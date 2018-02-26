Сумочка на беспилотнике: чем удивляли на показе Dolce&Gabbana

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana показал в Милане новую коллекцию сумочек с помощью беспилотных аппаратов, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на TJournal. Дроны, к которым прикрепили аксессуары, вылетали в зал под музыку под управлением стоящим за кулисами организаторов шоу, прошедшего 25 февраля.

Dolce & Gabbana uses drones in place of Models on the runway to model latest handbags. 😮😮 pic.twitter.com/Or6pmiAiSx — Emeka Obia (@Emeka_talks) 26 февраля 2018 г.

​​Перед началом организаторы попросили гостей выключить Wi-Fi на своих смартфонах, в том числе и "раздачу" интернета. На выполнение этой задачи ушло около 45 минут, так как на шоу присутствовали носители разных языков.

В конечном счете организаторам пришлось назвать в громкоговоритель никнеймы пользователей, которые к тому моменту не отключили Wi-Fi.