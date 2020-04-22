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Минздрав Абхазии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200422/1029950920/Ministr-zdravookhraneniya-Abkhazii-nazval-samyy-slozhnyy-mesyats-dlya-borby-s-COVID-19.html

В Абхазии во вторник 21 апреля из гудаутской больницы был выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Май станет самым сложным периодом для Абхазии в борьбе с коронавирусом, считает министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Если проконтролировать ситуацию до конца весны, то серьезных проблем можно избежать. Пока для Абхазии складывается благополучная ситуация", - заявил журналистам Цахнакия.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия провел пресс-конференцию на тему "Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы" в среду 22 апреля. 

С 20 апреля в Абхазии перестал действовать режим чрезвычайного положения. Власти не стали его продлевать, однако продлили ряд ограничительных мер до начала мая. 

В настоящий момент в Гудаутской центральной районной больнице проходят лечение два пациента, у которых диагностирован коронавирус.

Во вторник 21 апреля из больницы был выписан первый пациент, выздоровевший от COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в мире и в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik>>

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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