Громкий голос девочки из детства: о чем заставила задуматься Мария Шукшина

Если только на минуту отвлечься от насущных забот, постоянной борьбы за хлеб насущный и оглядеться вокруг, то невольно станет жутко от того, что мы теряем в постоянном суете потребления, пишет колумнист Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

Недавно Марии Шукшиной вручили высокую российскую государственную награду - орден "За заслуги перед Отчеством". Но событие это заслужило известность не столько вручением ордена, сколько эмоциональной речью, которой дочь великого актера и писателя сопроводила эту церемонию.

Обычно номинанты идут к микрофону, чтобы поблагодарить руководство страны за внимание и признание. Но тут Мария Васильевна отошла от дежурных фраз высказала то, что очень волнует ее и вообще касается всех нас без исключения.

Она дала весьма тревожную оценку состоянию общественной морали и дефициту нравственности. Наблюдая за выступлением этой красивой, гордой и неравнодушной женщины, в моей памяти всплыли детские воспоминания.

Прощай Абхазия, прощай лето!

В конце 70-х годов уже прошлого века мама решила взять меня с собой в "Дом творчества". Ее поездка совпала с началом моих летних каникул.

Сказать, что я был рад такому варианту летнего отдыха, не могу. Скорее всего, нет. Я был уверен, что там будет очень скучно. Перспектива покинуть море и своих друзей не особо прельщала.

Разве что было очень любопытно побывать в Латвии, ведь "Дом творчества" находился на легендарном рижском взморье, в живописном местечке Дубулты, совсем недалеко от знаменитой Юрмалы.

Я в детстве побывал в разных уголках и городах Советского Союза, но вот в прибалтийских республиках ни разу. Только это меня и интриговало. Кто помнит хорошо советские времена, тот подтвердит, что у этих республик был особый колорит, они были как-то особняком. В них было многое, что гипотетически можно было сравнить с европейскими странами. Даже фильмы снимали именно на улицах Риги, Таллинна и Вильнюса, чтобы создать для зрителя иллюзию пребывания в практически недостижимой по тем временам Европе.

Девочка Маша

И вот мы с мамой в том самом "Доме творчества". Все тихо, размеренно, спокойно, как и должно быть. Чтобы ничего не мешало полету фантазий поэтов и писателей. Для мамы самое то. А вот мне, естественно, было скучновато.

Оставалось только изучать обстановку вокруг, бродить по песчаному пляжу. Попытка искупаться и поплавать в Балтийском море не была успешной. Море было очень холодным, не больше 13-15 градусов, да и чтобы нормально поплавать, надо было долго брести по мелководью. И почти всегда дул холодный ветер. Оставалось только наблюдать за местной молодежью, которая значительно отличалась от нашей и внешним видом, и тем, что общались между собой только на латышском. Русскую речь очень редко можно было услышать, да и ту с каким-то неведомым для меня акцентом.

Публика в самом "Доме творчества" для меня была малопривлекательной, прежде всего исходя из значительной разницы в возрасте. Только дней через десять мне удалось обнаружить сверстников, с которыми потом отчаянно играл в волейбол и настольный теннис, иногда катал шары на бильярде.

Особо мне запомнился писатель Чаковский. Своей статью, необычными огромными очками и тем, что он курил огромные кубинские сигары, обдавая все и всех вокруг клубами ароматнейшего дыма.

Но больше всех бросалась в глаза троица - высокая, дородная красавица с двумя дочками-подростками. Очень скоро я узнал, что это вдова знаменитого Василия Шукшина Лидия Федосеева и дети - Оля и Маша. Я с девчонками был почти одного возраста. Через какое-то время удалось с ними познакомиться.

Они иногда захаживали к нам, в нашу мужскую компашку, поболтать, погулять, посмотреть наши баталии за теннисным столом. Запомнились они мне какой-то особой начитанностью, интеллигентностью, умением свободно говорить на любые темы и озадачивать замысловатыми анекдотами со сложным юмором.

Только бы все услышали

Больше в жизни нигде мы не пересекались. И когда старшая сестра Мария начала сниматься в кино, стала ведущей знаменитой передачи, я с интересом наблюдал, пытаясь совместить образ той худенькой высокой девчонки, с которой довелось когда-то пообщаться, и нынешней теледивы да еще и, как выяснилось, общественного деятеля.

Неоднократно смотрел и слушал ее эфиры. Конечно, сильная генетика и хорошее образование сыграли огромную роль - ее интересно слушать. У нее всегда была своя точка зрения. В чем-то с ней соглашался, в чем-то не очень.

Я категорически не разделяю ее мнение по вопросам вакцинации. Но в этот раз невозможно было не согласиться с тем, что она сказала, получая орден. Если только на минуту отвлечься от насущных забот, постоянной борьбы за хлеб насущный и оглядеться вокруг, то невольно станет жутко от того, что мы теряем в постоянном суете потребления.

Дефицит нравственности, засилье чуждых моральных приоритетов, псевдокультурных ценностей, которые разъедают изнутри личность, а затем и все общество. Средства массовой информации в погоне за рейтингами, соответственно за высокими доходами от рекламы, наперегонки тиражируют и смакуют самые низменные страсти, транслируют зависть и озлобленность. На любой кнопке телевидения, куда ни посмотри, то разводы, то страсти по дележу наследства, то сомнительное отцовство, мелкие дрязги и интриги, растоптанные судьбы. Все это настраивает на негатив, на вражду. Что можно создать в такой атмосфере?

Спасибо моей знакомой из настоящего детства за искренность, за сопереживание. Надеюсь, что для нас еще не все потеряно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.