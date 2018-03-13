Праздник для ученых: Абхазия на Всероссийском конгрессе фольклористов

IV Всероссийский конгресс фольклористов, в котором принял участие президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, прошел в Туле с 1 по 5 марта.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Участие в IV Всероссийском конгрессе фольклористов праздник для ученых, сказал в интервью Sputnik президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.

"Я участвовал во всех конгрессах с момента создания этого форума. Конгресс позволяет подвести итоги современного изучения антропологии и фольклора и наметить планы на дальнейшую работу", — добавил он.

Несмотря на то, что конгресс Всероссийский, по географии он охватывает многие страны мира, подчеркнул Джапуа.

"Я помню, как в конгрессе принимали участие до одной тысячи ученых, на последнем форуме было более трехсот исследователей. Было организовано много секций, в которых читали доклады, ученые обсуждали различные научные темы", — сказал президент АНА.

© Sputnik. Всероссийский конгресс фольклористов

Форум был посвящен юбилейным датам, связанным с именами выдающихся фольклористов: 210-летию со дня рождения Петра Киреевского и 180-летию Александра Веселовского.

Участники научного конгресса обсудили проблемы истории и теории фольклористики, различные аспекты народной словесности, этномузыкологии и декоративно-прикладного искусства.

"Я выступил с докладом о Нартском эпосе, в частности о зооморфных персонажах, которые присутствуют в эпосе – это собаки и лисы. Доклад заинтересовал ученых, был живой отклик, доклад длился 15 минут и практически столько же отвечал на вопросы ученых", — подчеркнул Джапуа.

В ходе конгресса фольклористов прошли дискуссионные клубы по различным темам.

© Sputnik. Всероссийский конгресс фольклористов

"К примеру, сегодня очень актуальна визуальная антропология, показывали фильмы об антропологии, этнографии. Также прошли презентации книг, которые изданы в странах, откуда приехали участники конгресса, в том числе моя книга о Нартском эпосе, вышедшая в 2016 году", — сказал он.

Программа конгресса включала 16 секций, 3 дискуссионные площадки, презентации проектов по актуализации народной культуры и научных изданий.

В конгрессе приняли участие специалисты из большинства регионов России, а также из 19 стран мира, в том числе из Монголии, Болгарии, Республики Беларусь, Эстонии, Кыргызской Республики, Украины, Республики Абхазия, Литвы, Словакии, Польши, Турции, Узбекистана, Германии, Японии, Италии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Финляндии. Всероссийский конгресс фольклористов проводится один раз в четыре года.