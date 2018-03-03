Оскароносцы 2018: темные лошадки и очевидные фавориты

Прошедший год был запоминающимся для киноиндустрии. Кинокритики обратили внимание на многие картины, не ставшие популярными среди массовой аудитории. Их профессиональное мнение подтвердилось, когда фильмы попали в номинанты на "Оскар".

Слухи и интриги крутятся вокруг номинации "За лучшую кинокартину". Удивит ли нас Академия темной лошадкой или победитель будет очевиден.

Вот несколько фильмов, претендующих на главную кинопремию.

"Зови меня своим именем".

Потрясающая игра Тимоти Шаламе и Арми Хаммера не оставит равнодушным даже самого пристрастного зрителя. 17-летний подросток из Италии, влюбляется в студента своего отца. История однополых отношений, вселяющая надежду в чистоту и красоту любви. Сценарий был написан легендой Оскара – Джеймсом Айвори, так что все шансы на главную награду у картины есть.

"Прочь"

Картина, которая, безусловно, должна стать частью "Оскара" 2018. Кинокритики не берутся делать ставки на полную победу, но номинация "За лучшую кинокартину", по их мнению, достанется именно этому фильму. Сочетание жанра "хоррор" и темы межрасовой дискриминации вызывает особый интерес к картине в профессиональных кругах и среди массовой аудитории. Открытием является также исполнитель главной роли – Дэниэл Калуя. Восходящая звезда, номинированная за лучшую актерскую роль, подает большие надежды в киноиндустрии. Это его первая серьезная кинороль, пророчащая карьерный рост.

"Темные времена".

Два фильма о событиях в Дюнкерке за один год. Но это не помешало картине войти в список номинантов. Профессиональная игра Гарри Олдмэна в роли Уинстона Черчилля в первые годы правления. Закулисье политической жизни Англии, антигитлеровские настроения нового премьер-министра и новый подход к внутренней политике – все это ждет оценки жюри Оскара. Вне зависимости от симпатий зрителя, прогнозы критиков многообещающие: Олдмэн — явный фаворит в номинации "Лучший актер". Любители картин наподобие "Король говорит" ликуют. Еще одна жизненная история великого человека с нелегкой политической ношей.

"Дюнкерк"

Вот и вторая картина о событиях Второй мировой войны. Кристофер Нолан – Дикаприо в мире сценаристов. Уже не первый год он ждет своего Оскара. Кажется, в этом году его надежды не беспочвенные. Помимо лестных отзывов Академии, фильм одобрен зрителем за его захватывающий сюжет и актерскую игру. Получит ли картина главную награду или останется в тени с "техническими" призами? Об этом мы узнаем совсем скоро.

"Леди Берд"

Комедия режиссера Греты Гервиг рассказывает нам об истории девочки-подростка, переживающей все тяжести последних годов школьной жизни. Картина была окружена множествами слухов, но только после официального показа стало ясно – фильм задел за живое. Положительные комментарии кинокритиков лишь подтверждение тому. Картина борется не только за главный приз, но и за "Лучшую сценарий" и "Лучшую режиссуру".

"Секретное досье"

Лакомый кусок кинофестиваля. Самая "оскороносная" команда. Том Хенкс и Мерил Стрип под руководством Стивена Спилберга презентуют юридическую драму о редакционной политике The Washington Post. Главный редактор борется за право публикации пентагонских бумаг, содержащих государственную тайну. Политическая подоплека фильма ставит ее в топы кинорейтингов и прочит профессиональное признание.

История о свободе прессы как никогда актуальна в Америке в связи с политикой Трампа. В то время как некоторые негодуют, критикуя позднее творчество Спилберга, его работы находят признание в самых неожиданных кругах.

"Форма воды"

Гильермо дель Торо возвращается на экраны после нескольких прибыльных, но неудачных проектов. Новая картина может принести ему не только кассовые сборы, но и заветный Оскар. "Форма воды" — взрослая, научно-фантастическая драма о самоотверженной любви немой девушки к человеку-амфибии. Странное сочетание фантастики и драмы ставит фильм в ряды "любимчиков" Академии. Звездный состав из Салли Хокинс, Октавии Спенсер, Ричарда Дженкинса Майкла Шеннона и положительные кинорецензии дают картине все шансы на победу. Ведь необычные решения не в новинку для жюри Оскара.



"Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Став призером People’s Choice Award на международном кинофестивале в Торонто, картина моментально вошла в wish-list Оскара. А как мы знаем, People’s Choice – верный признак удачи на Оскаре. Ведь это выбор "реального" зрителя, наслаждающегося качественным кино.

Фрэнсис МакДорманд в роли матери убитой девушки борется за право раскрыть личность преступников. Для этого она арендует три рекламных щита с призывом к правоохранительным органам и общественности. В стиле классических детективов в дело вмешивается местный шериф, инфантильный мужчина со склонностью к насилию.

На чьей стороне будет правда, узнаем совсем скоро.

Можем поздравить также Андрея Звягинцева с успешной премьерой "Нелюбви", которая была номинирована как Лучший фильм на иностранном языке.

Фильм рассказывает о современной московской семье, столкнувшейся с классическими бытовыми проблемами семейной жизни. Женя и Борис находятся на грани развода и уже планируют собственную жизнь. От многочисленных скандалов и семейных разборок страдает единственный ребенок, который…неожиданно исчезает. Пытаясь найти сына, пара пытается найти и себя.

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