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В России за сутки выявлено 8 863 новых случая коронавируса

© Sputnik / Максим Блинов
Коронавирус -2020
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (697)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200603/1030254979/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-8-863-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. 

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает опрештаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 41,9% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровело 11 108 человек. За весь период установлено 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

В Москве за сутки выявили 2 286 новых случаев коронавируса. Всего в столице России к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса. Почти половина новых случаев коронавируса выявлена у людей младше 45 лет.

По данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (697)


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