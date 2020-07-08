В России за сутки выявлено 6 562 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 27,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 173 летальных исхода, полностью выздоровел 8 631 человек.

За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.