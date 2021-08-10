Американцы согласились финансировать террористов против своих врагов

Эксклюзивные права на публикацию этой истории китайская контрразведка предоставила пекинскому изданию Global Times, которое не без гордости эти права и реализовало, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Начиналось все еще в 2018 году, когда в Китае запустили эксперимент — новый и гуманный метод борьбы с терроризмом в Синьцзяне. Молодым осужденным по террористической статье (но не за тяжкие преступления) тюремное заключение заменяли на обязательный курс в школах переподготовки. Которая, среди прочего, помогала юношам и девушкам найти себе работу, то есть давала неплохие специальные навыки. Автор этих строк видел в таких школах курсы для профессиональных танцоров (в Синьцзяне это целая индустрия), пекарей и парикмахеров. Ну а дальнейшее известно: правозащитники из США и союзных им стран начали объяснять, что это не школы, а концлагеря, в которых томится то ли миллион уйгуров из Синьцзяна, то ли даже два миллиона.

К этому надо добавить, что Синьцзян среди прочего знаменит своим хлопком, да и в целом оказался очередным китайским экономическим чудом, поучаствовать в котором старается множество европейских, американских и прочих компаний. Выпускающих, к примеру, футболки.

И вот осенью 2018 года одна такая американская компания Badger Sportswear и ее китайский партнер начали получать послания от американской организации под названием "Консорциум прав рабочих". В обращениях значились обвинения в использовании рабского труда, труда заключенных — тех самых, из школ, они же "концлагеря". И эти ваши маечки, сделанные руками уйгурских рабов, вы продаете по всей Америке?

Надо сказать, что в 2018 году развернулось целое движение бойкота любых инвесторов в Синьцзян, а борьба против "труда заключенных" стала модной. Правда, потом тема стала надоедать (сейчас она звучит приглушенно — не до того, пандемия же). Но поначалу, для впервые столкнувшейся с этой историей компании, все выглядело неожиданно и довольно угрожающе. Особенно когда пришли новые письма — со ссылкой на некоего эксперта (почему-то из Австралии), который изучил спутниковые снимки и увидел на них обнесенный колючей проволокой проход, ведущий из "концлагеря" прямо на производство тех самых маек (хорошо, что не туннель до портовых складов в Шанхае). Стало еще страшнее, когда запросы пришли от Таможенной службы США, — если, конечно, речь не о фальшивке.

И "барсуки" (а название американской компании означает именно эту зверюшку) начали реагировать как приличные люди: доказывать, что они не верблюды. Наняли для этого экспертов, местное отделение международной компании Alvarez & Marsal — специалистов по части расследований и прочих спецопераций, которые в данном случае надо было вести на территории Китая. Местные службы безопасности, естественно, быстро заинтересовались происходящим — что в конечном счете пошло "барсукам" только на пользу, как теперь очевидно.

Понятно, что все мыслимые экспертизы и инспекции показали: никакого рабского труда или труда заключенных не было. Однако на "Консорциум прав рабочих" это почему-то не подействовало никак. Наоборот, организация подключила к делу еще одну правозащитную организацию — Human Rights Watch, известную своей особой нелюбовью именно к Китаю (хотя и к России тоже).

И вот тут на пике скандала из штаб-квартиры "Консорциума" и от прочих правозащитников донесся тихий вежливый голос: ребята, вы еще не поняли? Деньги давайте. Шестьсот тысяч долларов сильно помогут делу защиты прав рабочих — тогда от вас отстанем.

Дальше почти дословно оказался повторен один из бессмертных эпизодов похождений хрестоматийного вымогателя Остапа Бендера: а триста тысяч не помогут делу защиты прав рабочих? Оказалось, и триста сойдет.

Но это не все — и даже не главное. Вопрос был в том, кому их переводить. Две правозащитные организации подсказали: а вот тут есть Всемирный уйгурский конгресс, ему и дайте.

"Барсукам" очень повезло, что они к этому времени уже были в плотной разработке китайских спецслужб, то есть под их защитой. Дело в том, что конгресс — известная террористическая организация, причастная в том числе к массовым убийствам в Синьцзяне в июле 2009 года. Террористы тогда убивали просто прохожих, всех, кто подворачивался под руку. И уже только в ответ на такие бесчинства Пекин начал придумывать разные способы борьбы с угрозой, включая те самые школы переподготовки вместо тюрьмы.

Выводы из этой истории можно делать разные, имеющие отношение не только к Китаю. Например, такой: перед нами не обязательно жулики и спонсоры террористов, выдающие себя за правозащитников. Это могут быть настоящие правозащитники. Потому что одно другому не мешает.

Вывод следующий: драка западников с Китаем за то, кто будет главнее в завтрашнем мире, идет без правил и порядочности, однако выдается за борьбу за ту самую порядочность и прочие высокие принципы. Перед нами вообще-то мелкий пример, потому что компания пострадала не самая крупная. Но нечто похожее (хотя чаще без финансирования терроризма) происходило и происходит с крупнейшими корпорациями Запада, чье процветание зависит от китайского рынка. И тут интересно не то, кто из них выживет без Китая, а нечто иное — кто займет там их место.

И наконец, перед нами урок для всех, кто еще верит в высокие принципы, якобы защищаемые правозащитниками и иными борцами — с расизмом, загрязнением планеты и прочим вселенским злом: не надо бояться обращаться к спецслужбам. Они могут здорово помочь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.