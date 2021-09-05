Россия сделает с Крымом то же, что Франция с Лазурным Берегом

Первые итоги нынешнего летнего "высокого" сезона в Крыму ошеломили даже завзятых оптимистов: они оказались лучшими для туристической индустрии полуострова за все постсоветское тридцатилетие.

Этот успех закономерно вызвал подвывания разнообразных украинствующих старух Шапокляк в управляемом и финансируемом Западом медийном пространстве, пишет Елена Караева для РИА Новости.

Те, кто на протяжении многих лет инвестировал в жемчужину Черноморья по остаточному принципу, не посчитав нужным даже скрывать зависть, немедленно сказали, что этот успех и отрасли, и народа, выбравшего Крым для отдыха, объясняется "пандемией и закрытой Европой" и что "в Турции все равно лучше".

Проигравшие исторически и экономически, нынешние оракулы и ораторы, подмигивая своим спонсорам, забыли, что те самые прекрасные "европейские берега", к которым они все мечтают пришвартоваться, на самом деле стали тем, чем стали, — как, например, Ривьера во Франции — в колоссальной степени благодаря России, тогда, правда, не республике, а империи.

Хотя — и тут многие, вероятно, удивятся вновь — ныне самые модные, крутые и дорогие курорты (будь то Савойя или Ницца с пригородами, вроде Вильфранш-сюр-Мер или Болье-сюр-Мер) стали частью Франции относительно недавно. А до того они входили в состав Сардинского королевства.

Это присоединение (как говорят во Франции) или аннексия (как пишут в блогах потомки сторонников независимости Альп и Ривьеры) находится по историческим меркам на минимальном расстоянии — ведь прошло лишь чуть больше 160 лет.

Подписанный Наполеоном III и премьером Сардинского королевства графом ди Кавуром в Турине в 1860 году документ передавал столь лакомые куски территории Парижу при условии организации плебисцита с участием местного населения.

Референдум провели, результаты его были опубликованы (правда, в список вариантов ответов позабыли внести возможность сказать "нет"), и Франция начала осваивать полученные земли.

Крики недовольных, разумеется, тоже были — вся, как говорится, прогрессивная общественность происходящее осудила (включая самого Джузеппе Гарибальди, уроженца Ниццы). Но поскольку тогда отсутствовали и ЕС, и социальные сети, то разнообразные карбонарии довольно быстро заткнулись, а жизнь потекла своим чередом.

И вот ровно в этот момент на геополитической, как принято говорить сегодня, сцене появился новый персонаж — Россия, точнее, Российская империя.

По итогам Крымской войны и подписанного по ее окончании все в том же Париже документа наша страна лишалась права иметь военный флот в акватории Черноморья.

Но если русским запрещено Черноморье, то в Средиземноморье ничего русским запретить еще не успели, и поэтому российский император заключил соглашение с Сардинским королевством и поставил на рейде Вильфранш-сюр-Мера свои военные корабли.

Фраза тогдашнего главы внешнеполитического ведомства нашей страны князя Горчакова — "Россия сосредотачивается" — как нельзя лучше иллюстрирует этот точный ход на международной арене.

Вне зависимости от внутриевропейских пертурбаций, аннексий или присоединений, больших или меньших конфликтов на континенте, вне зависимости от исхода битвы чужих честолюбий и посторонних ей амбиций Россия создала в Вильфранш-сюр-Мере инфраструктуру, возведя доки для ремонта кораблей, портовые склады и жилье для матросов и офицеров.

Колоссальные деньги шли и на благотворительность, то есть французским (к тому моменту) беднякам. Средства давали и аристократы, и императорская фамилия, и третье сословие — купцы и предприниматели.

Ницца и ее пригороды расцвели благодаря российскому финансовому участию, а британцы, как обычно, подгоняемые завистью, на Ривьере появились позже. И по иным причинам: если русские дают, то англичане берут. Если не деньгами, то климатом, который сильно отличается от вечного серого альбионского дождя.

Русские же строили дороги, дворцы, храмы. Они создали и научные центры, оплачивая труд тамошних исследователей и много десятилетий спустя после того, как наше военное присутствие окончилось в соответствии с договоренностями.

Построенные тогда здания, к слову сказать, используются по прямому назначению по сей день.

Россия, в свою очередь, получила опыт работы в другой стране. Ведь взаимообмен с другими нациями помогает ей двигаться дальше, развивая уже, когда такая возможность появилась, и Крым.

Здесь и сейчас, уже на своей земле, Россия действует столь же последовательно и сосредоточенно. И в Крыму, как и на Ривьере, нашу страну ждет триумф.

Крым становится центром русской культуры и средоточием российского умения хозяйствовать, за примерами далеко ходить не придется. Они общеизвестны, что бы и как бы "продавцы воздуха" и "крымских платформ" ни пытались их опорочить и извратить, приписывая себе чужие достижения.

Франция, в свое время аннексировавшая — присоединившая — Савойю и графство Ниццы, что семь лет назад, что сегодня, заняв абсолютно лицемерную позицию осуждения России, словно забыла собственную историю и то, скольким и в каких ситуациях она была обязана нашей стране своим спасением — как в дни войн, так и в мирное время.

В Париже строят гримасы, думая, что если пришлют в Киев чиновника пятистепенной важности топнуть ножкой, то Россия немедленно откажется и от русских людей, и от русской земли.

С другой стороны, в ЕС, судя по текущим настроениям, "крымская повестка", как ее ни пытается форсировать Киев, перестала быть популярной, от нее устали и дипломаты, и политики, ну кроме самых уж упоротых русофобов.

Несомненно, мы и гордимся, и радуемся. Крым — наш, и это не слова, это цифры автомобильных номерных знаков со всей страны, это те, кто приехал отдыхать, опробовав в первый раз (или повторив маршрут) трассу "Тавриду" и полюбовавшись пролетами Крымского моста, этим чудом русской инженерной мысли и плодом труда русских рабочих рук.

Мы сегодня сосредоточенно воссоздаем уже для себя крымскую инфраструктуру, решая, пусть и дело идет тяжело, сложные проблемы, касающиеся обеспечения водой.

Мы знаем, что все получится, поскольку однажды этот путь мы прошли, построив для французов их Ривьеру.

В Крыму успех повторим, но сделаем все лучше. Поскольку на этот раз мы строим для себя. И навсегда.

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