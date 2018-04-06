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Кинофестиваль. Пресс-конференция

Доброта абхазов и чача: что поразило участников Сухумского кинофестиваля

© Sputnik Амра Амичба
Культура
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (25)
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Какое впечатление произвела Абхазия и какие идеи и сюжетные линии для будущих фильмов навеяла Страна души, рассказали зарубежные участники Сухумского международного кинофестиваля на пресс-коференции в пятницу 6 апреля.

Амра Амичба, Sputnik

На пресс-конференции в фойе РУСДРАМа представителей СМИ интересовали личные впечатления зарубежных участников Сухумского кинофестиваля. 

Режиссер Сивонг Бэй из Южной Кореи  признался, что больше всего в Абхазии его впечатлили люди.

"На фестивале встретили много людей, которые относились к нам с глубоким уважением и почтением. Меня поразила доброта окружающих. Все очень внимательны, начиная от организаторов, вплоть до зрителей в зале. Они очень бурно реагировали на каждый конкурсный фильм. Долго обсуждали даже после выхода из зала. Это было очень приятно", — сказал он.

Сивонг Бэй также рассказал, что побывав со всеми участниками на экскурсии в Новом Афоне, даже представил себе сюжет будущего фильма.

Кинофестиваль
© Sputnik Амра Амичба
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"На заброшенной железнодорожной станции я представил, как на поезде от женщины уезжает любимый мужчина, она машет ему и бежит по перрону. Картина была очень реалистична", — признался он.

Продюсер фильма "Черная Мамба" Асма Шику заметила, что страна показалась ей очень красивой. 

"Подход людей понравился. Команда фестиваля, и организаторы, и волонтеры, были очень дружелюбны и во всем старались помочь, — сказал она. – К сожалению, у нас не было времени увидеть побольше красивых мест, но то, что успели увидеть нам понравилось"

Участники Сухумского фестиваля также рассказали, что им было интересно услышать историю страны, мифы и легенды об озере Рица, которую посетили в рамках экскурсии.

Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"История Абхазия заслуживает пристального внимания и заслуживает того, чтобы о ней снимали фильмы, страна очень молодая. Я встретил замечательных молодых людей, — сказал актер и продюсер фильма "Профессия киллер".

Режиссер Марко Шантич, автор фильма "Голубой Петер" заметил, что вернулся бы в Абхазию, для того, чтобы снять фильм.

"Для меня Абхазия некий оазис, неиспорченное место на земле, не тронутое. Мне кажется, это идеальная локация для съемок фильма. И здесь огромное море возможностей", — сказал он. 

По словам немецкого кинорежиссера и сценариста Марко Гадж ему понравились ландшафты Абхазии, которые могли бы стать замечательной съемочной площадкой. 

"Нас  всех здесь объединяет кино и то, как наши дороги переплелись, мне кажется, к чему-то судьбоносному может привести", — сказал он.

Режиссеру Жига Вирк из Словении понравилась теплая атмосфера Сухумского международного кинофестиваля.

Сухумский международный кинофестиваль
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"А еще мне понравилась абхазская чача (самогон – ред.)", — с улыбкой сказал молодой режиссер. – Мне понравилась душа, которую я увидел в глазах людей, которых я встречал в Абхазии. Мне понравились традиции и обычаи народа, о которых я услышал. Несмотря на то, что общество достаточно традиционное, они очень открыто относятся к будущему и смотрят вперед с открытым сердцем. Итабуп! (абх — спасибо)".

Ведущий пресс-конференции Саид Барганджия заметил, что одной из целей фестиваля было прямое общение режиссеров со зрителями.

"Мы максимально постарались предоставить такую возможность. После каждого конкурсного просмотра зрители встречались с авторами  в фойе и задавали вопросы. И это все привело к тому, что сегодня мы уже сидим не с участниками фестиваля, а со своими друзьями", — подчеркнул он.

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Сухумский международный кинофестиваль (25)



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