Пункт забора биоматериалов на COVID-19 откроют при горбольнице в Сухуме

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Пункт забора биологических материалов на наличие COVID-19 и рентгенологическое обследование находящихся на амбулаторном лечении больных коронавирусом будут временно организованы на базе Городской клинической больницы в Сухуме.
Соответствующее распоряжение подписано главой администрации Бесланом Эшба.
Для организации данных мероприятий должны быть выделены рентгенкабинет и кабинет для забора биоматериалов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника Управления здравоохранения администрации Сухума.
По данным оперштаба, диагноз коронавирус подтвержден у пяти граждан из 96 протестированных за сутки. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Читайте также:
-
Пять новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии