Власти Абхазии не стали продлевать режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения для недопущения развития коронавирусной инфекции действовал на территории Абхазии с 28 марта по 20 апреля.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Режим чрезвычайного положения, действовавший в республике до 20 апреля, не продлен, сказал в интервью радио Sputnik координатор Координационного штаба по защите населения от коронавируса Рауль Лолуа.

Лолуа напомнил, что в Гагрском и Галском районе сняли ограничения на въезд и отменили комендантский час с 21 апреля.

В случае необходимости режим ограничений будет вводиться в тех районах, где это будет необходимо для недопущения распространения инфекции, отметил Рауль Лолуа.

"Остаются закрытыми школы, детские сады, вузы, места общественного питания – столовые, рестораны, апацхи, кафе. Также закрыты туристические объекты, гостиницы и так далее, граница также закрыта. Есть лица, которые вынуждены переходить границу, к примеру, те, кто лежал в больнице, главы администраций совместно с медиками и участковыми службами обследуют их на предмет симптомов вируса", - сказал Лолуа.

Ситуация в республике остается под контролем, никаких новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено, заметил он.

"Новых очагов заболевания нет, поэтому ограничительные меры были частично сняты. Соответственно приняли решение не продлевать режим чрезвычайного положения. В Галском районе граница также закрыта", - отметил координатор Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

С 25 марта в Абхазии были введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса, с 28 марта власти ввели в стране режим чрезвычайного положения, который действовал до 20 апреля.

17 апреля и.о. президента Валерий Бганба провел заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от новой коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения.

С одобрения санитарных служб было решено, что с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов и отменен комендантский час. С 20 апреля разрешена работа продовольственных рынков, при этом администрации районов будут с согласования СЭС определять график работы рынков.

До 1 мая продлен ряд мер по защите населения от коронавируса. До 4 мая не работают школы, детские сады и вузы республики.

В настоящий момент в Абхазии зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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