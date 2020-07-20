"Пожарить мясо и палку не сжечь": как открыть турсезон и не "пустить" вирус в Абхазию

В Общественной палате Абхазии прошло очередное заседание, на этот раз темой обсуждения стал курортный сезон в республике, который в этом году не открылся из-за ограничительных мер.

Экономика республики не может существовать в нынешних условиях - это главная проблема, которая обсуждалась на заседании. При этом присутствующие на заседании отмечали важность "сдерживания" коронавируса в случае открытия границы с Россией.

Бадрак Авидзба, Sputnik

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У абхазов есть поговорка "Аҵәгьы мбылӡакәа, акәацгьы ӡуа"- "Пожарить мясо и палку не сжечь", она очень хорошо иллюстрирует ситуацию, которая сложилась в курортном секторе в этом году.

В Общественной палате обсуждался вопрос, как открыть курортный сезон и вместе с тем защитить жителей республики от вспышки коронавируса.

С одной стороны, большое количество людей, занятых в этой сфере, терпят убытки, страдает бюджет страны, с другой – есть опасность распространения в Абхазии коронавируса.

Председатель Общественной палаты Гули Кичба выразила опасение, что если граница с Россией будет открыта, то это может привести к вспышке коронавируса в Абхазии.

"Мы, общественность, конечно, против открытия границ, может быть, вы продумываете организацию внутреннего туризма. Экономику за два месяца мы точно не поднимем, если даже поднимем, то не факт, что средства не будут потрачены на наше лечение", - отметила Кичба.

Затем глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия напомнил, что на территории республики очага инфекции нет, все случаи заболеваний были завозными.

"Конечно, риски тогда были выше, чем сейчас, мы общаемся с российскими коллегами, в настоящее время в Краснодарском крае выявляют не более 60 инфицированных за сутки, это на пять миллионов населения, как правило, большинство - это те, кто приехал на отдых. Чаще всего, больные бессимптомные, тяжелобольных небольшое количество. В целом по России наблюдается снижение числа инфицированных", - сообщил министр.

Тамаз Цахнакия отметил, что республика не сможет полностью избежать проникновения коронавируса в Абхазию.

"С точки зрения эпидемиологической ситуации открытие границы может ее ухудшить, другое дело, как мы готовы к этому, а мы на сегодняшний день достаточно хорошо готовы, я имею в виду в медицинском отношении", - проинформировал он.

На сегодня у Минздрава есть достаточное количество медицинских препаратов для лечения трехсот человек в течение ближайшего квартала.

"Кроме того, мы договорились с Минздравом России с Роспотребнадзором, в частности, я говорил с министром здравоохранения России. По нашей просьбе прибудут две бригады по линии Роспотребнадзора и Минздрава. Если прогнозировать вероятность того, что количество больных может увеличиться, у нас есть дефицит специалистов, в частности, реаниматологов, инфекционистов, наши коллеги будут продумывать, чем они могут нам помочь - кадровым потенциалом, материально-техническими ресурсами, медикаментами и так далее", - подчеркнул Цахнакия.

Что нужно делать

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик отметила, что в настоящее время в республике работает единственная лаборатория, которая имеет две тысячи тест-систем. Так как Россия ввела обязательное требование для въезжающих на ее территорию - предъявление справки об отсутствии коронавируса, большое количество тестов в Абхазии расходуется для подтверждения наличия или отсутствия диагноза.

"То есть мы не отслеживаем ситуацию в республике по заболевшим, применяем их в отношении выезжающих с территории Абхазии. Мы постоянно подтверждаем, что наши граждане, перемещающиеся на территорию России и обратно, совершенно здоровы", - отметила Скорик.

На данный момент врачи обследуют всех людей, которые прибывают в Абхазию через КПП "Ингур", рассказала она.

"Лабораторная служба должна быть готова к производству 140 исследований в сутки на каждые 100 тысяч населения, это требование Роспотребнадзора. Мы сейчас не делаем даже 50-70 исследований, хотя должны делать 140 исследований в сутки. Если отдыхающие пойдут в полном объеме, мы естественно должны расширить свою лабораторную базу", - заметила она.

По ее оценкам, должно быть три лаборатории, которые должны будут дежурить круглосуточно. В лабораториях должны быть созданы условия для работы, это дорогостоящее оборудование, расходные материалы и так далее, подчеркнула Скорик.

Так продолжаться не может

Продолжая тему, депутат Парламента Рауль Лолуа сказал, что разделяет беспокойство членов Общественной палаты, связанное с рисками открытия границы, однако заметил, что дальше так продолжаться не может, что необходимо поэтапно открывать границу с соблюдением санитарных норм.

"Мы закрыли свои границы, это был самый эффективный способ, сейчас мы видим, что в сопредельных странах ситуация становится лучше, читаем, что происходит в Сочи, Крыму - огромное количество отдыхающих. Можно дальше оставить границу закрытой, но это не решит проблему, можно зажмурить глаза, спрятаться в пещере, но вопрос остается. Нам необходимы определенные инструкции, взаимодействие с российскими коллегами", - подчеркнул он.

По мнению депутата, настало время облегчить режим на границе.

"Наша задача - дать людям работу, обеспечить их зарплатами. Люди работали в туристической сфере, зарабатывали, а теперь некоторые даже лекарства не могут купить", - сказал парламентарий.

Власть должна минимизировать риски, связанные с открытием границы, заметил Рауль Лолуа.

"Мы должны дать возможность людям заработать, как мы людям объясним, что в Краснодарском крае курортный сезон состоялся, а у нас - нет. Я понимаю нашу общую тревогу, но мы должны понимать, что нужно поддержать власть, надо принять совместное решение", - сказал он.

Финансовое положение в стране находится в плачевном состоянии, поэтому вопрос об открытии границы необходимо решать, считает Лолуа. Секретарь Общественной палаты на это ответила, что жители страны были бы спокойны, если бы заезжающие в страну проходили тщательную медицинскую проверку.

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба также подчеркнул, что в республике 25 тысяч койко-мест, и большая часть расположена в частном секторе. Из-за отсутствия курортного сезона страдают люди, для которых это единственный заработок.

"Самое главное - это здоровье граждан, но также и их благосостояние, сложно переоценить значимость въездного туризма для Абхазии, ничего больше у нас нет, это локомотив экономики", - отметил министр.

Он выразил надежду, что появится возможность открыть курортный сезон с учетом соблюдения правил при переходе границы со справками об отсутствии COVID-19.