Хинтба о спектакле "Все мои сыновья": лишит зрителей сна

Премьера спектакля "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера состоится в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 26 и 27 апреля 2018 года.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Спектакль "Все мои сыновья" может и должен лишить зрителя сна, поделился своими ожиданиями от премьеры гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции в Сухуме в понедельник 23 апреля.

© Sputnik / Илона Хварцкия Услышать спектакль: РУСДРАМ готовится к показу "Игрока"

"Я думаю, что этот спектакль может и должен лишить зрителя сна, потому что в нем, кроме своей эмоциональной составляющей и невероятного напряжения, брошен определенный нравственный вызов каждому из нас. Он попадает в болевые точки нашего сегодняшнего общества. Возможно, кому-то это даже будет немного неприятно и больно, но что-то в человеке, который посмотрит спектакль, может быть, поменяется. В любом случае это настоящий театр во всех его проявлениях", — поделился Хинтба.

Идея поставить на сцене РУСДРАМа спектакль по песье Артура Миллера "Все мои сыновья", которая принесла ее автору славу и финансовое благополучие, возникла ровно год назад, добавил Хинтба.

После прочтения этой пьесы, признался он, принял решение о том, что театр обязан ее показать абхазскому зрителю. Если на тот момент еще оставались какие-то сомнения, то все они были отброшены совпадением, которое гендиректору РУСДРАМа показалось не просто случайностью.

"Один из последних спектаклей "Все мои сыновья", о котором стоит говорить, состоялся в Театре Маяковского, и поставил его учитель нашего режиссера-постановщика Антона Киселюса Леонид Хейфиц. Таких совпадений просто не бывает, и это все не случайно", — уверен Хинтба.

© Фото : Елена Бекиш Хинтба: студенты "Щуки" дебютируют в РУСДРАМе в сложнейших ролях

Этот спектакль необычный для РУСДРАМа и актуальный для Абхазии, подчеркнул он. Главная особенность постановки заключается в том, что актеры и зрители сблизятся в эмоциональном и пространственном плане. Уже построен амфитеатр, рассчитанный всего на сто человек, и это, по мнению Хинтба, будет способствовать более глубокому погружению зрителей в атмосферу спектакля.

Режиссер-постановщик Антон Киселюс назвал пьесу "Все мои сыновья" Артура Миллера одной из его самых острых и бескомпромиссных работ. Подготовка этого спектакля — настоящая проверка на прочность всего коллектива театра, уверен он.

"Это тест на выдержку остроты и уровня той правды, конфликта, о которых Миллер заявляет в своей драматургии. Выдержали мы или нет, об этом нам скажет зритель. Для меня, как для режиссера, это удивительное явление, когда театр идет по пути просвещения и принимает этот вызов, не прячась за чередой комедий", — сказал Киселюс и добавил, что далеко не каждый театр рискнет поставить такой сложный спектакль.

Художник-постановщик Виталий Кацба отметил, что творческий тандем с Антоном Киселюсом сложился на полном взаимопонимании, но во время работы над новой пьесой они опасались быть непонятыми зрителями, и связано это с внедрением нового формата показа.

"Мы же привыкли, что зритель приходит, садится в зале и смотрит на сцену. Для нас с Антоном Киселюсом было очень важно, как оправдать этот прием. Все-таки, мне кажется, мы решили правильно, и зал будет задействован в происходящем", — поделился переживаниями Кацба.

Впервые на практике РУСДРАМа освещение будет интегрировано в декорацию, рассказал художник по свету Евгений Лисицин. Это, по его словам, будет влиять на восприятие спектакля зрителями и их погружение в него.

Самой сложной ролью в жизни назвал актер Джамбул Жордания образ главного героя спектакля "Все мои сыновья" Джо Келлера.

"В плане жанра и темы для меня это новая работа. Мне очень сложно дается эта роль, несмотря на то, что там нет каких-то сверхсложных кульбитов. Зная ту ответственность, которую несет герой, в каждом предложении и слове требуется огромная сила. Этот месяц мне дался очень тяжело", — рассказал Жордания.

"Киношный" формат, так назвал Жордания "рокировку" сцены и зала, будет интересным экспериментом не только для зрителей, но и самих актеров, считает он.

Главную женскую роль Кэт Келлер в спектакле сыграет Симона Спафопуло. Было страшно, призналась она, но преодолеть все сомнения ей помог режиссер-постановщик, который умеет направить каждого актера.

"Это не просто мать, а женщина, которая должна объединить семью и не дать ей распасться. Хочется сказать, это огромное счастье, что у города есть театр, куда можно прийти и посмотреть на свое "отражение в зеркале", — сказала Спафопуло.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба также проанонсировал ожидаемые в ближайшие два месяца премьерные спектакли. В мае 2018 года в Абхазию с гастролями приедет театральный институт имени Щукина со спектаклями "Кьоджинские перепалки" и "Софичка".

С середины мая, добавил он, РУСДРАМ приступает к подготовке нового спектакля "Широколобый" по произведению Фазиля Искандера. Премьерный показ назначен на 13 июня.