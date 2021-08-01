Борцов с Россией лишили денег

Владелец базирующегося в Риге СМИ The Insider* Р. А. Доброхотов подвергся в Москве обыску по делу о клевете, возбужденному по заявлению нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

Доброхотов прямо указал, что ван дер Верфф в своих изысканиях по делу малайзийского боинга, сбитого в июле 2014 года над Украиной, на корыстной основе распространяет данные, предоставляемые ему Министерством обороны России. Еще точнее — ГРУ, пишет Максим Соколов для РИА Новости.

Доказательств Доброхотов не предъявлял, ведь сотрудничество с Минобороны (тем более с ГРУ) достаточно трудно доказать. Скорее всего, расследователь, сотрудничающий с компанией Bellingcat, исходил из того, что всякий, кто придерживается версии, не совпадающей с версией Bellingcat, делает это корыстно.

Такая методология не нова. Какое-нибудь "Пархомбюро" — и если бы только оно — издавна объявляет всякого несогласного с их учением штатным пропагандистом Кремля.

Но в данном случае коса нашла на камень. Голландец, считающий себя оболганным и пострадавшим (обвинение в прямой работе на иностранную спецслужбу — это серьезно), предпочел не презрительно молчать, считая Доброхотова недуэлеспособным, но по западному обычаю, где гораздо более, чем в России, принято судиться, подал иск о клевете по месту прописки смелого журналиста.

И судя по тому, что представлять его интересы взялась адвокат С. В. Гуревич, пользующаяся репутацией серьезного защитника (это вам не Пашаев и не Фейгин), дело имеет судебную перспективу. Серьезный адвокат не станет мараться в заведомо тухлом деле.

Скорее всего, Р. А. Доброхотова сгубила чрезмерная самонадеянность. Молодой человек родился с серебряной ложкой во рту — МГИМО, ВШЭ — и уж лет пятнадцать как ведет до ужаса смелую и даже скандальную борьбу против режима. Типичный профессиональный революционер по Нечаеву и Ленину. За что, однако, власти до последнего времени даже его не журили. Самонадеянного А. А. Навального хотя бы иногда сажали на 15 суток, а здесь и того не было.

То ли юноша был провокатором, то ли его (с неясными целями) вели втемную, то ли не считали нужным относиться к нему серьезно, но отвага его была самой выдающейся. До такой степени быть на грани довольно неприятной статьи и вести себя при этом дерзостно и смело — здесь или безумство храбрых, или какие-то основания рассчитывать на гарантии неприкосновенности.

В любом случае все это безумство несколько отталкивало других участников борьбы. Доброхотов был одиноким героем — что-то смущало прогрессивную общественность. Возможно, воспоминание о старых временах, когда чрезмерно смелые речи человека побуждали держаться от него подальше. "Есть у нас подозрение, что ты, мил человек, стукачок". Хотя, возможно, всего лишь непомерный эгоцентрик. Да плюс мальчик из успешной семьи, имеющий вообще слабое представление о правилах поведения в диссидентских кругах.

Отсюда и довольно вялая реакция на неприятности, постигшие инсайдера. Никаких петиций на тему "Свободу Доброхотову!". А те, кто произносил защитительные речи, были примерно из той же компании. Нейтралов, возмущенных произволом властей, не обнаружилось. Возможно, их отпугивал гнойный запах.

К тому же защитительные речи развивали только одну тему. "Вот видите, что значит клеймо иноагента! Объявили человека таковым и уже пошли дальше, гаджеты и загранпаспорт отбирают!"

При этом тщательно обходилось то обстоятельство, что неприятности случились с Доброхотовым не как с иноагентом, а как с клеветником, имевшим к тому же неосторожность обнести иностранца. Не будь The Insider* иноагентом, неосмотрительный наезд мог бы привести к тем же результатам. Надо или работать тщательнее, прикрывая пятую точку, или работать в тех краях, где борцы против российской власти пользуются стопроцентным иммунитетом, а в Россию не казать и носа.

Но именно этот нюанс тщательно старались смикшировать.

Получит голландец сатисфакцию или не получит, неизвестно. Но репутация Доброхотова и товарища его, мутного болгарина Христо Грозева, и без того вызывающая много вопросов, станет теперь еще более мутной. При контактах третьего рода (и даже первого рода) со спецслужбами такое случается.

*Организация признана в России иноагентом.