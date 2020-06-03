В России за сутки выявлено 8 863 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает опрештаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 41,9% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровело 11 108 человек. За весь период установлено 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

В Москве за сутки выявили 2 286 новых случаев коронавируса. Всего в столице России к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса. Почти половина новых случаев коронавируса выявлена у людей младше 45 лет.

По данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человек выздоровели, и один пациент умер.

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