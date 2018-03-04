И "Оскар" достается: чем может закончиться битва за приз киноакадемии

О чем будет шутить ведущий премии "Оскар", кто может считать, что заветная золотая статуэтка почти у него в кармане, а кому из режиссеров и актеров надеяться уже не на что, в материале Sputnik Латвия.

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Юбилейная 90-я церемония вручения Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, в народе более известная как "Оскар", состоится 5 марта, но угадать, кому достанутся заветные золотые статуэтки, можно попробовать уже сейчас.

Премия "Оскар" — и предсказуемая, и нет

С одной стороны, к тому моменту, когда вручают награды прошедшего года, все фильмы-номинанты следующего года уже сняты, смонтированы, некоторые даже показаны публике (фестиваль независимого кино "Сандэнс" проходит до церемонии), и любой эксперт еще за год может назвать приблизительный список номинантов.

С другой стороны, в течение этого самого года может произойти нечто, в диапазоне от громкого теракта до скандала в Twitter, после чего расклад изменится непредсказуемо. Так получилось и на этот раз.

© AFP 2018/ ROBYN BECK Оскароносцы 2018: темные лошадки и очевидные фавориты

Уже несколько лет был заметно, что продюсерская компания The Weinstein Company, которую возглавляли харизматичный Харви "Руки-Ножницы" Вайнштейн и его тихий брат Боб, уже не та, прежних успехов не демонстрирует и былого влияния на киноакадемию не оказывает. Конкурирующие киностудии, вероятно, мысленно потирали руки в ожидании того, что братья Вайнштейны вот-вот разорятся. Однако произошло то, чего не ожидал никто – вместо того, чтобы тихо сдуться, The Weinstein Company громко лопнула и забрызгала пол-Голливуда.

На сегодняшний день Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более пятидесяти женщин. Оказалось, что голливудским актрисам есть что рассказать и про других влиятельных мужчин.

Родилось движение #MeToo, волна покатилась во всему миру, на церемонию вручения "Золотого глобуса" актрисы пришли в черных платьях, протестуя против харрасмента, и во время "Оскара" ведущий церемонии, телеведущий Джимми Киммел, наверняка будет очень осторожно, но непрерывно шутить именно на эту тему.

Стоит отметить, кстати, что чутье голливудских студий воистину уникально. После кампании #OscarSoWhite они помели по сусекам и достали откуда-то достаточно фильмов с чернокожими актерами, чтобы следующую церемонию уже провести достойно.

В этом году в номинациях оказалось столько фильмов о сильных женщинах, как будто специально к скандалу подгадывали. Хотя на самом деле, это все просто магия кино.

Лучший фильм

Кто победит: "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

После впечатляющего режиссерского дебюта "Залечь на дно в Брюгге" Мартин Макдона несколько лет молчал, потом выпустил фильм о творческом кризисе "Семь психопатов", но затем, нам на радость, этот самый кризис преодолел и снял полнокровную историю о мести и справедливости.

Blueprint Pictures / Film4 Productions Постер к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Три красных биллборда с емкими надписями ушли в народ – к примеру, с их помощью на демонстрации в Лондоне требовали расследования пожара высотки Grenfell Tower.

​Кто может победить: "Форма воды" Гильермо дель Торо.

Очень современная история целеустремленной женщины, которой даже немота не мешает бороться за любовь и справедливость.

Fox Searchlight Pictures Постер к фильму "Форма воды"

Каждый герой здесь в той или иной степени изгой, а главное чудовище – не странного вида Ихтиандр, а белый гетеросексуальный мужчина, глава идеальной семьи и радетель за отечество.

Кому ничего не светит: "Прочь" Джордана Пила.

Малобюджетный хоррор об ужасах расизма попал в основную десятку не только потому, что нельзя же опять делать такой белый "Оскар", но и благодаря выдающемуся кассовому успеху: 176 млн долларов при бюджете в 4,5 млн. Среди всех фильмов-номинантов больше собрал только "Дюнкерк", но у него-то бюджет в 100 млн.

Blumhouse Productions, QC Entertainment Постер к фильму "Прочь"

"Прочь", вместе с прошлогодними "Скрытыми фигурами" и снятым два года назад "Голосом улиц", успешно разбил миф о том, что "черное кино" неуспешно в прокате, а комиксоид про африканского супергероя "Черная пантера" прямо сейчас доламывает этот же миф применительно к блокбастерам.

Кому не повезло: "Война токов" Альфонсо Гомес-Рехона.

По описанию это типичный фильм для номинаций – история противостояния "электрических гигантов" Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза, в главной роли Бенедикт Камбербэтч.

Но сначала на кинофестивале в Торонто фильм приняли более чем сдержанно, а затем случился скандал с The Weinstein Company, которая его выпустила, так что "Войну токов" до сих пор даже в широком прокате не показали.

Лучший режиссер

Кто победит: Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Две главных статуэтки в одни руки уже давно не выдавали, так что если награду за лучший фильм заберет Мартин Макдона, то приз за лучшую режиссуру достанется дель Торо.

Помешать ему могут разве что обвинения в плагиате – сразу несколько человек заявили, что историю любви женщины и рыбы/дельфина/чудища болотного придумали именно они.

Кто может победить: Кристофер Нолан, "Дюнкерк".

Syncopy Films / Warner Bros. Постер к фильму "Дюнкерк"

Культовый режиссер Нолан экранизировал эпизод Второй мировой войны с хорошими британскими актерами в главных ролях, но победит все равно дель Торо.

Нолан, который считался одним из главных фаворитов "оскоровской" гонки, в каком-то смысле попал против тренда – ни одной женской роли и сплошь белые мужчины в кадре. Хотя судя по тому, что как в этом году номинированы целых два фильма о Второй мировой – "Дюнкерк" и "Темные времена" — киноакадемики эту тему не разлюбили, так что хороших британских актеров в хаки мы увидим еще много-много раз.

Кому ничего не светит: Пол Томас Андерсон "Призрачная нить".

История странных отношений гениального модельера и его модели, скорее всего, получит награду только за костюмы, хотя в главной роли здесь Дэниэл Дэй-Льюис, который является единственным в мире обладателем трех "Оскаров" за лучшую мужскую роль.

Annapurna Pictures / Ghoulardi Film Company / Focus Features Постер к фильму "Призрачная нить"

Лучшая мужская роль

Кто победит: Гэри Олдман за "Темные времена".

Злые люди говорят, что роль Уинстона Черчилля, в которой Олдман неузнаваем – это типичная "награда за лучший грим". Другие люди, более добрые, напоминают о том, что Олдман – хороший актер и "Оскара" давно заслужил, если не за эту роль, так за всю свою длинную карьеру.

© Universal Pictures International Постер к фильму "Темные времена"

Кто может победить: Тимоти Шаламе за "Зови меня своим именем".

Один из самых юных номинантов в истории премии был чудо как хорош в солнечной истории любви двух юношей на итальянской вилле.

© Sony Pictures Classics Постер к фильму "Зови меня своим именем"

В этом году он снялся еще в одном фильме-номинанте, "Леди Берд", режиссер которого Грета Гервиг объявила во всеуслышание, что Шаламе – новый Леонардо ди Каприо. Хочется верить, что хотя бы "Оскар" ему не придется ждать столько лет, столько Лео.

Кому ничего не светит: Дензел Вашингтон за "Роман Израэл, Esq".

В прошлом году Вашингтон был так уверен, что "Оскар" главную роль в собственном фильме "Ограды" у него в кармане, что совсем не "удержал лицо", когда статуэтку вручили Кейси Аффлеку. В этом году у него есть шанс проиграть более достойно.

Видимо, ради этого его и номинировали, потому что сам фильм совершенно проходной.

Кому не повезло: Джеймс Франко за "Горе-творец".

Этот год оказался поразительно небогат на интересные мужские роли, так что сразу и не скажешь, кто именно остался за бортом — разве что Джеймс Франко, который за роль феерически бездарного режиссера Томми Вайсо получил "Золотой глобус" и имел полное право рассчитывать на "Оскаре" хотя бы на номинацию.

Лучшая женская роль

Кто победит. Фрэнсис Макдорманд за "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Свой первый "Оскар" Макдорманд получила двадцать лет назад, за "Фарго", и мало кто сомневается в том, что на этой церемонии ей достанется еще один: за роль матершинницы Милдред, разыскивающей убийцу дочери, она уже получила "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Кто может победить: Сирша Ронан за "Леди Берд".

Режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг критики расхвалили до небес, и в результате Гервиг – пятая женщина в истории церемонии, номинированная в категории "Лучший режиссер".

Главная роль в нежном девичьем инди принесла номинацию и Сирше Ронан. Год назад, когда ее номинировали за "Бруклин", казалось, что Ронан наконец-то выросла из ролей школьниц, но, видимо, показалось.

Кому ничего не светит: Мерил Стрип за "Секретное досье".

Видимо, Мерил Стрип так и будут каждый год номинировать, пока президента Дональда Трампа не переизберут. Не помешала даже попытка сделать ее обвиняемой в скандале с Харви Вайнштейном – мол, наверняка она все знала, и раз так, обязана была остановить, а раз не остановила, то тоже виновата.

Amblin Entertainment / DreamWorks SKG / Pascal Pictures / Star Thrower Entertainment Постер к фильму "Секретное досье"

"Секретное досье" – режиссер Стивен Спилберг, главную мужскую роль играет Том Хэнкс, первая женщина-редактор "Вашингтон Пост" разоблачает роль США в войне во Вьетнаме – типичное кино, заточенное под "Оскар", и больше о нем сказать, в общем-то, нечего.

Кому не повезло: Кейт Уинслет за "Колесо чудес".

В рамках кампании #MeToo все вдруг вспомнили, что режиссера Вуди Аллена двадцать пять лет назад обвиняли в насилии над дочерью Дилан, которой тогда было семь лет.

Тогда Аллена оправдали, однако теперь об этой истории вспомнили, в каждой статье о голливудской культуре изнасилования его упоминают рядом с Харви Вайнштейном и Романом Полански, который был осужден за насилие над 13-летней девочкой, а Уинслет вместо заслуженной номинации получила десяток требований покаяться в том, что снималась у такого плохого человека.

Лучшая мужская роль второго плана.

Кто победит: Сэм Рокуэлл за "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Несмотря на некоторое брюзжание по поводу того, что нехорошо в такое сложное время выдавать награду за роль полицейского-расиста, Рокуэлл в этом году собрал такое количество наград, что консенсус по поводу его "Оскара", очевидно, достигнут.

Кто может победить: Уиллем Дефо за "Проект "Флорида".

Судя по мизерным сборам, этот фильм, сюжет которого крутится вокруг желания бедных детей попасть в Диснейленд, вообще никто не видел, кроме киноакадемиков. Но последняя номинация у Уиллема Дефо была целых семнадцать лет назад, и почему бы сейчас не дать ему еще одну? Все равно Рокуэлл победит.

Кому ничего не светит: Вуди Харрельсон за "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Кому не повезло. Тут можно было бы упомянуть Майкла Сталберга, который в этом году снялся в трех (!) фильмах из главной десятки ("Зови меня своим именем", "Форма воды", "Секретное досье"), но остался без номинации.

Однако главный, эталонный неудачник этого года – конечно, Кевин Спейси.

Если Харви Вайнштейн несколько десятилетий домогался молодых актрис, то Спейси примерно с той же регулярностью приставал к молодым актерам, причем в некоторых случаях — к несовершеннолетним. Как только скандал начал разгораться, Спейси публично признался, что он гей, но ни либеральная общественность, ни ЛГБТ-сообщество его после этого поддерживать не стали.

До этого Спейси снялся в фильме Ридли Скотта "Все деньги мира" в роли патологически жадного нефтяного магната, однако после разоблачений фильм быстро пересняли, Спейси из него вырезали, роль отдали Кристоферу Пламмеру, который и получил за нее номинацию.

Заодно из-за пересъемок произошел еще один скандал, на этот раз связанный с деньгами. Выяснилось, что Марку Уолбергу за дополнительные съемочные дни заплатили полтора миллиона, а Мишель Уильямс – ничего.

Уолберг вынес пару дней публичного позора и пожертвовал свой гонорар в движению по борьбе с сексуальными домогательствами в Голливуде.

Лучшая женская роль второго плана

Кто победит: Эллисон Дженни за "Тоня против всех".

В 1994 году, перед Олимпиадой в Лиллехаммере, спортивный мир потряс страшный скандал – бывший муж фигуристки Тони Хардинг нанял головорезов, которые сломали ногу ее главной сопернице, Нэнси Керриган.

Марго Робби получила номинацию за роль Тони Хардинг, но ее шансы на золотую статуэтку невысоки, а Эллисон Дженни за роль нищей бессердечной матери, побоями сделавшей из дочери чемпионку мира, видимо, победит.

Кто может победить. Лори Меткалф за "Леди Берд".

Тоже история о том, как тяжело быть матерью без гроша в кармане, но у этой матери и денег побольше, и характер получше, и дочь понежнее, и конфликт не такой острый.

Кому ничего не светит: Мэри Джей Блайдж за "Ферма "Мадбаунд"".

Блайдж – скорее певица, чем актриса, а фильм, в котором описаны последствия послевоенного расизма и посттравматического синдрома, скорее важен как веха в истории премии (первая номинация за операторскую работу для чернокожей женщины), чем как художественное высказывание.

Что же будет дальше? © AFP 2018/ ROBYN BECK Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар"-2017

В этом году как никогда стало заметно, что Киноакадемия и кинозрители смотрят в принципиально разных направлениях. Ни один из десяти самых кассовых фильмов года в основные номинации не попал, а среди этих фильмов – в основном мультфильмы и экранизации комиксов. Причем, что совсем обидно, самые прогрессивные тенденции – тоже там.

Фильм женщины-режиссера – есть ("Чудо-женщина"), фильм с множеством чернокожих персонажей – есть ("Черная пантера"), сильные женщины всех цветов радуги – есть ("Звездные войны: Последний джедай"), а Киноакадемия еще не все кино про Вторую мировую посмотрела.

Видимо, в следующем году в номинациях будет больше латиноамериканцев (протесты по этому поводу уже были), и, может быть, азиатов (протестов пока не было, но разговоров достаточно), но вопрос не в этом, а в том, доживет ли до своего столетия премия, которую вот уже несколько лет ожесточенно пинают, чтобы она повернулась к зрителю передом.