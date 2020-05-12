Удар с накопительным эффектом: судьбу абхазского бизнеса обсудили в Общественной палате

Заседание Общественной палаты Абхазии по вопросу сложившейся в условиях пандемии финансово-экономической ситуации в республике состоялось в Сухуме во вторник 12 мая.

Какие сложности переживает бизнес Абхазии во время карантина, кто не выдержал трудностей и закрылся, кому пришлось продать квартиру, чтобы оплатить НДС, и есть ли перспективы у туризма в Абхазии в 2020 году, обсудили в Общественной палате страны.

Бадри Есиава, Sputnik

Новые правила игры

Члены Общественной палаты Абхазии встретились с предпринимателями и представителями туристической индустрии. На повестке дня стоял вопрос о том, какие потери несет республика из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, введенных в стране в рамках борьбы с этим заболеванием. По мнению бизнесменов, все эти события наряду с проблемами, которые бизнесмены связывают с налогом на добавленную стоимость, стали очередным ударом по финансово-экономическому благополучию Абхазии.

Член ОП Мизан Хапат подчеркнул, что карантин и закрытие торговых объектов, предприятий, государственной границы вызвали серьезные трудности в сфере предпринимательства, что подтверждает динамика экономических показателей. Он также выразил надежду на то, что после обсуждения этих проблем и обращения к руководству страны с предложениями по их решению, государство услышит их и окажет необходимую помощь бизнес-сообществу.

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая уверен, что карантин нанесет огромный ущерб экономике страны и, сославшись на данные от Минфина, заявил, что из-за ограничительных мер бюджет республики может недополучить около 60% ожидаемых средств. Библая считает, что эта цифра будет намного больше.

Он не отрицает, что карантин нужно было вводить, но не в тех масштабах и не в той форме, в которой это было сделано.

"К сожалению, за все последнее время у государства с бизнесом не было никакого диалога. О предпринимателях вспоминали только в том случае, когда нужно было заплатить налоги. После этого предприниматель остается наедине со своей проблемой, которую никто решать не хочет. Бизнес и государство – это одно целое, и они не могу существовать отдельно", - сказал он.

Закон "О налоге на добавленную стоимость" Библая назвал злосчастным и, по его мнению, этот закон нанес абхазскому бизнесу не меньше урона, чем пандемия. Платит за него конечный покупатель, у которого сейчас денег нет, подчеркнул он.

Библая понимает, что сегодня государство не может предоставить предпринимателям кредиты для поддержания дела, и единственное, чем оно может помочь в нынешних условиях, – это отсрочка или полная отмена оплаты ввозного НДС, а также других видов платежей на границе в период карантина. Что касается самого НДС, Вячеслав Библая уверен, что его вообще надо отменять.

"В этих условиях мы понимаем, что не соберем тех денег, которые мы должны были собрать. То, что заложено в бюджет, мы точно не соберем. Наше обращение к руководству страны - может быть, есть смысл полностью пересмотреть систему налогообложения и перейти на какую-нибудь другу систему", - отметил он и добавил, что властям и бизнесу надо сесть за стол переговоров и договариваться об оптимальных правилах "игры".

Библая привел в пример такие виды сборов, как налог с продаж и налог с оборота в качестве приемлемых для Абхазии.

Продать квартиру и оплатить НДС

На сегодняшний день в Абхазии предвзятое отношение к предпринимателям, и необходимо поднимать их престиж, такое мнение выразила на встрече в Общественной палате директор "Пивоваренного завода "Сухумский" Амра Ануа.

"В первую очередь речь идет о занятости населения. У меня на заводе работают 120 человек, и они все получают достойную зарплату. Если у нас не будет диалога с государством, то экономика все время будет на стадии стагнации. Мы хотим не только работать, но и развиваться, выходить на внешние рынки, но для этого нам нужны оборотные деньги, которых катастрофически не хватает", - сказала Ануа.

По рассказу Ануа, на сухумском пивзаводе идут работы по реконструкции, которые могут затянуться из-за нехватки средств. Заказанное в Чехии оборудование не отправляют, так как деньги поставщикам не перечислены.

С точки зрения члена Общественной палаты, предпринимателя Абессалома Кварчия, таким крупным предприятиям, которые предоставляют большое количество рабочих мест, должны предоставляться привилегии от государства и банковская поддержка. По словам Кварчия, сегодня банки страны заинтересованы в предоставлении микрокредитов, что не формирует экономику.

Помимо этого, уверен он, у государства должен быть резерв средств в подобных случаях в размере 500-600 миллионов рублей, которые можно было бы выдавать предпринимателям под льготное кредитование.

Свое негативное отношение к налогу на добавленную стоимость высказала и предприниматель и экономист Лили Дбар.

"Мне кажется, что об этом вообще невозможно спокойно говорить. Каждый раз, когда приходит вагон (с товаром - прим.) ты понимаешь, что тебя просто грабят. Любой предприниматель понимает, что когда деньги вытаскиваются из оборота, предприятие начинает потихоньку угасать", - поделилась Дбар.

В подтверждение своих слов она рассказала коллегам о случае, когда пришлось закрыться одному из основных поставщиков цемента и стройматериалов в Абхазии, где работало 52 сотрудника.

Лили Дбар также выразила свое отношение к декрету бывшего и.о. президента Абхазии о мерах поддержки бизнеса, по которому некоторым категориям предпринимателей предоставили отсрочку по оплате НДС сроком на один месяц. С учетом того, что эти предприятия не работали, такие послабления она назвала смешными.

И.о. президента Абхазии дал поручения по поддержке малого и среднего бизнеса>>

Дбар призналась, что в период карантина для оплаты НДС ей понадобилось 700 тысяч рублей, которые ей пришлось искать на стороне.

Ее коллега Роман Качарава по той же причине был вынужден продать квартиру.

"Вот таким образом наш бизнес выживает. Если мы не будем договариваться и предпринимать меры, то ничего хорошего из этого не получится. Я большие надежды возлагаю на новую команду, которая пришла к власти. Мы должны работать максимально честно, а государство должно всевозможными способами помогать", - сказал Качарава.

Помимо карантина, закрытия границы и НДС, по бизнесу многих предпринимателей также сильно ударил курс доллара, добавил он.

Будет ли турист в Абхазии?

В сфере туристической индустрии прогнозы экспертов тоже не очень оптимистичные. Президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба с сожалением отметил, что количество бронирований гостиниц и отелей республики на курортно-летний период 2020 превышал показатели за весь послевоенный период, но из-за пандемии побить этот рекорд уже вряд ли удастся.

Многие отели принимают заявки на бронирования номеров в летний сезон без предоплаты для того, чтобы в случае открытия государственной границы они могли принять гостей, но их немного, рассказал Ахба. Он также подчеркнул, что Абхазия не обладает ресурсами, в том числе логистическими и техническими, которыми пользуются во многих странах мира, и республика напрямую зависит от логистики, выстраиваемой Россией.

"Если ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае изменится, при возобновлении внутреннего туризма в России, открытии границ, мы должны автоматически открыть свою границу и принять туристов", - уверен Ахба.

По примерным его прогнозам, если границы все же откроются, то турист, который раньше проводил на курорте семь-восемь дней, в этот раз будет отдыхать около двух недель, но при этом населению республики не стоит ожидать экономического бума, так как, скорее всего, финансовое положение туристов будет не столь благополучным.

"Турист приедет бедный, и он будет пользоваться только теми отелями, в которых есть ряд услуг – трехразовое питание, спа салоны, транспортные услуги. Таких объектов в Абхазии немного, максимум 70-80 отелей. Не все они сегодня готовы к приему гостей, на это нужны ресурсы", - сказал Ахба.

Вполне вероятно, что в 2020 году пострадает экскурсионная деятельность и частный сектор, который тоже пользуется спросом среди гостей страны.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина надеется на послабления от государства в виде отсрочки платежей по земельному налогу и налогу на имущество, которые сейчас легли тяжким бременем на плечи отельеров. Что касается туризма в условиях пандемии, по ее мнению, проблема сейчас не в том, что у людей есть или нет денег, а в том, что они боятся путешествовать.

"Они будут переживать о том, как им изолироваться. Мы недавно делали анализ рынка и пришли к тому, что все-таки будут пользоваться спросом частные апартаменты, индивидуальные средства размещения, такие как кемпинги, возможно, палатки где-нибудь в лесу или на берегу реки, моря. Надо к этому готовиться и понимать, что это будет пользоваться спросом", - рассказала Калягина.

Еще одним важным вопросом Калягина считает готовность республики на открытие границ в скором времени, а именно то, как страна будет принимать туристов и как будет обеспечена безопасность населения, особенно тех людей, которые работают непосредственно с этой категорией клиентов.

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