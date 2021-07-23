Боевые действия "переползают" из Афганистана в Центральную Азию: тревожные факты

О том, как развивается афганский конфликт, как он отражается на странах Центральной Азии, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Региональные военные конфликты развиваются по своим, объективным законам, вне зависимости от изначальных (добрых) намерений участников. Пример тому – ползучая миграция боевых действий из северных районов Афганистана в южные районы сопредельных Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Афганский конфликт развивается по самому негативному сценарию – военные угрозы для стран Центральной Азии нарастают. Практически всю афганско-таджикскую границу (по разным данным, от 80 до 90 процентов) с юга контролирует "Талибан"*, и проблема не только в нем. По информации замглавы российского МИД Андрея Руденко, северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, где укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в том числе – ИГ* и "Аль-Каида"*. В регион подтягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. Идет активная вербовка боевиков – выходцев из стран Центральной Азии.

Таджикский президент Эмомали Рахмон22 июляна военном параде в Душанбе заявил, что Таджикистан никогда не будет использовать свои войска против соседей. Однако афганская война "ползком и короткими перебежками" уже смещается на территорию севернее реки Пяндж.

Ранее стало известно, что талибы заставили "отступить" в Таджикистан около 1600 солдат правительственных сил Афганистана. И некоторые из них в горячке боя продолжали стрелять по позициям "Талибана"* – с таджикской территории. Затем афганцы вернулись в свою страну на другом участке, и атаковали талибов во фланг.

Конкретный тактический эпизод говорит не столько о нейтралитете и добрососедстве, сколько о высокой вероятности обострения и экспансии. Однажды талибы попробуют подавить огнем отступающего противника, "не заметят" границы, "зацепят" местных жителей РТ, которые обид не прощают. Итогда боевые действия в Центральной Азии станут суровой повседневной реальностью.

Туркменистан – достаточно закрытое государство, и все же. Родственники 18 погибших накануне военнослужащих Туркменистаначерез СМИ утверждают: ЧП произошло на границе с Афганистаном, в Марыйском велаяте. Официальная версия гибели двух офицеров и 16 солдат – автокатастрофа. Как бы то ни было, талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном еще 9 июля, и развивают успех в приграничных районах. Ашхабад ответил переброской дополнительных войск, артиллерии и бронетехники – на юг вышеупомянутого Марыйского велаята. Обстановка сложная.

Оценки и прогнозы

Выступление Эмомали Рахмона на военном параде 22 июля в целом выглядело оптимистичным, и все же президент назвал "крайне сложной" обстановку на таджикско-афганской границе. Неслучайно в стране по тревоге подняты и приведены в полную боеготовность 100 тысяч действующих военнослужащих и 130 тысяч солдат и офицеров запаса – такое происходит впервые в истории независимого Таджикистана.

Рахмон подчеркнул, что ситуация в северных провинциях Афганистана "остается крайне тяжелой и непредсказуемой", и осложняется с каждым днем. Охрана границы и мобилизация всех сил наюжном направлении остаются главными задачами Таджикистана. Возможно, воевать с соседями все-таки придется.

Афганский президент АшрафГани накануне заявил, что талибы намерены превратить страну в убежище для террористов, поддерживают "тесные связи" с "Аль-Каидой"* и с пакистанскими группировками "Джаиш-е-Мухаммад"* и "Лашкар-е-Тайба"* (полное совпадение с позицией МИД России).

Гани также рассказал военнослужащим Корпуса специальных операций в Кабуле о новом плане обеспечения безопасности, который позволит улучшить ситуацию в Афганистане в ближайшие полгода.

Очевидно, не все мирные граждане разделяют осторожный оптимизм своего президента.Кроме талибов, в Афганистане сейчас действуют до 10 тысяч недобитых боевиков ИГ*. А история напоминает: после выхода из Афганистана группировки советских войск (в 1989-м) демократическое правительство президента Мохаммада Наджибуллы сражалось с "моджахедами" три года, и все же не выстояло. Никто не знает, сколько времени отпущено ныне действующим правительству и президенту Ашрафу Гани.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 21 июля сообщил, что "Талибан"* активно захватывает территории Афганистана, и стратегически доминирует – более 210 из 419 уездных центров находятся под контролем талибов. Однако Милли считает, что афганская армия расчетливо сдает райцентры, чтобы консолидировать силы и надежнее защитить жителей Кабула и других больших городов. Вот, и президент США Джо Байден ранее заявлял, что правительство Афганистана имеет достаточно сил, чтобы устоять после вывода из страны войск США и НАТО. На фоне успехов "Талибана"*оптимизмГани, Милли и Байдена выглядит неубедительно.

Между тем, накаляется еще одна линия напряжения – на стратегическое прокси-влияние в Афганистане давно претендуют беспокойные соседи – Пакистан (за спиной "учеников") и Иран, якобы курирующий антиталибскую организацию афганских шиитов "Хашдаш-Шиа". Об исторических связях Пакистана с "Талибаном"* известно многое. Что касается отрядов афганских шиитов, их, вроде бы, тренировалидля боевых действий в Сирии специалисты Корпуса стражей Исламской революции.

Присутствие в Афганистане трех десятков террористических организаций предполагает сопоставимое сопротивление "сил добра". Возможно, наступление талибов приводит к мобилизации шиитского населения, и все-таки сложно оценивать боевую эффективность разного рода "партизанских" (военизированных) формирований Афганистана, среди которых имеются даже чисто женские вооруженные отряды. На всякий случай, администрации президента Ашрафа Гани подозревает иранское руководствов попытке организации мятежа в Афганистане. Крайне напряжены и отношения Кабула с Исламабадом.

Россия в беде не оставит

На фоне обострения ситуации в Афганистане Россия постоянно контактирует с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. В четверг 22 июля президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в очередной раз обсудили обстановку в Афганистане по телефону. При необходимости, Москва готова оперативно помочь странам Центральной Азии в отражении агрессии с юга.

Специальные и миротворческие соединения российских Вооруженных сил в августе и сентябре проведут девять совместных маневров с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. По масштабу серия сопоставима с впечатляющей переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года.

В маневрах с российской стороны участвуют авиагруппы российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, подразделения спецназа общевойсковых армий, Псковская и Новосибирская бригады специального назначения, Ульяновская десантно-штурмовая бригада, а также 55-я горная и 15-я миротворческая бригады. И это без учета осенних стратегических маневров "Мирная миссия – 2021" вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) – с участием более 4000 военнослужащих. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане уже проводят плановые и внеплановые учения.

К участию в совместных маневрах России и Узбекистана на границе с Афганистаном в Сурхандарьинской области (на полигоне Термез) активно привлекается ударная авиация Центрального военного округа (ЦВО). Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы в Кыргызстане с 30 июля по 10 августабудут поддерживать с воздуха совместную группировку войск, которая отработает "задачи сохранения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона". Основу российского контингента на этом учении составят бригада специального назначения ЦВО и военнослужащие миротворческого соединения.

На полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Республики Таджикистан с 5 по 10 августа пройдут совместные маневры войск России, Узбекистана и Таджикистана. Здесь, в 20 километрах от границы с Афганистаном российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы, усиленные новой бронетехникой. Модернизация вооружения – требование времени и оперативной обстановки.

Напомню, что в июне – июле талибам удалось захватить множество военных баз и арсеналов афганской армии. Это десятки тяжелых артиллерийских систем, сотни бронемашин, тысячи единиц стрелкового вооружения, тонны боеприпасов американского производства, которые позволяют значительно нарастить боевую эффективность, и создать реальные военные угрозы сопредельным странам Центральной Азии.Сегодня талибы близки к захвату власти в Афганистане (и это обещает движению новые военные трофеи), а что будет завтра?

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.