Сделай выбор: кому достанется твой "Оскар"

Церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анжелесе. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает сделать свой выбор по шести номинациям.
Досматривать зрителей, по словам Черникова, будут не только визуально, но и с помощью рамок-металлоискателей, ручных металлоискателей, а также так называемых "электронных носов", способных определить наличие определенных веществ
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция по итогам участия ТПП Абхазии в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге, которая прошла с 15 по 18 февраля 2018 года.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с участием ученых, глав администрации городов и районов республики, посвященное борьбе с мраморным клопом.
Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".
В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.
Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?
Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.
В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.
Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором о качестве продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.
Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?
Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.
"Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.
Семь человек, в том числе шестеро граждан Узбекистана, погибли в Казахстане после возгораниях их автомобиля, столкнувшего с грузовиком.
Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.
Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".
В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.
Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?