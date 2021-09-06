Америка подводит итоги великой войны: миллион убитых, триллионы украли

Через пять дней исполнится ровно 20 лет теракту 11 сентября в Нью-Йорке, после которого США объявило войну террористам по всему миру, об итогах этой борьбы — в материале колумниста РИА Новости.

В США готовятся к печальному юбилею — 20 лет со дня теракта 11 сентября. Это апокалиптическое событие, срежиссированное неведомыми сценаристами по всем канонам голливудского фильма-катастрофы, стало поводом для того, чтобы американское правительство объявило войну международному терроризму и начало вооруженную интервенцию в другие страны, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Под впечатлением момента — самолеты, врезающиеся в башни-близнецы, люди, выпрыгивающие с верхних этажей, лишь бы не сгореть заживо, падение сразу трех небоскребов (хотя в третий вроде бы никто не врезался) — международное сообщество выдало американцам мандат на борьбу с террористами по всему свету. С тех пор прошло почти двадцать лет. Можно подводить итоги.

В знаменитом Брауновском университете США подсчитали, что за это время в оккупированных американцами странах были убиты как минимум миллион человек. Нита Крофорд, одна из основателей университетского проекта "Цена войны", подчеркивает, что это "огромное преуменьшение".

В число жертв попали только те, кто был убит непосредственно во время боестолкновений. Туда не вошли люди, погибшие от разнообразных бедствий войны — голода, жажды, болезней, отсутствия медпомощи, вызванных тотальным разрушением инфраструктуры.

По оценкам других правозащитников, смертей было куда больше. "Врачи за социальную ответственность", например, подсчитали, что около миллиона человек было убито только в Афганистане, Ираке и Пакистане с 2001 по 2015 год.

Интересна структура смертей, отображенных в докладе Брауновского университета: 387 тысяч погибших были мирными жителями, около 200 тысяч — местными военными, сражавшимися на стороне американцев, и больше 300 тысяч — местными партизанами, которых американцы называли "террористами". Нита Крофорд признает, что большая часть людей, посмертно зачисленных в террористы, были обычными мирными гражданами.

Достойно упоминания, что военнослужащих США в ходе "войны с терроризмом" погибло около семи тысяч человек, контрактников — порядка восьми тысяч. То есть почти в сто раз меньше, чем жителей оккупированных стран. Хочется спросить: и что, вот на это давало в свое время мандат США международное сообщество?

Нет, президент Джордж Буш отнюдь не говорил, что его армия будет заниматься геноцидом мирных жителей. Он клялся, что американцы построят в Ираке, Афганистане и далее везде "национальные демократические государства". Всем казалось, что у богатейшей страны мира есть для этого все возможности. Ну хотят Штаты быть мировым полицейским — пусть будут.

Предполагалось, что американцы зайдут на территории проблемных стран, зачистят реальные террористические группировки и начнут привлекать к сотрудничеству сильных местных политиков, чтобы, опираясь на них, потихоньку реформировать государства. Например, очевидным шагом было бы пригласить в Афганистан бывшего короля Захир-шаха. Он пользовался заметной популярностью и мог бы объединить страну.

Но нет, американцы этого делать не стали. Они запустили среди местных политиков негативный отбор. К власти — очень условной, разумеется, — допускали только самых продажных, самых бездарных, самых ненавидимых в народе. Национальных предателей, попросту говоря.

Главной заботой последнего президента Афганистана Ашрафа Гани в августе стало побыстрее улететь из страны. При этом его охрана спешно запихивала мешки долларов в четыре машины и вертолет. Из вертолета доллары вываливались. Исторический момент нацлидера, ничего не скажешь.

На самом деле, единственной заботой американских партнеров было погрузить оккупированные территории в тотальный хаос, а там уже наживаться на всякой нелегальщине — торговать наркотиками, продавать туда свое оружие.

Тот же Брауновский университет подсчитал, что США потратили больше восьми триллионов долларов на "войну с терроризмом". Это очень лукавая цифра. Формально деньги шли на развитие оккупированных территорий. Но, как мы видим, они туда не дошли. Ирак и Ливия погрязли в нищете. В Афганистане треть населения банально голодает. Масштабное воровство из бюджета могло бы стать поводом для интересных уголовных дел.

Мало этого — Афганистан после захода туда американцев превратился в гигантскую нарколабораторию. Она обеспечивает производство 90 процентов героина в мире. Афганцы полагают, что львиная доля прибылей от наркоторговли идет как раз американским силовикам. То есть триллионы инвестиций были просто распиханы по частным карманам и с прибылью вернулись в США.

Да, а что там с терроризмом? Все ведь затевалось ради борьбы с ним. Но число терактов в Афганистане, Ираке, Ливии выросло за это время на порядки и перешло просто в гражданскую войну всех против всех. Вместо заявленных национальных государств возникли территории, где сражаются между собой отдельные племена, кланы и бандформирования. Вместо западной демократии — чистое средневековье с пытками, бессудными казнями, массовыми зачистками, издевательствами над женщинами, детьми и меньшинствами.

С лидерами организаций, которые они объявляли террористическими, американские силовики поддерживают довольно запутанные отношения. Сначала они посадили в тюрьму вождей "Талибана"*. Потом внезапно выпустили их из тюрьмы — и вот сегодня как раз эти люди входят в Кабул и возглавляют афганское правительство.

Бандитов из ИГИЛ* американские военные прикрывали во время боестолкновений в Сирии. Об этом не раз говорили российские военные и дипломаты. В общем, "высокие, высокие отношения".

Вся "война с терроризмом" свелась к тому, что американцы раскалывали страну пополам и натравливали своих ставленников на местных партизан. Отобранные местные "элиты" чутко контролировали процесс. В этом кровавом хаосе американский бизнес, силовики и военпром десятилетиями наваривали прибыль. Что-то доставалось и простым американцам: как часы работали военные заводы, развивалась оборонка, американскому оружию обеспечивался высокий спрос на мировом рынке.

Ценой этого были жизни ни в чем неповинных людей. Американская экономика буквально перерабатывала кровь в доллары и жила за счет разграбления территорий. Американские политики отлично все это осознавали. В 1996 году ведущая телеканала CBS спросила Мадлен Олбрайт: "В Ираке (в результате американских санкций. — Прим. ред.), по данным ЮНИСЕФ, погибло около полумиллиона детей. Это больше, чем в Хиросиме. Неужели этого того стоило?" — "Трудный выбор, — ответила Олбрайт. — Но да, это того стоило".

Несколько лет назад жизни иракских детей уносили уже не американские санкции, а американские пули. А буквально на днях американская бомба взорвала автомобиль в Кабуле. Предположительно, он был заминирован. Взрыв убил до двадцати кабульцев, оказавшихся поблизости. Среди них было шесть детей. Самой младшей девочке было два года.

"Мировой полицейский" стал все больше напоминать героя "Безнадеги" Стивена Кинга — одержимого демоном копа, убивающего всех вокруг. Писателя американцы считают фантастом, но на самом деле он самый что ни на есть реалист.

Преступления, совершенные американскими военными в ходе так называемой войны с терроризмом, заслуживают, конечно, тщательного международного расследования. США в свое время весьма предусмотрительно уклонились от участия в работе Международного уголовного суда. Однако правозащитные организации и НКО по всему миру продолжают писать страшную летопись американской оккупации. Это наш общий долг перед погибшими.

А мирового полицейского пора срочно отправлять в отставку. На сегодня единственным спасителем народов от демократизирующих американских томагавков остается Россия. Российские военные остановили "контролируемый хаос" в Сирии. Российские дипломаты не позволили разразиться гражданской войне на Украине. Россия прекратила кровопролитие между Арменией и Азербайджаном. Мы экспортируем мир и безопасность, американцы — кровавый хаос.

Особо упертым поклонникам американской гегемонии, которых не пугает кровь детей на руках их патронов, хотелось бы напомнить, что деятельность Вашингтона в последнее время приводит в ужас даже самих американцев.

"Американская империя, униженная в Афганистане, Ираке, Сирии, как раньше во Вьетнаме и на Кубе, остается слепой к своему упадку, бессилию и одичанию, — пишет знаменитый американский журналист Крис Хеджес. — Те, кто, оставаясь в тени, манипулируют империей, <…> могут радоваться гибели афганцев и убеждать себя, что "оно того стоило", не понимая, что виселицы, которые они строят, предназначены для них самих".

*Террористические организации, запрещенные в России.