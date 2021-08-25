"Диагностируй это": что вскрыла ситуация с томографом в Гудауте

Алексей Ломия, Sputnik

Пересказывать все перипетии и хитросплетения не буду. И без меня все наслышаны об этом противостоянии между меценатами и премьер-министром. С большой степенью вероятности могу утверждать, что это была самая обсуждаемая тема в каждой семье Абхазии. И не мудрено. Ведь речь шла о жизни и здоровье всего населения.

Вскрытие показало

Позволю себе остановиться на некоторых моментах, которые вскрыла, по крайней мере для меня, топовая новость об испорченном томографе.

Это замечательно, что в нашем неокрепшем государстве есть богатые люди, которые способны купить для Родины столь необходимое и дорогущее оборудование. К моему стыду, не случись этого конфликта, я, может, и не узнал бы, что томограф приобретен на средства частных предпринимателей. Тут естественно возникает вопрос, почему такой поступок не нашел отражение в репортаже государственного канала, почему только сейчас мы слышим слова благодарности этим людям. Сами они по понятным причинам не выпячивали свой благородный жест и не должны были.

Ведь всем понятно, что эти люди не заинтересованы в самопиаре. Они поняли, что это оборудование - крайне важный инструмент в борьбе с пандемией, и в столь непростые для любого бизнесмена времена выделили личные средства. Все мы должны понимать, что государство состоится как государство, когда в нем появятся и твердо встанут на ноги предприниматели. Люди, которые в состоянии зарабатывать, платить налоги, помогать своим родным и близким. А в самые трудные времена готовы откликнуться и без лишних вопросов оказывать помощь своей стране. И эта история будет маленьким, но верным шагом в изменении психологии общества по отношению к бизнесу - от излишне придирчивого, порой замешанного на обыкновенной зависти, к поощряемому, правильному образу добропорядочного предпринимателя.

Что в анамнезе

Второй немаловажный момент - это то, что все мы убедились, как необходимо, чтобы в государстве были средства массовой информации, которые не зависят от финансового обеспечения правительства. Тут ведь все банально просто - как говорят в народе,"кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Власть меняется, переходит из рук одной политической элиты к другой, но государственное телевидение, увы, не смогло вырваться из цепких объятий руководства страны. Вне всякого сомнения на госканале работает трудоспособный коллектив, который в состоянии преподнести нам объективную точку зрения на происходящие события, но реалии таковы, что из года в год мы видим, насколько эта информация контролируемая. В случае с томографом, не будь в стране "Абаза-ТВ", мы бы довольствовались тем официальным репортажем, где премьер-министр поведал нам о "пухлой пыли", о "покойнике, которого нет необходимости реанимировать". Но тут появился другой репортаж, который преподнес совершенно иную информацию. Не буду брать на себя роль рефери и отдавать пальму первенства тому или иному каналу, но уже очень хорошо, что зрители смогли сами увидеть и услышать обо всей этой истории альтернативную точку зрения. Уже не говорю о том, что мы услышали откровения самих меценатов, которые, еще раз повторюсь, не особо старались обозначить свой огромный вклад в борьбе с пандемией.

Эпикриз

И вот тут грянул гром. У нас сильное гражданское общество, с мнением которого должны считаться даже такие мастодонты большой политики, как Александр Анкваб. И мы все в этом убедились, когда ему пришлось неоднократно как через пресс-службу Кабинета министров, так и лично самому в прямом смысле оправдываться перед народом за резкие высказывания. Такой всплеск эмоций можно было бы отнести к противостоянию оппозиции и власти, которое неминуемо происходит периодически, а уж по такому случаю обязательно. Но тут все немного иначе. Ситуация обнажила такие моменты, что и в самой власти не все так однородно. И репортаж с совещания у президента страны, где вопрос томографа вновь был поднят самим главой государства, в этом нас убедил.

Теперь уже эта история находится в более спокойной фазе. Для всех нас важно сделать правильные выводы. Не надо излишне политизировать ситуацию, особенно в те времена, когда во всем мире и у нас бушует страшная болезнь, которая уносит жизни, наносит непоправимый вред здоровью населения.

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