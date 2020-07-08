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В России за сутки выявлено 6 562 новых случая коронавируса

© Sputnik / Павел Лисицын
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (742)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/company_news/20200708/1030493432/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-6-562-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 27,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 173 летальных исхода, полностью выздоровел 8 631 человек.

За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (742)


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