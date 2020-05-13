Минздрав Абхазии: эпидемиологическая обстановка в республике ухудшилась

На 12 мая в Республике Абхазия зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Эпидемиологическая обстановка в Абхазии ухудшилась, рассказал министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 в среду 13 мая.

Министр отметил, что это связано с динамикой роста количества заболевших коронавирусом за последние дни.

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине в гостинице "Айтар". Больные проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.