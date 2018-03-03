Оскароносцы 2018: темные лошадки и очевидные фавориты

Слухи и интриги крутятся вокруг номинации "За лучшую кинокартину". Удивит ли нас Академия темной лошадкой или победитель будет очевиден.
Вот несколько фильмов, претендующих на главную кинопремию.
- "Зови меня своим именем".
Потрясающая игра Тимоти Шаламе и Арми Хаммера не оставит равнодушным даже самого пристрастного зрителя. 17-летний подросток из Италии, влюбляется в студента своего отца. История однополых отношений, вселяющая надежду в чистоту и красоту любви. Сценарий был написан легендой Оскара – Джеймсом Айвори, так что все шансы на главную награду у картины есть.
- "Прочь"
Картина, которая, безусловно, должна стать частью "Оскара" 2018. Кинокритики не берутся делать ставки на полную победу, но номинация "За лучшую кинокартину", по их мнению, достанется именно этому фильму. Сочетание жанра "хоррор" и темы межрасовой дискриминации вызывает особый интерес к картине в профессиональных кругах и среди массовой аудитории. Открытием является также исполнитель главной роли – Дэниэл Калуя. Восходящая звезда, номинированная за лучшую актерскую роль, подает большие надежды в киноиндустрии. Это его первая серьезная кинороль, пророчащая карьерный рост.
- "Темные времена".
Два фильма о событиях в Дюнкерке за один год. Но это не помешало картине войти в список номинантов. Профессиональная игра Гарри Олдмэна в роли Уинстона Черчилля в первые годы правления. Закулисье политической жизни Англии, антигитлеровские настроения нового премьер-министра и новый подход к внутренней политике – все это ждет оценки жюри Оскара. Вне зависимости от симпатий зрителя, прогнозы критиков многообещающие: Олдмэн — явный фаворит в номинации "Лучший актер". Любители картин наподобие "Король говорит" ликуют. Еще одна жизненная история великого человека с нелегкой политической ношей.
- "Дюнкерк"
Вот и вторая картина о событиях Второй мировой войны. Кристофер Нолан – Дикаприо в мире сценаристов. Уже не первый год он ждет своего Оскара. Кажется, в этом году его надежды не беспочвенные. Помимо лестных отзывов Академии, фильм одобрен зрителем за его захватывающий сюжет и актерскую игру. Получит ли картина главную награду или останется в тени с "техническими" призами? Об этом мы узнаем совсем скоро.
- "Леди Берд"
Комедия режиссера Греты Гервиг рассказывает нам об истории девочки-подростка, переживающей все тяжести последних годов школьной жизни. Картина была окружена множествами слухов, но только после официального показа стало ясно – фильм задел за живое. Положительные комментарии кинокритиков лишь подтверждение тому. Картина борется не только за главный приз, но и за "Лучшую сценарий" и "Лучшую режиссуру".
- "Секретное досье"
Лакомый кусок кинофестиваля. Самая "оскороносная" команда. Том Хенкс и Мерил Стрип под руководством Стивена Спилберга презентуют юридическую драму о редакционной политике The Washington Post. Главный редактор борется за право публикации пентагонских бумаг, содержащих государственную тайну. Политическая подоплека фильма ставит ее в топы кинорейтингов и прочит профессиональное признание.
История о свободе прессы как никогда актуальна в Америке в связи с политикой Трампа. В то время как некоторые негодуют, критикуя позднее творчество Спилберга, его работы находят признание в самых неожиданных кругах.
- "Форма воды"
Гильермо дель Торо возвращается на экраны после нескольких прибыльных, но неудачных проектов. Новая картина может принести ему не только кассовые сборы, но и заветный Оскар. "Форма воды" — взрослая, научно-фантастическая драма о самоотверженной любви немой девушки к человеку-амфибии. Странное сочетание фантастики и драмы ставит фильм в ряды "любимчиков" Академии. Звездный состав из Салли Хокинс, Октавии Спенсер, Ричарда Дженкинса Майкла Шеннона и положительные кинорецензии дают картине все шансы на победу. Ведь необычные решения не в новинку для жюри Оскара.
- "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Став призером People’s Choice Award на международном кинофестивале в Торонто, картина моментально вошла в wish-list Оскара. А как мы знаем, People’s Choice – верный признак удачи на Оскаре. Ведь это выбор "реального" зрителя, наслаждающегося качественным кино.
Фрэнсис МакДорманд в роли матери убитой девушки борется за право раскрыть личность преступников. Для этого она арендует три рекламных щита с призывом к правоохранительным органам и общественности. В стиле классических детективов в дело вмешивается местный шериф, инфантильный мужчина со склонностью к насилию.
На чьей стороне будет правда, узнаем совсем скоро.
Можем поздравить также Андрея Звягинцева с успешной премьерой "Нелюбви", которая была номинирована как Лучший фильм на иностранном языке.
Фильм рассказывает о современной московской семье, столкнувшейся с классическими бытовыми проблемами семейной жизни. Женя и Борис находятся на грани развода и уже планируют собственную жизнь. От многочисленных скандалов и семейных разборок страдает единственный ребенок, который…неожиданно исчезает. Пытаясь найти сына, пара пытается найти и себя.
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