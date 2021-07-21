Битва майнеров и власти

Есть ли шанс справиться с энергокризисом в Абхазии, что стало его причиной, и чем это может обернуться для всех жителей страны рассуждает колумнист Sputnik.

С огромным интересом нашел и внимательно просмотрел заседание парламентского комитета с приглашением на открытый разговор с депутатами представителей "Черноморэнерго" и вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Почему не поленился и от начала до конца смотрел более двух часов записи прямого эфира? Увы, это было не праздное любопытство.

В нашей многострадальной стране ситуация сложилась так, что человек, если даже очень захочет абстрагироваться от клановой суеты, от битвы за интересы, партийных передряг, от всего, что можно охватить одним всеобъемлющим словом "политика", у него это не получится.

В какой бы зоне уединения ты ни находился, тебе не дадут спокойно жить интересами собственной семьи, заботами о близких, друзьях. Вышеперечисленные баталии любого за волосы вытащат из зоны комфорта, затянут под любыми предлогами. Просто потому, что на определенном этапе любой гражданин им нужен. Нужен для массовки, нужен для выборов. И даже тех, кто стойко и принципиально отражает их "атаки", выведут из равновесия тем, что в результате этих бесконечных дрязг мы уверенно погружаемся на дно.

В случае с энергетикой конфликт интересов привел к тому, что совсем скоро, к осени, всем нам предстоит суровое испытание. Я о веерных отключениях. И это не простые угрозы, учитывая, что впервые в послевоенной истории начались двухчасовые отключения по ночам в летний период.

Чем это для нас обернется? Мы, избалованные дешевой электроэнергией, как на иглу подсадили себя на повсеместное использование электроприборов. Поэтому отключения, которые предрек гендиректор "Черноморэнерго", по 8-10 часов в сутки, приведут к полному коллапсу. Что это будет именно так, понимает каждый.

Мы пришли к этой роковой черте "благодаря" разгулу криптобизнеса. Это, надеюсь, оспаривать никто не станет. Я отношусь к той категории граждан, которых не особо волнует, виноваты в этом "бывшие или нынешние властители". И больше чем уверен, таких, как я, подавляющее большинство. И чем раньше это поймут политики, тем лучше для них. Этот "волейбол" между ними, который с одной площадки переходит на другую, народ не особо уже интересует.

Люди с ужасом представляют, как они будут выживать в темноте, в холоде, без воды, без лифтов. Когда от частых отключений начнут лететь электроприборы, начнут портиться продукты. Проблем будет столько, что перечислять можно на двух страницах. Не буду дальше сгущать краски, и без того крайне нерадужно наше обозримое будущее.

Неужели нет выхода из ситуации? Я уверен, что есть. Просто те, кому сегодня доверено право властвовать, должны сделать правильный выбор.

Сделать выбор из двух зол. Даже так, если хотите. С одной стороны - это группа бизнесменов, которые поднаторели в добыче криптовалют. Они очень изящно меняют свою геолокацию. Появляются то тут, то там. Находят слабые звенья в рядах контролирующих органов и умудряются подключаться к высоким электросетям в совсем непредсказуемых местах. Наверняка среди них есть такие, которых называют в народе "неприкасаемые".

Очень много таких, которые в буквальном смысле сделали ставку именно на этот бизнес и продали все свои активы, чтобы приобрести "асики".

Немало и таких, которые за счет майнинга через пару-тройку аппаратов хоть немного, но стабилизируют свою сложную финансовую ситуацию. Но сколько бы их ни было, их подавляющее меньшинство. Я вряд ли ошибусь, если назову цифру занятых в этом бизнесе и их близких, кто так или иначе снимает сливки с этого вида предпринимательства - это два-три процента от всего населения.

Но власть должна отчетливо понимать, что остальная часть народа пока терпит все эти невзгоды. В предыдущем предложении ключевое слово "пока".

Но чаша терпения может быстро переполниться, что приведет к неуправляемым процессам, внезапным, спонтанным и непредсказуемым по результатам для власти. Хотя бы потому, что свет будут отключать у всех: и у "красных", и у "белых". То бишь страдать будут в равной степени как провластные, так и оппозиционно настроенные граждане. Только исчерпывающие, исключительные меры помогут остановить эти процессы. И подход должен быть ко всем, без исключения, одинаковый. Никакого другого выхода у всех нас нет - майнинг в Абхазии губителен для нашего и без того непростого будущего.

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