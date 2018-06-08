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Нодар Чанба на премьере Пиноккио

Новый гендиректор назначен в Абхазский драмтеатр

© Sputnik Александар Милачич
Культура
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Государственного драмтеатра Абхазии нового генерального директора Народного артиста Абхазии Нодара Чанба в пятницу 8 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Народный артист Абхазии Нодар Чанба назначен на должность генерального директора Государственного драматического театра Абхазии указом президента республики Рауля Хаджимба, информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства.

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"Абхазский театр – это важный очаг нашей культуры. Внутренний конфликт, который имеет место в театре, не повышает его авторитет. Вся эта ситуация, если не ухудшается, то, во всяком случае, не становится никоим образом лучше. Не раз мы с вами рассматривали все возможные варианты разрешения конфликтной ситуации, но примирения не случилось. Задачи театра в контексте развития культуры и общества очень широкие. Мы с юности знаем и любим наш театр, и все, кто был задействован в нем, служили примером для молодых людей", — сказал Рауль Хаджимба.

Президент добавил, что взаимоотношения в театре должны измениться в лучшую сторону и подчеркнул необходимость привлечения широкой зрительской аудитории.

Актер Абхазского драматического театр, Заслуженный артист Республики Абхазия Роман Сабуа сообщил о том, что не весь коллектив готов согласиться с этим назначением. Он отметил ряд позитивных тенденций, в частности, рост числа постановок за прошедшие три года. 

Рауль Хаджимба уверен, что преодолеть внутренний конфликт коллективу так и не удалось.

Пресс-конференция
© Sputnik Зафас Гамгия
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"Есть две конфликтующие стороны. И те, и другие – прекрасные актеры, режиссеры, но объединиться в единую команду вы не смогли. Поэтому принято решение, которое далось всем очень нелегко. Была создана комиссия, где долго решались эти вопросы. Комиссия мне предложила, и я поддержу это решение. Вам представляется в качестве генерального директора Нодар Чанба, известный во всем мире. Никто никого не увольняет, все остаются в коллективе. Всем нужно, сплотившись, работать", — подчеркнул Хаджимба.

Нодар Чанба рассказал участникам встречи о своем международном сценическом опыте и сообщил, что осведомлен о всех тонкостях работы театра и о том, что готова к выпуску его книга, посвященная театральному искусству и работе театра. В качестве главной задачи на новом посту он назвал создание всех необходимых условий, чтобы коллектив мог спокойно заниматься искусством во благо абхазской культуры. 

Абхазский музыкант, дирижер, композитор, Народный артист Республики Абхазия Нодар Чанба родился 10 марта 1955 года в Гудауте. С 1992 по 1993 годы Чанба занимал должность министра культуры Республики Абхазия.

Нодар Чанба
© Фото :
Нодар Чанба: музыкой с нами говорит Вселенная

В 2001 году стажировался у главного дирижера Большого театра России профессора Марка Эрмлера в Московской консерватории по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

С 1985 года работал дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, а в 1986 стал ее художественным руководителем и главным дирижером.

Автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.

В 2007 году музыканту было присвоено звание Народного артиста Республики Абхазии.




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