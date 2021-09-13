Футбол непризнания: немного о матче Косово - Грузия

Весьма любопытное событие произошло недавно в Батуми. В рамках отборочных туров чемпионата Европы Грузия принимала у себя футбольную сборную Косово. Вроде бы, что тут необычного? А разобраться надо с самого начала и по порядку, пишет автор Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

Очередь за бусами

Геополитика сложилась так, что Грузия всецело находится в фарватере США и их союзников. Какая бы правящая партия не пришла к власти в Грузии, они всячески подчеркивают свою приверженность европейскому курсу, к вступлению в НАТО. А уж США для них - образец поведения во всем и везде.

Особенно отчетливо мы видим их особую признательность американцам, когда какой-нибудь средненький фрегат, чтобы позлить Россию, заходит в Черное море и швартуется в Батуми. Вот тут наступает момент истины, когда среднестатистического для ВМС США контр-адмирала на причале встречает практически все руководство Грузии, да еще и со слезами умиления. Они такие события тиражируют во всех СМИ как неординарное, великое событие, что частенько приходилось наблюдать в сети.

Если спросить меня, то очень похоже на прибытие испанских галеонов к новой земле, где туземцы встречают представителей высшей цивилизации в надежде получить стеклянные бусы в подарок.

Непризнанное признание

Когда в 2008 году, вопреки всем существующим мировым принципам, международным конвенциям и логике, с подачи США мир вдруг признал независимость Косово, ни у кого не было сомнения, что Грузия наперегонки с Гондурасом и Сомали встанут в очередь для подтверждения статуса нового государства для косоваров. Нельзя не отметить тут еще и тот момент, что весь этот процесс происходил в пику России, которую Грузия считает источником всех бед для своей страны, "империей зла".

Но Грузия не была бы Грузией, если она и тут не отличилась бы. Так уж получилось, что всю сознательную жизнь я вижу на каком высоком регистре у них лицемерие, сплошь и рядом двойные стандарты.

Стоит только вспомнить "главного Лиса" грузин - коварного Шеварднадзе. Сколько раз, вопреки законам природы, солнце всходило для него там, где указывала конъюнктура. Мы это слышали, видели и хорошо помним.

Так вот, как ни парадоксально это звучит, но Грузия не признала независимость Косово. Конечно, все здравомыслящие люди понимали, что это будет капканом для самой Грузии, возомнившей себя малой империей на Кавказе, терзаемой территориальными проблемами. Но как же союзнический долг? Где благодарность и признательность за поддержку "демократии Сакартвело", за спасение от "свирепого северного соседа"? Видимо, высокая мораль не про них.

Казалось бы, при чем здесь футбол

А что же с футболом? Как тут быть? Злодейка судьба сыграла злую шутку, когда жребий выпал так, что Грузия оказалась в одной группе с Косово. На всякий случай перед матчем Министерство культуры и спорта Грузии отрапортовало, что эта игра не имеет никакого отношения к вопросам признания Косово как государства. Странно слышать. А с кем же тогда играли грузинские футболисты? С представителями условного, несуществующего для них образования? Как же низко вы пали, наши восточные соседи!

Можно было справедливости ради заявить, что спорт и политика несовместимы и живут в разных измерениях. Но это тоже не про грузин.

С утра до ночи они выискивают, где спортсмены из Абхазии пытаются участвовать в международных соревнованиях, и тут же поднимают скандалы, пишут ноты протеста, всячески блокируют наши команды. Так что для них спорт и политика как раз единое и неделимое целое, в этом они непоколебимы и принципиальны. Вроде как.

На своем поле

Кстати, о самом матче. По итогам матча и отзывам самих грузинских болельщиков, хозяева играли из рук вон плохо. На своем поле проиграли - 0:1. Почему-то вспомнился легендарный фильм Данелия "Мимино". Там был симпатичнейший герой Рубик, которого гениально сыграл Фрунзик Мкртчян. На допросе в суде, пытаясь хоть как-нибудь помочь другу-грузину, на ходу сочиняет ответ судье. И ничего лучше не придумал, как сказать: "Подсудимый испытывал такую личную неприязнь к потерпевшему, что признался мне, что даже кушать не может". Применительно к этой ситуации - грузины испытывали такую личную неприязнь к косоварам за их сепаратизм, что даже сыграть толком не смогли.

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