Еще 42 случая коронавируса выявлено в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 пациента выздоровели.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В Абхазии за прошедшие сутки диагностировано 42 новых случая короновируса, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них", - говорится в сообщении.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано три человека.

Также выздоровели 12 человек, находившихся на самоизоляции.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik