захочет оставить все как при "матушке" Ангеле. И проголосует за "смеющегося" Лашета. Чтобы не плакать потом при совсем "зеленой" Анналене или слишком "красном" Шольце.

Хотя как при "матушке Ангеле" уже точно не будет — при любом составе коалиции, которую сформирует Амин Лашет.

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