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Культурные события недели в Абхазии: спектакли и фестиваль

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 26 февраля по 4 марта.

Абхазский драмтеатр

В Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба на предстоящей неделе 27 и 28 февраля состоится показ спектакля "Махаджиры" – начало в 19:00.
Театральная постановка "Махаджиры" — это самостоятельный одноактный спектакль, действие которого начинается с легенды о том, как Абхазия досталась абхазам. В пьесе "Махаджиры" представлены абхазы, кто стал жертвой политической обстановки на Кавказе в начале XIX века. В 1864 году после Русско-Кавказской войны многие абхазы, вопреки их воле, были вывезены из Абхазии в турецкие города, где им пришлось, без преувеличения, бороться за собственную жизнь.

"Махаджиры" — первая абхазская драма, написанная Самсоном Чанба в 1920 году. Первая театральная постановка прошла в Сухуме в 1928 году.

        

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера 1 марта в 19:00 покажут спектакль "Ревизор".

"Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей.

Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N.

Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N:  смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.

А 3 марта в РУСДРАМе состоится спектакль "Черная курица, или подземные жители" – начало в 16:00.

Главный герой спектакля – маленький мальчик Алеша, который очень добрый, скоромный, трудолюбивый. Он очень любит черную курицу Чернушку и спасает от кухарки, которая хотела ее поймать и зарезать.

"Черная курица, или Подземные жители" — фантастическая сказка, которая стала первой авторской сказкой, написанной и изданной в России в начале XIX века.

Премьера спектакля "Черная курица, или Подземные жители" стала вторым спектаклем нового 36-го театрального сезона Государственного русского театра драмы.

Молодежный театр

Государственный молодежный театр порадует зрителей спектаклем "Человек и джентльмен", который начнется 1 марта в 18:30. Режиссер-постановщик пьесы "Человек и джентльмен" народная артистка Абхазии Софа Агумаа.

В итальянский городок приезжает труппа бродячих артистов. Они жарят кильку в гостиничных номерах, носят сало в карманах и постоянно попадают в нелепые ситуации.

Абхазская государственная филармония

В Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 марта пройдет VIII Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца". Начнется фестиваль вечером в 18:30.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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