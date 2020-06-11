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Александр Анкваб: граница с Россией должна оставаться закрытой

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (544)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200611/1030306128/Aleksandr-Ankvab-granitsa-s-Rossiey-dolzhna-ostavatsya-zakrytoy-.html

29 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничений в стране до 15 июня.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Граница с Россией должна оставаться закрытой, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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"На этой основе мы будем вводить послабления ограничений здесь", - добавил премьер-министр.

Он отметил, что в случае открытия границы количество людей, приезжающих в Абхазию, будет увеличиваться, что может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в стране.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия считает, что на данный период допускать открытия границы нельзя. При этом он отметил, что часть ограничений можно смягчить в условиях соблюдения норм безопасности, например, возобновить работы стоматологов. 

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 36 человек, из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (544)


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