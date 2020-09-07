В центре Гамалеи назвали сроки вакцинации россиян от коронавируса

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, надо привить две трети населения, то есть примерно 70-75 миллионов человек, при этом речь не идет о полной победе над самим вирусом.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.