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Международная выставка «Интермузей»

На "Интермузей" Абхазия привезла экспозицию о Дмитрии Гулиа

© Фото : Татьяна Гулиа
Культура
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В Москве, на территории выставочного комплекса ВДНХ открылась международная выставка "Интермузей". В ее работе Республика Абхазия принимает участие во второй раз. В этом году абхазская экспозиция посвящена легендарному поэту, просветителю, основоположнику национальной литературы Дмитрию Гулиа.

Sputnik, Лев Рыжков

Преемственность культурных связей

В огромном павильоне, где проходит выставка "Интермузей", представлены музеи из различных уголков России, а также из более чем шестидесяти государств. В этом году "Интермузей" проходит в двадцатый раз.

XIX Международный фестиваль Интермузей-2017
© Sputnik Владимир Вяткин
Минкультуры об "Интермузее": хорошая возможность представить Абхазию

Абхазия в прошлом году представила москвичам и гостям российской столицы ценные экспонаты Государственного исторического музея. А сейчас абхазская экспозиция полностью посвящена жизни и творчеству народного поэта Дмитрия Гулиа.

Среди почетных гостей выставки были министр культуры Республики Абхазия Эльвира Арсалия, посол в РФ Игорь Ахба, заместитель главы Министерства иностранных дел Кан Тания, заместитель министра культуры Батал Кобахия, советник посольства Татьяна Гулиа – внучка легендарного просветителя.

"Фонды литературного музея Д.И. Гулиа очень хорошо показывают культурные связи Абхазии и России в первой половине XX века, — рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. —  Это очень созвучно теме музейного форума, на котором обсуждается международное культурное сотрудничество".

Международная выставка «Интермузей»
© Фото : Татьяна Гулиа
Международная выставка «Интермузей»

С любовью и интерактивом

"Экспозиция поразительная, — рассказала Sputnik внучка народного поэта Татьяна Гулиа. – Она проникнута духом того времени, но в то же время ультрасовременная. Наши друзья-программисты из Москвы предоставили нам интерактивные панно, на которых появляются дедушкины стихи, его портреты. Это сделано оригинально, прекрасно, с любовью. И, главное, очень современно!"

Международная выставка «Интермузей»
© Фото : Татьяна Гулиа
Международная выставка «Интермузей»

"Несмотря на небольшую площадь экспозиции, сотрудники нашего музея во главе с искусствоведом Светланой Корсая смогли дать зрителям максимум информации, — уточняет Татьяна. — Представлены очень интересные фотографии по истории Абхазии, первая книга Дмитрия Гулиа, первая газета, которая была издана в Абхазии, абхазская азбука". 

Стоит отметить, что посетителей на выставке "Интермузей" очень много.




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