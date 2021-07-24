Визуальная вакцина: в Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

Пять лет назад, вечером 21 августа 2016 года, в Рио-Де-Жанейро, на церемонии закрытия XXXI летних Игр, состоялась торжественная передача олимпийского флага хозяйке следующих игр — Японии.

Во время театрализованной презентации Олимпиады-2020 в Токио из импровизированной водопроводной зеленой трубы на сцене появился тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в костюме популярного игрового персонажа — водопроводчика Марио, пишет Алексей Смирнов для РИА Новости.

В этот момент небо над Рио стало хмуриться, резко усилился ветер и закрытие Олимпиады-2016 завершилось чуть ли не штормовым ливнем, как бы намекая на то, что будущее следующей Олимпиады-2020 далеко не самое безоблачное, а водопроводчик Марио оказался в затапливаемом дождем бразильском городе-карнавале очень даже вовремя.

Лучше поздно, чем никогда

Как всем уже известно, четыре года спустя из-за пандемии никаких Олимпийских игр в Токио так и не состоялось, премьер-министр Синдзо Абэ по состоянию здоровья в августе 2020-го ушел в отставку, а коронавирус продолжает свое безжалостное турне по всему миру.

И если бы СOVID-19 в играх с Марио был отдельным персонажем, то, скорее всего, его изобразили бы в виде злодея Боузера, которого наш всемогущий водопроводчик со своими друзьями — талисманами Олимпиады в Токио Мирайтова и Сомэйти, к великому сожалению, до сих пор не может победить даже в самой Японии.

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И вот перенесенная на год Олимпиада-2020, потеряв за это время не только зрителей на трибунах, но и часть спортсменов, которые не смогли приехать в столицу Японии из-за ковидных перипетий различного рода, наконец-то стартовала, и на национальном олимпийском стадионе в Токио состоялось самое зрелищное шоу, которое только может быть на нашей планете, — церемония открытия Олимпийских игр.

Конничива, Олимпиада-2020! Лучше поздно, чем никогда.

Визуальная вакцина

Удивительно, но ни Марио, ни талисманов Мирайтова и Сомэйти, ни ярких героев аниме и манги, ни персонажей из анимационных фильмов Миядзаки, ни других всемирно известных звезд японской современной культуры на церемонии открытия Олимпиады в Токио не было.

Вместо этого, казалось бы, очевидного пиршества из волшебства, фантасмагории и традиционной для Страны восходящего солнца инфантильной милоты зрителям предложили вновь окунуться в тревожную атмосферу мира, пораженного неугомонным ковидом, в котором каждый день происходит борьба за жизнь.

Главной героиней вступительной части церемонии стала японская боксерша Ариса Цубата, которая обидно не отобралась на домашнюю Олимпиаду-2020 в связи с последствиями отмены соревнований и результатов квалификационных турниров из-за пандемии.

В самом начале церемонии она в полном одиночестве отстраненно занималась на беговой дорожке, как бы символизируя самоизоляцию и абсолютную неопределенность своего спортивного будущего, которую ощутили на себе тысячи атлетов по всему миру в 2020 году.

В этот момент в противоположной части арены на велотренажере начала крутить педали другая спортсменка, потом к ним присоединились еще несколько атлетов, в результате произошло некое дистанционное единение, торжество силы и духа, которое зарождает общую надежду и веру в то, что любые преграды будут обязательно преодолены.

Духоподъемные идеи "дорогу осилит идущий", "никогда не сдавайся" и "вместе мы сила" красиво визуализировались в миллионы разлетающихся между спортсменами компьютерных лепестков сакуры и ярких красочных огоньков.

Затем поле стадиона неожиданно окрасилось в красно-белые цвета, сцена опуталась алыми веревками, а танцоры с помощью таких нехитрых эффектов и реквизита старательно начали изображать напряженные мышцы и нервы спортсменов.

Правда, больше всего это напоминало человеческие вены с белыми тельцами-лейкоцитами, по которым живительной субстанцией проносится вакцина "Спутник V" (и другие ее зарубежные аналоги), останавливая распространение заразы по всему миру и возвращая атлетов к их обычному спортивному режиму, прокладывая в том числе им путь на долгожданную Олимпиаду в Токио.

После торжественного поднятия флага Японии шоу вновь продолжилось темой страшных последствий ковид-пандемии в виде минималистичного танцевального номера актера Мирай Мориямы, который в пыльных белых одеждах изображал страдания человечества и скорбь об ушедших. Печальный перформанс завершился минутой молчания на стадионе.

Далее по сюжету церемонии случилась традиционная для подобных мероприятий минутка истории, и на этот раз нам показали кусочек из жизни Японии периода Эдо, когда основным строительным материалом в Стране восходящего солнца было дерево.

Именно из него японские плотники-танцоры под присмотром улыбчивой японки-бригадира соорудили через пару десятков не самых захватывающих минут церемонии деревянные олимпийские кольца, которые, по утверждениям организаторов, были изготовлены из деревьев, высаженных олимпийцами в далеком 1964 году, когда в Японии впервые проходила летняя Олимпиада. Прямо скажем, не очень завидная участь для деревьев с такой славной историей происхождения.

Быстрее, выше, моднее

После суетливой сборки олимпийской конструкции из уникальных пиломатериалов шоу продолжилось парадом атлетов, представляющих свои страны, участвующие в токийских Играх.

По уже сложившейся традиции первыми на стадион вышли спортсмены из Греции, а вот за ними последовала, наверное, самая удивительная команда на этих Играх — "Сборная беженцев", состоящая из граждан стран Африки и Ближнего Востока, которые сейчас обладают статусом "беженец" уже в других государствах.

Эта сборная уже участвовала в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, и это ее второе появление на Олимпийских играх.

Если следовать подобной избирательной логике, то через некоторое время мы вполне можем ожидать появления "сборной антипрививочников", "сборной фрилансеров" или даже "сборной интровертов", так как их тоже довольно сложно собрать в одну команду.

Конечно, это все ирония, но факт остается фактом — мир в последнее время меняется с бешеной скоростью и последствия этих перемен особенно заметны на подобных мероприятиях планетарного масштаба.

Несмотря на +28 в вечернем Токио, многие команды выбрали для себя довольно плотные и многослойные костюмы. Арабские сборные традиционно облачились в длинные белые одежды, большинство европейцев и латиноамериканцев предпочли классические пиджаки и брюки, африканские же атлеты поражали воображение пестрыми национальными костюмами.

Россияне, которые на этой Олимпиаде выступают под флагом ОКР (Олимпийского комитета России) и с фрагментом Первого концерта Чайковского вместо гимна, приятно удивили своими ярко-красными нарядами с изобретательно обыгранными в них традиционными японскими мотивами, в том числе в виде широкого пояса, обычно используемого в кимоно.

В целом парад атлетов из разных стран получился довольно утомительной частью церемонии не только для телезрителей, несколько часов подряд смотревших на людей в масках, с трудом идентифицируя под ними своих кумиров, но и для самих спортсменов, которые под конец этого протокольного мероприятия, проходившего в жаркой и душной атмосфере вечернего Токио, в какой-то момент от усталости стали просто садиться и даже ложиться на поле стадиона в ожидании окончания изнурительного шествия.

Огонь над Фудзиямой

Наконец все команды заняли свои места на поле стадиона (хотя вполне можно было спортсменов рассадить на трибуны, которые все это время одиноко пустовали), и церемония продолжилась вновь каким-то сборочно-собирательным незатейливым номером, в котором японские юные актеры складывали из белых кубиков эмблему Игр в Токио.

После очередного катания по арене квадратных конструкций в многочасовом представлении случился долгожданный высокотехнологичный эпизод.

Над ночным небом стадиона стали кружиться тысячи дронов, которые в определенный момент выстроились с искрящуюся сферу, изображающую нашу планету.

Это было по-настоящему захватывающее зрелище: как будто над столицей Японии завис громадный космический корабль из "Звездных войн" или какой-то другой фантастический неопознанный объект поразительной космической красоты.

На этом пиршество технологий, толком даже не успев начаться, подошло к концу, и церемония вновь вернулась к своим уютным и немудреным номерам, в одном из которых, в стиле юмористических японских телешоу, актеры в синих и белых одеждах забавно изображали пиктограммы олимпийских видов спорта.

Далее телезрителей развлекли симпатичным видеороликом о подсветке городских объектов в Токио, плавно перешедшим в музыкальный номер в исполнении пианистки Хироми, во время которого по сцене в диковинном костюме томно бродил актер театра кабуки, напоминавший злого духа из отдела спальных принадлежностей магазина ИКЕА.

Где-то между всеми этими аутентичными перформансами успел прозвучать олимпийский гимн и хит Джона Леннона "Imagine", а под звуки детского хора был торжественно поднят олимпийский флаг.

Оставалась лишь одна интрига церемонии — каким образом будет зажжен олимпийский огонь на арене в Токио.

Фантазия рисовала самые невероятные варианты этого священного для любой Олимпиады действа: возможно, это сделают удивительные японские роботы, возникшие из ниоткуда ниндзя или парящие над стадионом дроны, вполне способные на еще одно технологичное волшебство.

А может, водопроводчик Марио, принимавший олимпийскую эстафету в 2016 году в Рио, неожиданно появится из зеленой трубы в центре арены и, как в своем компьютерном игровом мире, ловко пробежит по платформам и доставит огонь в чашу?

Но постановочного чуда не произошло и на этот раз: осторожно поднявшись по ступенькам эффектно подсвеченной пирамиды, своим видом намекающей на гору Фудзияму, олимпийский огонь просто и буднично зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио не стала откровением, честно говоря.

Ей немного не хватило виртуозности, фантазии, эмоций, масштаба и каких-то неожиданных кинематографичных ходов — ходячий замок Миядзаки и Сейлор Мун с криком "Лунная призма, дай мне силу!", к сожалению, так и не появились, в отличие, например, от Джеймса Бонда и Мистера Бина, когда-то ярко блеснувших на шоу в Лондоне-2012.

Первая часть церемонии вообще, казалось, была срежиссирована совсем недавно в угоду ковидным событиям и как бы объясняла, почему Олимпиада задержалась на год и каково все это время было спортсменам.

Конечно, номера поставлены со вкусом и ставка была больше на безупречный стиль и увлекательный видеоряд, а также на некую жизнеутверждающую, объединяющую в такое непростое время все страны идею о преодолении совместными усилиями пандемийных невзгод.

Но только мир и так уже порядочно измотан всей этой ковидной чехардой, и от церемонии открытия Олимпиады в такой сказочной, удивительной, супертехнологичной стране, как Япония, ожидалось не очередного напоминания о насущных проблемах, а настоящего волшебства и чуда, после которого никакая вирусная дрянь (хотя бы на один вечер) не была бы страшна, как не страшен грозный монстр Боузер неунывающему водопроводчику Марио.

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Остается только пожелать сборной России на этой самой закрытой и непривычной для всех ее участников Олимпиаде удачи, новых рекордов и обязательных побед, которые — очень хочется в это верить — в ближайшие 16 дней будут спутником регулярно проноситься над олимпийской "Фудзиямой", похожей на пирамиду майя с горящим на ней факелом, оставляя за собой эхо из звуков Первого концерта Чайковского, играющего в честь нашего чемпиона.

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