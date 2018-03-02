Сделай выбор: кому достанется твой "Оскар"

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Власти Москвы рассказали, что нельзя брать с собой на матч ЧМ-2018 Досматривать зрителей, по словам Черникова, будут не только визуально, но и с помощью рамок-металлоискателей, ручных металлоискателей, а также так называемых "электронных носов", способных определить наличие определенных веществ 13

ТПП Абхазии о выставке в Праге: еще одна победа над Грузией В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция по итогам участия ТПП Абхазии в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге, которая прошла с 15 по 18 февраля 2018 года. 241