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Репетиция постановки Медея на сухумской крепости.

Культурные события Абхазии на неделю: опера, спектакли, выставка

© Sputnik / Илона Хварцкия
Культура
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Амра Амичба, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 5 по 11 марта.

РУСДРАМ

Рождественскую сказку–притчу, спектакль "Рождество в доме Купьелло" по одноименной пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо увидят зрители  в Государственном Русском театре драмы 6 марта в 19 часов.

С показа спектакля "Рождество в доме Купьелло" открылся прошлогодний 36 сезон РУСДРАМа.  Постановщик премьерного спектакля —  российский режиссер Андрей Тимошенко. Декорации спектакля созданы главным художником театра Виталием Кацба, костюмы принадлежат Стелле Ампар, художник по свету — Ольга Равич. Равич — художник по свету в театре "Школа драматического искусства" и в театре "Сатирикон" в Москве.
В центре внимания действия, которые происходят в одной комнате. Примерно за два часа перед зрителями пронесется как ретроспектива сумасшедшая жизнь одной неаполитанской семьи в канун Рождества. Пьеса грустная, но полная юмора.

Премьера спектакля Рождество в доме Купьелло в Русском театре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Рождество в доме Купьелло" в Русском театре

В Международный женский день театр Искандера предлагает мужчинам Абхазии сделать подарок своим прекрасным дамам, пригласив их на феерический оперный концерт РУСДРАМ-Opera 2.0 в 19 часов.

"Только в этот день трое галантных мужчин – блестящих оперных исполнителей — будут петь для абхазской публики.  Александр Мурашов из Большого театра, Дмитрий Григорьев из Мариинского театра и блистательный Саид Гобечия исполнят арии, дуэты и терцеты из классических опер, споют неаполитанские песни и романсы", — отмечается на сайте РУСДРАМа.

Оперный концерт пройдет под музыкальное сопровождение Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера Олега Солдатова.

РУСДРАМ-OPERA

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                    Фото:  http://rusdram.org
"РУСДРАМ-OPERA"

А в субботу 10 марта в 16 часов РУСДРАМ ждет маленьких театралов динамичный и добрый спектакль "Братец Кролик и Братец Лис".

Режиссер-постановщик детского спектакля "Братец Кролик и Братец Лис" — Анастас Кичик, который поставил в РУСДРАМе и полюбившийся многим спектакль "Черная курица, или Подземные жители".

Спектакль "Братец Кролик и Братец Лис" — восьмая премьера за 36-й театральный сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

Во время спектакля в зале много интерактива. Зрители вовлечены в действия постановки и игру исполнителей ролей Братца Лиса, Братца Кролика, Куропатки, Медведя и Черепахи. Актеры Рубен Депелян, Анна Гюрегян, Андрей Карпов, Марина Сичинава, Кирилл Шишкин, Дмитрий Щукин словно заводные носятся по сцене и даже по залу.

Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе

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                    Sputnik / Илона Хварцкия 
Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

Какие желания исполняло волшебное ведро, что умела делать заводная корова, из чего стреляли зрители в Братца Лиса и на чем они пытались улететь, ответы на все эти вопросы  узнают зрители спектакля "Братец Кролик и Братец Лис" в РУСДРАМе. 

Молодежный театр

В четверг, в Международный женский день, ждет зрителей и Государственный молодежный театр.  8 марта в 18:30 часов молодые актеры представят спектакль "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга и прозаика Шоты Чкадуа "Кукла". 

Пьеса «Кукла» в исполнении Абхазского государственного молодежного театра.
© Sputnik Томас Тхайцук
Пьеса «Кукла» в исполнении Абхазского государственного молодежного театра.

С этого спектакля в 2015 году Абхазский государственный молодежный театр начал свою работу на сцене Абхазского драматического театра. Молодежный театр был создан 20 августа 2014 года. В его составе выпускники филологического факультета Абхазского Государственного университета по специальности "Актерское искусство".

Выставка художников

В Центральном выставочном зале Сухума 5 марта в 13 часов откроется весенняя выставка Союза художников Абхазии.

Председатель Союза художников Виталий Джения рассказал, что на выставке будет представлены работы известных абхазских мастеров, а также молодых художников Дианы Хинтба, Апщи Хагба и других.

Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ

Выставка продлится до 11 марта. Центральный выставочный зал будет открыт для посетителей и в выходные дни с 10 до 16 часов.

Праздничные концерты в районах

Серия праздничных концертов в преддверии Международного женского дня пройдет в районах республики.

В Доме культуры Очамчыры в 13 часов перед зрителями выступят районные хореографические и танцевальные ансамбли "Ерцаху", Абжьыуаа" и участники детской студии "Малышок".

Очамчырский ансамбль песни и танца Ерцаху
© Sputnik / Илона Хварцкия
Очамчырский ансамбль песни и танца "Ерцаху"

В Гулрыпшском районе в Доме культуры села Мачара 6 марта в 15 часов организуют праздничный концерт, на котором выступят солисты вокально-эстрадной студии "Микс", ансамбли "Кудры", "Аревик", "Ахтамар". И впервые на сцене дебютируют юные вокалисты новой студии.

Выступление детского ансамбля Кудры, архивное фото
© Фото: Screenshot: Анна Черепанова
Выступление детского ансамбля "Кудры", архивное фото

В Доме культуры Гагры 7 марта в 16 часов пройдет концерт, на котором выступят талантливые дети, учащиеся музыкальных школ района, Школы искусств, ансамбли "Киараз",  "Афыртын".

Ансамбль Афыртын отметил 15-летие в Госфилармонии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ансамбль "Афыртын" отметил 15-летие в Госфилармонии

7 марта праздничные концерты также пройдут в районных Домах культуры  — в Гудауте в 17 часов, в Гале в 16 часов, а в Ткуарчале в этот день концерт состоится во Дворце культуры в 14 часов.

Весенний Арт-маркет

Шестой по счету арт-маркет, в котором может принять участие каждый житель Абхазии и которой проводится уже пятый год подряд, пройдет в Международный женский день 8 марта в Сухуме.

На арт-маркете 2018, который пройдет 8 марта в Сухуме, впервые появится пресс-центр, а само мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени в интернете.

Фестиваль хендмейда и творческой фантазии – Новогодний Арт-Маркет 2017 в Сухуме
© Sputnik / Илона Хварцкия
Фестиваль хендмейда и творческой фантазии – Новогодний Арт-Маркет 2017 в Сухуме




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