Еще 42 случая коронавируса выявлено в Абхазии

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В Абхазии за прошедшие сутки диагностировано 42 новых случая короновируса, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них", - говорится в сообщении.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано три человека.
Также выздоровели 12 человек, находившихся на самоизоляции.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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