Последнее дело: что будет с Меркель после визита к Путину

Прощальный визит несбывшихся надежд — именно в таком ключе оценил сегодняшнюю поездку в Москву Ангелы Меркель мировой медиамейнстрим в лице британского издания The Economist.

Определенная сермяга в такой точке зрения есть, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

Действительно, когда в 2005 году Меркель заняла пост канцлера ФРГ, Россия и Запад питали в отношении друг друга масштабные и весьма радужные чаяния. Москва верила, что ей удастся построить равноправные отношения с западными партнерами, совместно создав Европу "от Лиссабона до Владивостока". В столицах же по обе стороны Атлантического океана не сомневались в своем скором успехе по окончательному превращению России в вассальный сырьевой придаток — в формулировке западных политиков и журналистов этот процесс называется переходом "от полуавторитарного режима к либеральной демократии".

В 2021 году трудно спорить с тем, что взаимные ожидания потерпели крах и похоронены.

Вот только редакция The Economist, делая в своей публикации акцент на несбывшемся, сильно лукавит, поскольку сегодняшняя встреча двух лидеров — не про подведение итогов прошлого, а про строительство будущего.

А это в очередной раз подтвердило незаурядность Ангелы Меркель и ее масштаб как государственного деятеля.

В абсолютном большинстве случаев близящаяся отставка резко снижает влиятельность даже самого высокопоставленного лица. Да это и понятно: скоро кресло займет другой человек, который будет вести собственную политику, и та, возможно, перечеркнет сделанное предыдущим руководителем. Примеры многочисленны — от мельтешения французских президентов, чьи имена едва успеваешь запоминать, до удивительных процессов последних лет в США.

Но даже долговременность пребывания у власти гарантий иного развития событий, в общем-то, не дает: новые люди будут принимать новые решения.

Однако исключения все-таки бывают — и Ангела Меркель служит именно таким примером.

Подобное становится возможным, когда руководитель страны закладывает фундамент системы, которая продолжит работать долгое время и после его ухода с поста.

И тут Федеративной Республике Германия, конечно, очень повезло, что в переживаемый ныне планетой переломный исторический период во главе ее оказалась Меркель.

На госпоже канцлер достаточно грехов (как и на любом государственном деятеле) и грубых ошибок (один собственными руками устроенный миграционный кризис 2015 года чего стоит). Но на другой чаше весов ее усилия — во многом весьма успешные — по отстаиванию национальных интересов, освобождению страны от вассальной зависимости и укреплению германского суверенитета.

"Северный поток — 2" является наглядным доказательством того, как далеко прошла ФРГ по этому пути под руководством Меркель. Более того, достраиваемый газопровод еще многие годы будет служить гарантом безопасности для германской экономики и основой успешного развития ее промышленности.

И чтобы это стало возможным, Меркель, что называется, легла политическими костьми, добившись казавшихся немыслимыми уступок от Вашингтона.

Ее мотивация и упорная работа во имя национальных интересов Германии — это то, что всегда находило понимание и отклик у России. Даже после порушенных за последний год, казалось бы, в хлам двухсторонних отношений.

Потому что многочисленные разногласия и скандалы, о которых упоминали оба лидера и сегодня, уйдут в прошлое, а "Северный поток — 2" останется. И другие элементы стратегического сотрудничества наших стран тоже останутся.

А они, в свою очередь, будут питать процессы по освобождению Германии от полуоккупационного режима Вашингтона, подталкивать немецкие национально ориентированные элиты к большей активности в этом направлении — и давать веру, что цель достижима.

Этот фундамент для Германии будущего заложила Ангела Меркель, за что она достойна самого большого уважения. На это указывает и тот высочайший уровень приема, который ей был оказан в Москве.

Возможно, шестнадцать лет назад, занимая пост канцлера, Меркель и впрямь рассчитывала, что Германии удастся превратить Россию в безответную сырьевую колонию — и на этом намного более комфортном основании восстанавливать немецкий суверенитет. Что ж, не сложилось — и Берлин вынужден идти в будущее куда более сложной и затратной дорогой. Но события показывают, что цель, несмотря ни на что, достижима.

Однако Москва, как подметил The Economist, тоже потерпела неудачу в своих планах по выстраиванию дружественно-равноправных отношений с Европой.

Впрочем, о последнем судить пока все-таки рановато. Ведь, как показала история с "Северным потоком — 2", как только европейские страны включают сугубо прагматичный подход к своим национальным интересам, они неизбежно приходят к выстраиванию стратегических партнерских отношений с нашей страной.

Так что, возможно, мы еще увидим Европу от Лиссабона до Владивостока.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.