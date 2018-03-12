Хибла Герзмава стала лучшей вокалисткой по версии премии BraVo

Награждение лауреатов Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo, в которой представлено по 12 номинаций в области популярной музыки и классического искусства, прошло на сцене Большого театра в Москве 11 марта.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Премию в номинации "Лучший классический женский вокал" вручили Народной артистке России и Абхазии Хибле Герзмава. Сообщает РИА Новости итоги Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

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В номинации "Лучший классический оперный вокал" приз взял солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков.

Среди лауреатов BraVo — сопрано Анна Нетребко, дирижер Теодор Курентзис и оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Премия в 2018 году была посвящена оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, который скончался в прошлом году в возрасте 55 лет после долгой борьбы с раком мозга. Награду в номинации "Лучший классический альбом года" вручили Хворостовскому посмертно за его пластинку "Верди. Риголетто". Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелара получили родители Хворостовского Людмила Петровна и Александр Степанович.

Лучшей концертной театральной площадкой был признан филиал Мариинского театра во Владивостоке. Премию в этой категории лично вручил министр культуры Владимир Мединский.

из личного архива Хиблы Герзмава Минкультуры Абхазии: Хибла Герзмава – певица и дипломат

Открытием года был признан проект "Синяя птица", а в номинации "Лучшая классическая композиция в современном исполнении" выиграл пианист Даниил Трифонов за альбом "Chopin evocations".

Прима-балерине Большого театра Светлане Захаровой награду в номинации "Лучший балет" вручил французский актер, лауреат премии "Сезар" Венсан Кассель.

Кассель вручил премию BraVo балерине Захаровой за ее сольный проект Amore.

"Имею честь наградить великую Светлану Захарову", — сказал Кассель по-русски.

По его словам, премия BraVo — это целый мир, так как она охватывает музыку всех направлений и жанров.

"Отбрасывая условности, она охватывает мир кино и моды. Стильная, масштабная, единственная в своем роде", — добавил актер.

По версии премии BraVo, мировой звездой была признана сопрано Анна Нетребко.

"Для меня огромная честь — получить эту награду, тем более в нашем любимом Большом театре", — подчеркнула артистка.

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Художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису вручили сразу две награды — сначала в номинации "Оркестр года", которую он получил от имени коллектива MusicaEterna, а также в номинации "Дирижер года". Личный приз он получил из рук рок-певца Рода Стюарта.

"Это прекрасное пафосное мероприятие — не мой формат, я из провинции", — пошутил Курентзис.

Легенда мировой оперной сцены Хосе Каррерас вручил премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее" виолончелистке Дали Гуцериевой.

Каррерас вручил Гуцериевой премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее"

"Много-много лет назад я был таким же молодым, как и ты. Я стоял на сцене и чувствовал, как бьется мое сердце. Теперь я понимаю, что это был один из счастливейших дней моей жизни, потому что передо мной было все время, чтобы исполнить свои мечты. Старайся, работай усердно, и ты достигнешь невероятных высот", — сказал Каррерас, обращаясь к Гуцериевой.

Оперой года была признана "Снегурочка и Кармен" Дмитрия Чернякова, а меценатом года — ПАО "Северсталь". Почетные награды получили оперные певцы Суми Чо (Республика Корея), Сэйити Фурукава (Япония), Лианг Ли (Китай), Энхбатын Амартувшин (Монголия).