Вирус безответственности: грустные мысли от вечерней прогулки

Как соблюдаются антиковидные меры в Абхазии и что поможет в борьбе с коронавирусом, рассуждает колумнист Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

В кои-то веки решились пройтись вечерком по сухумской набережной. Честно говоря, видимо, соскучились. Все никак не получалось, то одно, то другое. Накладки, нехватка времени, духота и порой лень мешали. А тут еще и заманчивые снимки в соцсетях о подсветке знаменитой пальмовой аллеи у сгоревшей гостиницы "Абхазия".

Благодать

И вот мы прогуливаемся по вечернему Сухуму. Все-таки какой у нас красивый город! Сколько зелени, широкая прогулочная зона. Всем хватает места: и праздным прохожим, и суетливым бизнесменам, и велосипедистам, и мамам с колясками, и тем, кто беспокоится о здоровом теле - бегунам и просто отшагивающим километры быстрым шагом.

Вокруг масса народа. Сложно точно сказать, кого больше - гостей столицы или местных. Все в движении, кто куда. Кафешки, закусочные, ресторанчики до отказа забиты. Официанты носятся между столиками. Кому кофе, кому бутылочку вина, кому соки, кому мороженое. Настоящий сухумский летний вечер. И как тут не радоваться вроде. И на лицах, вкушающих прелести безмятежного времяпрепровождения, нет никакой опаски, все в массе своей улыбаются. Наслаждаются последними вечерами уходящего лета.

Другая реальность

Но какое-то двоякое чувство от происходящего не покидало меня. Разве мы не в том городе и не в те времена, когда вокруг лютует пандемия?

Каждый день читаешь тревожные сводки оперштаба по борьбе с COVID-19. Цифры такие, что вводят в ступор. В среднем ежедневно проверяются от трехсот до пятисот человек, и у 25-30% тестируемых анализы дают положительный результат на вирус. По три-пять человек умирают. Общее число умерших уже приближается к четырем сотням. И, скорее всего, это неполная цифра.

А сколько коронавирус погубил наших граждан, которые в надежде спастись уехали за пределы Абхазии, сколько умерли от последствий. Если все суммировать, страшно озвучить, но, скорее всего, мы уже и за тысячу перевалили. Специализированные больницы переполнены.

Из уст в уста передаются трагические новости о тех, кого болезнь унесла. И это не какие-то неизвестные люди, это чаще всего твои близкие, твои родственники, друзья и знакомые. Все мы в одночасье стали вирусологами, легко ориентируемся в протоколах лечения, в названиях и ценах лекарств.

И такая ужасающая картина ведь не только в Абхазии. За рекой Ингур ситуация еще хуже, чем у нас. Только в августе страшный вирус унес более 1100 жизней. И за Псоу идет нешуточная битва за выживание. Беспрецедентные меры по предотвращению распространения, настойчивая пропаганда вакцинации.

Сила распоряжения

Но как это все совместить с тем, что я наблюдаю в этот вечер на набережной! Неужели все эти люди живут в другом измерении? В других условиях? У всех антитела? Все вакцинированы?

Найти кого-то в маске среди прогуливающихся очень сложно. Но это полбеды. Что говорить о тех, кто ужинает и даже не на открытых террасах или за столиками на тротуарах, а в самих помещениях.

Разве глава государства не подписал распоряжение об ужесточении мер по борьбе с распространением пандемии? Для кого он издал этот документ? Кто его должен претворять в жизнь? У меня есть основания задавать такие сложные вопросы, потому как сам соблюдаю ограничительные меры, может, не все, но стараюсь. Вовремя вакцинировался, аналогично поступят и мои родные.

Сила убеждения

Сколько еще жизней должна унести эта страшная зараза, чтобы мы стали относиться к ситуации ответственно? Исходя из своего жизненного опыта, когда большую часть трудовой карьеры посвятил правоохранительной деятельности, с уверенностью могу сказать, что в нашем уникальном (в данном случае слово "уникальный" имеет отрицательное значение) государстве сделать что-то из-под палки никогда не получится.

Мы сами должны осознать всю серьезность ситуации и предпринять все возможное. Каждый и все вокруг, чтобы обезопасить себя и окружающих от вируса. Будьте бдительны, будьте осторожны и не болейте!

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