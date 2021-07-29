Закон о декларировании в силе, будут ли его исполнять

Закон о декларировании доходов и имущества госслужащими и депутатами с последними поправками вступил в силу 1 июля в Абхазии, декларацию нужно заполнить до 1 августа.

Мы на пороге исторического события. Именно так. Пусть меня обвинят в высокопарности, но наше государство вступает в новый этап своего развития.

С первого июля вступил в силу закон "О декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами". Через какой тернистый путь прошло принятие этого закона, видели все. К финальной стадии он пришел в несколько измененном и урезанном виде, но то, что он есть в нашем государстве - это однозначно большое достижение.

Это такой же неотъемлемый атрибут государства, как флаг, герб, гимн. Даже так. Просто потому, что только так можно навести порядок в государственном механизме.

Сказать, что это панацея от всех бед и ключ к искоренению коррупции, конечно, не скажу. Но что важный шаг, шаг вперед в развитии государства - точно.

О самом законе, его тонкостях, способах исполнения и неисполнения можно много рассуждать. Это обязательно предстоит сделать. Когда завертится механизм, сразу наружу вылезут слабые и сильные моменты. Вот где нужны будут экспертные мнения и аналитика.

Уверен, что закон еще многократно будет претерпевать изменения, и это нормально - это рабочий процесс. Важно, чтобы не было кардинальной смены курса.

Совсем скоро наступает ответственный момент в исполнении этого закона - представление деклараций. Там более сложная конструкция, но я хотел бы остановиться именно на этом этапе.

Все декларации должны быть поданы в срок до 1 августа. О том, какие там сведения, насколько они полны и достоверны - это завтрашний день. Сейчас важно, чтобы не было саботажа.

Как сторонний наблюдатель, уверенно могу отметить, что со стороны государства и его отдельных чиновников не было проявлено большого энтузиазма. Не было пропагандистской волны, которая так необходима в таких случаях.

Очень странно ведут себя политические партии, отдельные политики и общественные объединения. Они всегда охочи на разного рода заявления, на словесную эквилибристику по любому поводу. А тут... Странная зловещая тишина.

Рискну предположить, что провластные молчат, так как именно им и их представителям в государственных структурах предстоит пройти это испытание первыми, продвигать в жизнь закон, который выводит из зоны комфорта. На них лежит ответственность за надлежащее исполнение закона.

А что с оппозицией? Тут два варианта. Либо их молчание связано с оптимизмом на будущее, то бишь на скорое возвращение во власть, либо затаились и ждут ошибок, чтобы потом обрушиться с критикой.

Политика политикой, а простому народу надо знать, готовы ли представители власти отчитываться о своих доходах, готовы ли показать свои автомобили, дома и счета в банках? Все попытки заболтать исполнение закона, ссылки на его неисполнимость будут агрессивно отметаться как активистами в продвижении этого закона, так и простыми людьми. Это очевидно.

Никакие отговорки типа "не успели", "мы не знали о том, что именно нам надо подавать декларацию", "нет отработанного механизма" и другие, законом не предусмотрены. Тут все просто и однозначно. У должностного лица должна быть презумпция осведомленности о том, когда, в какое время, в какой форме именно ему надо заполнить бланки деклараций и отдать в отдел кадров. Иначе ему нечего делать в рабочем кабинете.

Самое страшное другое - если будет массовый саботаж, это может привести к очередной и безвозвратной дискредитации органов власти. Ведь закон очень однозначен в том, что должностное лицо, вовремя не подавшее декларацию или подавшее декларацию с заведомо ложными сведениями, становится нелегитимным. Все его указания, распоряжения, подпись становятся вне закона. Со службой в государственных структурах он может распрощаться. Так гласит закон.

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