Минздрав Абхазии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

В Абхазии во вторник 21 апреля из гудаутской больницы был выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Май станет самым сложным периодом для Абхазии в борьбе с коронавирусом, считает министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Если проконтролировать ситуацию до конца весны, то серьезных проблем можно избежать. Пока для Абхазии складывается благополучная ситуация", - заявил журналистам Цахнакия.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия провел пресс-конференцию на тему "Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы" в среду 22 апреля.

С 20 апреля в Абхазии перестал действовать режим чрезвычайного положения. Власти не стали его продлевать, однако продлили ряд ограничительных мер до начала мая.

В настоящий момент в Гудаутской центральной районной больнице проходят лечение два пациента, у которых диагностирован коронавирус.

Во вторник 21 апреля из больницы был выписан первый пациент, выздоровевший от COVID-19.

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