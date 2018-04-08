"Два взгляда. Две страны": абхазский и израильский фотографы представят работы в Москве

Фотовыставка "Два взгляда. Две страны" (Абхазия-Израиль), организованная Colors of Nation, состоится в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве с 9 по 15 апреля.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Амра Амичба. "Два взгляда. Две страны" — это фотовыставка работ абхазского и израильского фотографов Константина Грецова и Лии Гельдман.

"Идея выставки — рассказать о странах, через призму взгляда двух художников. Язык творчества более универсален и поэтому более понятный. Лия Гельдман была уже у нас в Абхазии. Сделала серию фотографий. Сформировался свой взгляд на нашу республику. Она уже представила эту серию в Израиле. Я в свою очередь через какое-то время поехал в Израиль, подготовил серию фотографий, которая будет представлена в Москве вместе с ее фотографиями. Это будет некое такое впечатление ее об Абхазии, мое – об Израиле", — сказал фотограф Константин Грецов.

© Фото: Лия Гельдман Выставка "Два взгляда-две страны"

По его мнению, советское прошлое объединяет людей в Израиле и Абхазии.

"В Тель-Авиве большинство жители из соцстран, они перенесли с собой какие-то культурные моменты. Есть очень много схожего. Нужно смотреть на фотографии, и каждый человек это подмечает для себя. Нечасто занимаюсь жанром уличной фотографии, когда просто берешь фотоаппарат и выходишь на улицу незнакомого города. Мне нравится этот процесс. Когда теряешься на незнакомых улицах. Исследуешь город, людей, их жизненный уклад, рабочие моменты. В этом плане Тель-Авив очень интересный город со своими интересными особенностями. У меня было на самом деле не очень много времени, около четырех дней, чтобы сделать эту серию. Легкое, первое впечатление от города, без претензий на глубокое изучение. Нет постановочных кадров, жанровая документальная фотография. И тем самым она более ценна", — заметил Грецов.

© Фото: Константин Грецов Выставка "Два взгляда-две страны"

Фотограф из Абхазии отметил, что для него большая честь быть представленным в Еврейском музее и Центре толерантности.

Представитель команды организатора выставки Colors of Nation Анна Савилова напомнила, что проект стартовал в 2015 году, когда по их приглашению в Абхазию приехала фотограф из Израиля Лия Гельдман.

"Это был этап проекта "Абхазия глазами израильского фотографа". В 2016 году мы повезли фотографа из Абхазии Константина Грецова в Израиль, и он нам представил серию работ "Израиль глазами абхазского фотографа". Наш слоган проекта "Города и страны глазами творческих людей". Мы вне политики, вне религии. Мы хотим показать объединяющую силу искусства. Символ нашего проекта – это маяк. Маяк для нас — это надежда, стабильность, призыв к стабильности. На первый взгляд, такие разные страны, как Израиль и Абхазия, но даже в рамках фотовыставки находится очень много общего. Нас объединяет, как минимум, море и сложная история. Это две страны, которые нуждаются в толерантном отношении со стороны других стран", — сказала Савилова.

© Фото: Лия Гельдман Выставка "Два взгляда-две страны"

По словам израильского фотографа Лии Гельдман, Абхазия запомнилась прекрасной и противоречивой маленькой страной.

"Абхазия удивляла с первого поворота извилистой дороги – гостеприимством своих жителей, красотой природы, вкусами и запахами, оставаясь понятной и интуитивно знакомой и близкой. Эта страна расположена в одном из самых живописных мест на планете. Здесь слились воедино простота и сложность жизни, размеренные будни и широкие по размаху праздники", — отметила Гельдман.

Лия Гельдман – фотограф, режиссер, журналист и главный редактор интернет-журнала на русском языке о жизни в Израиле.

© Фото: Константин Грецов Выставка "Два взгляда-две страны"

Константин Грецов – занимается фотографией 7 лет, выставлялся в Абхазии и Швейцарии. Его работы публикуются на сайте VOGUE ITALY.Серия фотографий Константина была отмечена на сайте бельгийского проекта по продвижению молодых фотографов WORBZ.

В проекте Colors of Nation (Цвета Нации) уже приняли участие фотографы Ибрагим Чкадуа, Денис Шурдулава, Арутан Читанава, Алан Воуба, художники Адгур Пилия, Александр Семенцов, Саид Возба, Астамур Квициния, Адгур Ампар, Гуранда Барциц и Мадонна Аргун.