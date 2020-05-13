СГБ и МВД опровергли информацию о туристах в Абхазии

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Служба госбезопасности Абхазии и МВД опровергли информацию о том, что на территорию республики попадают неучтенные граждане других стран.

"В течение нескольких дней мы контролировали набережную Сухума, различные объекты в столице, Гагре, Пицунде, Новом Афоне. В результате этих мероприятий не выявлен ни один человек, который въехал бы в Абхазию из числа туристов. Та информация, которая поступала извне, сводилась к тому, что люди считали отдыхающими наших граждан, которые вернулись в Абхазию", - сказал на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса и.о. руководителя СГБ Абхазии Владимир Арлан.

Он добавил, что местные жители путали туристов с гражданами страны, которые ездят на автомобилях с российскими госномерными знаками и военнослужащих Седьмой российской военной базы, членов их семей, у многих из которых наступили плановые отпуска, но они не были выпущены за пределы абхазской границы.

По данным министра внутренних дел республики Дмитрия Дбар, с 1 апреля по 13 мая в Абхазию на личном автотранспорте заехало 1382 человека, которые были остановлены инспекторами ГАИ и зафиксированы их данные. Все эти люди были членами семей сотрудников Погранслужбы России.

Член оперативного штаба, депутат Парламента Алхас Джинджолия, который ранее в прямом эфире АГТРК заявил о том, что он обладает информацией о неучтенных людях, которые "просачиваются" через границу в Абхазию, подтвердил данные профильных структур.

"Это не была критика ради критики. После брифинга мы общались с бывшим главой СГБ и начальником пограничного отряда, хочу сказать, что все факты, которые мы озвучили, были проверены. С удовольствием забираю свои слова, потому что все факты были проверены", - сказал он.

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине в гостинице "Айтар". Больные проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

В апреле коронавирус был диагностирован у троих граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.