Александр Анкваб: граница с Россией должна оставаться закрытой

29 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничений в стране до 15 июня.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Граница с Россией должна оставаться закрытой, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.

"На этой основе мы будем вводить послабления ограничений здесь", - добавил премьер-министр.

Он отметил, что в случае открытия границы количество людей, приезжающих в Абхазию, будет увеличиваться, что может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в стране.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия считает, что на данный период допускать открытия границы нельзя. При этом он отметил, что часть ограничений можно смягчить в условиях соблюдения норм безопасности, например, возобновить работы стоматологов.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 36 человек, из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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