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В центре Гамалеи назвали сроки вакцинации россиян от коронавируса

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Коронавирус -2020
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200907/1030893922/V-tsentre-Gamalei-nazvali-sroki-vaktsinatsii-rossiyan-ot-koronavirusa.html

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, надо привить две трети населения, то есть примерно 70-75 миллионов человек, при этом речь не идет о полной победе над самим вирусом.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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