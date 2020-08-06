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Пункт забора биоматериалов на COVID-19 откроют при горбольнице в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (706)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200806/1030700265/Punkt-zabora-biomaterialov-na-COVID-19-organizuyut-pri-gorbolnitse-v-Sukhume.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Пункт забора биологических материалов на наличие COVID-19 и рентгенологическое обследование находящихся на амбулаторном лечении больных коронавирусом будут временно организованы на базе Городской клинической больницы в Сухуме. 

Соответствующее распоряжение подписано главой администрации Бесланом Эшба.

Для организации данных мероприятий должны быть выделены рентгенкабинет и кабинет для забора биоматериалов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника Управления здравоохранения администрации Сухума.

По данным оперштаба, диагноз коронавирус подтвержден у пяти граждан из 96 протестированных за сутки. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (706)


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