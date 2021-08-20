России и Китаю еще покажут: проигравшие ждут расплаты

За последние дни стало яснее, как воспринимают ситуацию в Афганистане не те, кто сбежал (США), а те, кто остался. То есть Москва, Пекин и некоторые прочие региональные державы.

Как известно, посольство России в Кабуле не закрыто и находится под охраной новых властей, то же относится к так называемому кабульскому Чайна-тауну, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Пекин высказался так: "Говорить о том, станет ли Китай устанавливать новые дипломатические отношения с Афганистаном, можно будет только после того, как там сформируется толерантное и открытое правительство, в достаточной мере представляющее интересы своей страны". Это заявил официальный представитель китайского МИД. Но при этом добавил, что Афганистану будет оказана вся возможная помощь, когда ситуация стабилизируется.

То есть будет вам город-сад, но до того тот же МИД заметил, что надеется на полный разрыв нового режима с любыми террористическими силами. Так что формула будущей сделки яснее ясного: и признание, и сотрудничество в обмен на не только словесный, но и конкретный отказ новых хозяев страны от поддержки — в случае с Китаем — уйгурских джихадистов и убийц, переселившихся за пределы граничащего с Центральной Азией Синьцзяна, но никоим образом не отказавшихся от своих планов. В случае с Россией формула та же, только террористы обозначены другие, имеющие отношение к Узбекистану и прочим нашим соседям.

В любом случае мгновенный захват власти движением "Талибан"* — не худший вариант для Москвы и Пекина. Из многих зол лучше один твердо держащий власть по всей стране экстремальный режим, чем несколько таких же режимов. Пекинские СМИ напоминают, что с 2001 года американские войска уничтожили около 30 тысяч гражданских жителей страны, ранили до 60 тысяч и превратили в беженцев 11 миллионов (из примерно 38 миллионов) человек. Речь не о внутренних столкновениях, а именно о США, которые только в 2019 году нанесли 6825 ударов с беспилотников и сбросили 7423 бомбы — по 20 штук в день.

То есть сейчас даже плохая стабильность окажется лучше того хаоса, что был. Об этом, кстати, талибы вели переговоры не только в Москве, но и в Тяньцзине 28 июля. Говорил министр иностранных дел Ван И, видимо, с главой талибской команды — Абдулом Гани Барадаром. Понятно, что торговля о формате будущих отношений с Афганистаном на этих встречах уже началась: хорошо, мы не будем вам мешать в вашем марше на Кабул и прочие города, но какую будущую политику мы от вас получим взамен? Кстати, как минимум в Тяньцзине талибы уже сказали, что терроризм поощрять не будут.

Понятно, что до четких договоренностей тут еще очень далеко. Но еще более ясно, кто в этих договоренностях участвовать никоим образом не будет. Дело в том, что в минувший вторник в Москву и Пекин звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и вел беседы, в основном о непосредственной и животрепещущей проблеме — о бегстве и технических деталях, с таковым связанных.

В России пока не просочились в СМИ такие же колоритные подробности этих разговоров, как это произошло в Китае. Видимо, суть китайской позиции такова: с американцами не о чем говорить по поводу Афганистана. Потому что они наверняка рады как минимум тому, что Пекин — возможно — получит ту самую проблему в виде оживления уйгурских террористов, если, конечно, они будут дружить с победившими талибами. И во всех мыслимых переговорах "по афганской проблеме" будут талибов к этому мягко подталкивать. А если та же проблема нарисуется и у Москвы, то вообще все окажется прекрасно. А больше никаких интересов у Штатов в этом регионе не осталось, все проиграли.

Вот строго частное экспертное мнение из Пекина: Китай никак не обязан хоть в чем-то помогать Америке в этом регионе. США строят с КНР (и с Россией) отношения по формуле "конкурировать где надо, сотрудничать где возможно и враждовать, если потребуется". То есть сотрудничать они намерены только там, где им выгодно — но Китай такую логику никогда не примет. Весь объем сотрудничества должен приносить пользу обеим сторонам. А если одной рукой они будут поощрять джихад на наших границах, то зачем нам поддерживать их другую руку в прочих делах?

Афганская катастрофа еще долго будет разваливать американскую политику на самых неожиданных направлениях, а уж в Южной и Центральной Азии, как и на Ближнем Востоке, это неизбежно и случится быстро. И нигде это не будет так заметно, как в сложной истории отношений с Пакистаном — отметим, когда-то самым верным союзником Вашингтона во всем регионе.

Вот очередная американская паническая публикация о последствиях афганской катастрофы. Автор — бывший пакистанский посол в США, который потом поссорился с руководством страны, вернулся в Америку и там закрепился. В его статье вы увидите все сценарии ужаса для самого Пакистана, который, как известно, талибов породил и вот теперь должен радоваться, что стал ключевой силой в регионе. Вдобавок, напоминает бывший посол, Соединенные Штаты доигрались до того, что именно Пекин стал главным союзником и спонсором Исламабада, и если раньше страна закупала американские вооружения, то сейчас она приобретает китайские.

Талибы еще покажут и Китаю, и Америке, и Пакистану, пророчествует посол. В принципе, и такая неприятность не исключается. Поэтому операция по приручению талибов, принуждению их к цивилизованному поведению в мире — она только начинается, и легкой игры не ожидается.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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