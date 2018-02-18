Культурные события Абхазии на неделю: сольные концерты и спектакли

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Амра Амичба, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 19 по 25 февраля.

Абхазский драмтеатр

В Абхазском государственном драмтеатре имени Чанба на предстоящей неделе покажут спектакли для детей и взрослых.

Спектакль по произведению Фазиля Искандера "Кролики и удавы" режиссера Мадины Аргун зрители могут увидеть 21 и 22 февраля в 19 часов.

Спектакль, который длится всего полтора часа, по задумке художника-постановщика Алексея Шервашидзе-Чачба наполнен минималистичными декорациями и костюмами: слегка выбеленные лица "кроликов" венчают шапочки из газетных листов, а удавы, облаченные в темные плащи, проглатывали своих жертв огромными сачками. Как отмечается на сайте Абхазского театра, при всей внешней простоте в спектакле много сложных философских диалогов и монологов об окружающей нас жизни, ее противоречиях и запутанности отношений между людьми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кролики и удавы".

Детский спектакль "Пастух и кот" режиссера-постановщика Алхаса Шамба маленьким театралам покажут в воскресенье 25 февраля в полдень.

Спектакль "Пастух и кот" начинается с народной пастушеской песни. Кстати, музыка сопровождает спектакль до самого конца, прерывается лишь в отдельных перипетиях, которые кардинально меняют жизнь главных героев – пастуха Дамея (Саид Лазба) и принцессы (Эсма Квициния).

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

РУСДРАМ

Гостеприимный Русский драматический театр имени Фазиля Искандера на предстоящей неделе дважды примет зрителей на аншлаговые спектакли.

Детский спектакль "Черная курица, или Подземные жители" на сцене РУСДРАМа представят 20 февраля в 19 часов.

Премьера спектакля по повести Антония Погорельского состоялась в прошлом году в течение 36-го театрального сезона Государственного Русского театра драмы.

Режиссер-постановщик Анастас Кичик, который уже ставил одноименный спектакль в Архангельске. Его работа тогда была представлена на фестивале имени Федора Абрамова и получила награду за лучшую режиссерскую работу и за лучшую актерскую работу.

Главный герой спектакля – маленький мальчик Алеша, который очень добрый, скоромный, трудолюбивый. Он очень любит черную курицу Чернушку и спасает от кухарки, которая хотела ее поймать и зарезать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Черная Курица" в Русдраме

Комедию "Тартюф" Мольера актеры РУСДРАМа покажут 23 февраля в 19 часов. В 36 театральном сезоне спектакль в постановке покойного Мераба Читанава был обновлен световой партитурой и декорациями. "Тартюф" стал визитной карточкой театра и идет на сцене РУСДРАМа уже 17 лет.

© Sputnik Томас Тхайцук Спектакль Тартюф

Молодежный театр

Государственный молодежный театр 22 февраля в 18:30 ждет зрителей на премьерный спектакль "Келешбей".

Предыдущие показы прошли при полном аншлаге. Многочисленные восторженные отзывы театралов в социальных сетях, несомненно, привлекут к постановке еще больше зрителей. Режиссер спектакля — Шалва Гицба. Автор исторической драмы — Анзор Мукба. Главную роль исполняет актер Аслан Анкуаб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

Концерты в Сухуме и Гале

В ресторане "Ерцаху" 23 февраля в 20 часов выступит участник третьего сезона телевизионного проекта "Голос" Ильи Киреева.

"Я приеду со своей музыкальной программой, со своими песнями. Программа делится на две условные части, первая будет состоять из песен, которые я исполнял на Первом канале в шоу "Голос" и из моих авторских сольных композиций", — сказал в интервью международному агентству и радио Sputnik Абхазия, которое оказывает информационную поддержку мероприятию.

Это уже второй концерт Илья Киреева в Абхазии, впервые он побывал в республике в День всех влюбленных в 2016 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Илья Киреев

В Доме культуры города Гал 21 февраля в 16:30 состоится сольный концерт сестер Берзения. Ведущий концерта светский обозреватель Леван Тодуа.

Публикация от Сестры Берзения 🇹🇬🇷🇺 (@sisters_berzeniya) Фев 16, 2018 в 8:45 PST

Подарок ткуарчалским ветеранам

В День защитника Отечества 23 февраля во Дворце культуры Ткуарчала проведут концерт, почетными гостями на котором будут трое ветеранов Великой Отечественной войны. Перед зрителями выступят дети их вокальной студии "Ахучра" (детство – абх.).

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.