Финальные гастроли: абхазские "щукинцы" покажут два спектакля в Сухуме

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спектакли "Кьоджинские перепалки" и "Софичку" представят абхазскому зрителю студенты Театрального института имени Щукина в РУСДРАМе с 22 по 24 мая, рассказал на пресс-конференции директор театра Ираклий Хинтба.

"Софичку" мы уже в прошлом году показывали в нашем театре. Тогда он прошел с огромным успехом, думаю, в этом году спектакль пройдет с неменьшим успехом, потому что спектакль развивается, растет. "Кьоджинские перепалки" в постановке Александра Коручекова – спектакль, который я видел на премьере, он на меня произвел огромное впечатление. Прекрасный, жизнерадостный, светлый, свободный спектакль. В нем молодые актеры раскрылись по-новому. Эта работа во многом повлияла на то, чтобы мы многих студентов пригласили в спектакли нашего репертуара", – рассказал он.

Режиссер-постановщик "Кьоджинских перепалок" Александр Коручеков признался, что он рад представить спектакль абхазскому зрителю.

© Sputnik / Илона Хварцкия Класс-концерт студентов театрального института им. Щукина

"Ребятам очень идет материал. Это спектакль о коллизиях, выяснениях, любви, человеческих отношениях. Исполняют роли молодые и страстные актеры. Они, по-моему, это очень хорошо делают. Мы волнительно относимся к их выступлению на родине. Надеюсь, что ребята взлетят", – сказал постановщик.

Коручеков назвал абхазский курс Театрального института имени Щукина одним из лучших.

"Очень сложно было им поначалу – абсолютно в другой среде, в огромном городе, совсем другой ритм и темп жизни. Но уже сейчас, на выходе, это один из лучших курсов института. У них рвение к мастерству, к игре, к театральному бою", – добавил он.

Художественный руководитель абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина отметила успех абхазской группы.

"О таком финале четырехлетнего обучения артиста театра можно только мечтать, – сказала Одинцова. – Когда ты приезжаешь в родной город, который заклеен твоими афишами, когда театр тебя ждет, когда зрители покупают билеты, и залы заполнены, когда все хотят тебя видеть – что может быть прекраснее для выпускника? Финал четвертого курса не для всех студентов-актеров может быть таким прекрасным. Об этом можно только мечтать".

© Sputnik / Илона Хварцкия Класс-концерт студентов театрального института им. Щукина

Елена Одинцова отметила, что для института очень важно распределение студентов по театрам.

"Артистом человек может стать только, если он имеет работу, если он занят в спектаклях, если он хотя бы два-три раза в неделю выходит на сцену и если он репетирует. То, что сейчас для нас делает Министерство культуры Абхазии и Ираклий Ревазович, трудно переоценить. Эти гастроли для нас – финал четырехлетнего обучения", – добавила она.

Абхазские студенты Театрального института имени Щукина в этом году завершают свое обучение.

"Мы уже пригласили нескольких студентов в наши репертуарные спектакли. В дальнейшем для нашего театра важно расширить труппу, – поделился планами Хинтба. – У нас самая маленькая труппа. Я очень надеюсь, что наше государство на следующий год запланирует расширение штатной численности театра. Тогда мы будем иметь возможность пригласить в труппу нашего театра несколько человек".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Софичка" в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы

На курсе также есть актеры двуязычные. Ираклий Хинтба отметил, что они могли бы одновременно работать и в Абхазском театре, и в РУСДРАМе.